Giyinmeyi Bilen Erkek Akımına Fotoğraflarla Renk Katan Kişiler

Son yıllarda erkekler modayı daha fazla takip etmeye başladı. Pek çok kişi rahatlık ve şıklığı aynı kefede taşımaya çalışırken bazı stiller de talep görmeye başladı ve giyinmeyi bilen erkek kavramı görünür oldu. Bir X kullanıcısının 'Giyinmeyi bilen bir erkekle ne zaman tanışacağım?' serzenişi sosyal medyada gündem oldu.