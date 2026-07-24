article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Petrol 100 Dolar Seviyesine Tırmandı, Piyasa Karıştı: Altın Fiyatlarında Sert Geri Çekilme!

Petrol 100 Dolar Seviyesine Tırmandı, Piyasa Karıştı: Altın Fiyatlarında Sert Geri Çekilme!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 07:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel piyasalarda enerji maliyetlerindeki hızlı yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisi, altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe yol açtı. Brent petrolün 100 dolar sınırını geçmesi enflasyon endişelerini artırırken, değerli metaller üzerindeki baskı her geçen dakika derinleşiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki ivme, finans piyasalarında dengelerin yeniden kurulmasına neden oluyor.

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki ivme, finans piyasalarında dengelerin yeniden kurulmasına neden oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonbaharda faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi ve enerji maliyetlerinin fırlaması, faiz getirisi sunmayan altından kaçışı hızlandırdı. Önceki seansta kaydedilen yaklaşık yüzde 2'lik gerilemenin ardından, ons altın 4 bin 30 dolar seviyesinin altına doğru sarktı.

Enerji tarafındaki tırmanışta ise Orta Doğu hattındaki askeri hareketlilik başrol oynuyor. ABD yönetiminden gelen sert açıklamalar ve Kızıldeniz'deki nakliyat hatlarına yönelik tehditler, Brent petrolünü Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine taşıdı. Fırlayan petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden körükleyeceği korkusu, merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya devam edeceği algısını pekiştirdi.

Finansal analistler, Fed'in önümüzdeki hafta faiz artırma ihtimalini yüzde 34 olarak hesaplarken, Eylül ayı için bu olasılığı yüzde 81'in üzerine çıkardı. Buna ek olarak ABD'nin küresel ticaretteki ana ortaklarına yönelik uygulamayı planladığı yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasındaki yeni gümrük vergileri, piyasalardaki belirsizlik havasını iyice koyulaştırdı. Tüm bu baskılara rağmen altın, haftalık bazda mütevazı bir kazançla günü tamamlamaya yaklaşıyor.

İç ve dış piyasadaki anlık rakamlara bakıldığında, güne 4 bin 48 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 4 bin 23 ile 4 bin 50 dolar bandında hareket etti ve şu sıralarda 4 bin 29 dolar civarında seyrediyor. Yurt içi piyasada ise güne 6 bin 156 liradan giriş yapan gram altın, gün içi dip seviye olarak 6 bin 121 lirayı gördükten sonra en yüksek 6 bin 167 lirayı test etti. Gram altın şu saatlerde 6 bin 131 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın