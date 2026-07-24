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Dev Şirket Altında Yüzde 40 Gümüşte Yüzde 100 Yükselişin Tarihini Verdi

Dev Şirket Altında Yüzde 40 Gümüşte Yüzde 100 Yükselişin Tarihini Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 12:01
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Avustralya merkezli kıymetli maden şirketi ABC Bullion, altın ve gümüş için tahminde bulundu. Şirkete göre altında yüzde 40, gümüşte ise yüzde 100 yükseliş potansiyeli mevcut. ABD Bullion, gümüş ve altının yükselişi için tarih verdi.

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Ons altın 3-900-4.150 dolardayken fiziki alımlar arttı.

Ons altın 3-900-4.150 dolardayken fiziki alımlar arttı.

Avustralya merkezli önemli kıymetli maden şirketlerinden ABC Bullion, piyasalardaki son fiyat hareketlerini detaylı bir analizle paylaştı. Şirket tarafından hazırlanan son raporda, ons altın ve gümüş fiyatlarında son birkaç işlem gününde kaydedilen grafik yükselişlerinin teknik analiz kuralları çerçevesinde sürpriz olmadığı ifade edildi. Analistler, altının kritik teknik destek bölgelerinden bulduğu güçlü taleple yönünü yukarı çevirdiğini, bu süreçte gümüşün de benzer bir momentum yakalayarak yükseliş hareketine eşlik etmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Rapora göre, özellikle uzun vadeli strateji izleyen piyasa aktörleri mevcut fiyat seviyelerini birikim fırsatı olarak görüyor. Ons altın fiyatının 3 bin 900 ile 4 bin 150 dolar aralığında seyrettiği bu süreçte, fiziki altın alımlarının yoğunlaştığı gözlemlendi.

Dev şirket altında yüzde 40 gümüşte yüzde 100 yükselişin tarihini verdi.

Dev şirket altında yüzde 40 gümüşte yüzde 100 yükselişin tarihini verdi.

Şirketin analizine göre altın fiyatlarında yüzde 40 gümüş fiyatlarında ise yüzde 100 yükseliş potansiyeli var. Ons altının geçmiş dönemlerde kaydettiği zirve seviyeleri yeniden test etmesi durumunda, Ocak 2028 dönemine kadar yaklaşık yüzde 40 oranında bir prim yapma potansiyeli bulunuyor. 

Gümüş tarafında ise bu potansiyelin çok daha agresif bir seyir izleyerek yüzde 100’e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Altında 4 bin dolar sınırı neden önemli?

4.000 Dolar Sınırı Neden Önemli?

Ons altın için 4 bin dolar seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan kritik bir destek eşiği konumunu sürdürdüğü ifade edildi. Fiyatların bu seviyeyi yeniden test etmesi, anlık dalgalanmalarla bu sınırın hafifçe altına sarkması durumunda dahi, kurumsal ve uzun vadeli yatırımcıların bu durumu güçlü bir alım fırsatı olarak değerlendireceği kaydedildi.

Şirket analistleri, piyasada yaşanan mevcut fiyat düzeltmelerinin uzun soluklu bir boğa piyasası döngüsünün doğal birer parçası olduğunu vurgularken, teknik modellerin mevcut yükseliş döngüsünün tamamlanması için Ağustos 2026 sonlarına işaret ettiğini dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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