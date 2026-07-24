Petrol 100 Dolar Seviyesine Tırmandı, Piyasa Karıştı: Altın Fiyatlarında Sert Geri Çekilme!
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Küresel piyasalarda enerji maliyetlerindeki hızlı yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisi, altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe yol açtı. Brent petrolün 100 dolar sınırını geçmesi enflasyon endişelerini artırırken, değerli metaller üzerindeki baskı her geçen dakika derinleşiyor.
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Dünya genelinde tırmanan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki ivme, finans piyasalarında dengelerin yeniden kurulmasına neden oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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