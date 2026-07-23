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Başarısını Paylaşanlardan Porsiyon Takıntısı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Başarısını Paylaşanlardan Porsiyon Takıntısı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.07.2026 - 18:28
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım Perşembe günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!

Biraz da sinema...

Biraz da sinema...
twitter.com

Neden kumanda?

Neden kumanda?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Tüh...

Tüh...
twitter.com
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Bazı hayaller...

Bazı hayaller...
twitter.com

Yoğurt abartılmış.

Yoğurt abartılmış.
twitter.com

Kaderinden kaçamıyorsun.

Kaderinden kaçamıyorsun.
twitter.com

Tebrik etmek lazım.

Tebrik etmek lazım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Öğrenelim...

Öğrenelim...
twitter.com

Kafada oturmadı.

Kafada oturmadı.
twitter.com

👇

👇

👇
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Doğru.

Doğru.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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