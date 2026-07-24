Dev Şirket Altında Yüzde 40 Gümüşte Yüzde 100 Yükselişin Tarihini Verdi
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Avustralya merkezli kıymetli maden şirketi ABC Bullion, altın ve gümüş için tahminde bulundu. Şirkete göre altında yüzde 40, gümüşte ise yüzde 100 yükseliş potansiyeli mevcut. ABD Bullion, gümüş ve altının yükselişi için tarih verdi.
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Ons altın 3-900-4.150 dolardayken fiziki alımlar arttı.
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Dev şirket altında yüzde 40 gümüşte yüzde 100 yükselişin tarihini verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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