Dev şirket altında yüzde 40 gümüşte yüzde 100 yükselişin tarihini verdi.

Şirketin analizine göre altın fiyatlarında yüzde 40 gümüş fiyatlarında ise yüzde 100 yükseliş potansiyeli var. Ons altının geçmiş dönemlerde kaydettiği zirve seviyeleri yeniden test etmesi durumunda, Ocak 2028 dönemine kadar yaklaşık yüzde 40 oranında bir prim yapma potansiyeli bulunuyor.

Gümüş tarafında ise bu potansiyelin çok daha agresif bir seyir izleyerek yüzde 100’e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Altında 4 bin dolar sınırı neden önemli?

4.000 Dolar Sınırı Neden Önemli?

Ons altın için 4 bin dolar seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan kritik bir destek eşiği konumunu sürdürdüğü ifade edildi. Fiyatların bu seviyeyi yeniden test etmesi, anlık dalgalanmalarla bu sınırın hafifçe altına sarkması durumunda dahi, kurumsal ve uzun vadeli yatırımcıların bu durumu güçlü bir alım fırsatı olarak değerlendireceği kaydedildi.

Şirket analistleri, piyasada yaşanan mevcut fiyat düzeltmelerinin uzun soluklu bir boğa piyasası döngüsünün doğal birer parçası olduğunu vurgularken, teknik modellerin mevcut yükseliş döngüsünün tamamlanması için Ağustos 2026 sonlarına işaret ettiğini dile getirdi.

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