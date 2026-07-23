Giyinmeyi Bilen Erkek Akımına Fotoğraflarla Renk Katan Kişiler
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Son yıllarda erkekler modayı daha fazla takip etmeye başladı. Pek çok kişi rahatlık ve şıklığı aynı kefede taşımaya çalışırken bazı stiller de talep görmeye başladı ve giyinmeyi bilen erkek kavramı görünür oldu. Bir X kullanıcısının 'Giyinmeyi bilen bir erkekle ne zaman tanışacağım?' serzenişi sosyal medyada gündem oldu.
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Paylaşım şöyleydi:
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3 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma...
Gelen yanıtlar da bu şekildeydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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