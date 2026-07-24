Tıp Dünyasında Çığır Açan Mucize Ankara’da Gerçekleşti: Anne Karnındaki Bebeği Ameliyat Ettiler
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Ankara’da 26 haftalık hamile Sebiha Çakmak’ın (32) bebeğine anne karnında 'nöral tüp defekti' (beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali) tanısı konuldu. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Çocuk Hastanesinde, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle rahim içine kapalı yöntemle girilerek bebeğin omuriliğindeki açıklık kapatıldı.
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Sebiha Çakmak'ın 22 haftalık hamileyken Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ultrason muayenesinde, bebekte beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali tespit edildi.
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Sebiha Çakmak, 7'nci çocuğuna hamile olduğunu, önceki çocuklarında böyle bir anomali yaşanmadığını söyledi.
Prof. Dr. Özgür Deren, iki vakayı 24 saat içerisinde hem açık teknikle hem de kapalı teknikle tedavi ettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar önceden gerçekten çok ciddi bir hazırlık gerektiren ameliyatlar."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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