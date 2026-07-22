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Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 17:58
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Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki yazışmalarını cesurca paylaşarak güldürenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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