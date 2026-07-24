Petrol 100 Dolar Seviyesine Tırmandı, Piyasa Karıştı: Altın Fiyatlarında Sert Geri Çekilme!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonbaharda faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi ve enerji maliyetlerinin fırlaması, faiz getirisi sunmayan altından kaçışı hızlandırdı. Önceki seansta kaydedilen yaklaşık yüzde 2'lik gerilemenin ardından, ons altın 4 bin 30 dolar seviyesinin altına doğru sarktı.

Enerji tarafındaki tırmanışta ise Orta Doğu hattındaki askeri hareketlilik başrol oynuyor. ABD yönetiminden gelen sert açıklamalar ve Kızıldeniz'deki nakliyat hatlarına yönelik tehditler, Brent petrolünü Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine taşıdı. Fırlayan petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden körükleyeceği korkusu, merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya devam edeceği algısını pekiştirdi.

Finansal analistler, Fed'in önümüzdeki hafta faiz artırma ihtimalini yüzde 34 olarak hesaplarken, Eylül ayı için bu olasılığı yüzde 81'in üzerine çıkardı. Buna ek olarak ABD'nin küresel ticaretteki ana ortaklarına yönelik uygulamayı planladığı yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasındaki yeni gümrük vergileri, piyasalardaki belirsizlik havasını iyice koyulaştırdı. Tüm bu baskılara rağmen altın, haftalık bazda mütevazı bir kazançla günü tamamlamaya yaklaşıyor.

İç ve dış piyasadaki anlık rakamlara bakıldığında, güne 4 bin 48 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 4 bin 23 ile 4 bin 50 dolar bandında hareket etti ve şu sıralarda 4 bin 29 dolar civarında seyrediyor. Yurt içi piyasada ise güne 6 bin 156 liradan giriş yapan gram altın, gün içi dip seviye olarak 6 bin 121 lirayı gördükten sonra en yüksek 6 bin 167 lirayı test etti. Gram altın şu saatlerde 6 bin 131 lira seviyelerinden işlem görüyor.