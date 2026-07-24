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ABD’den Türkiye Dâhil 60 Ülkeye Ek Vergi Şoku:Yeni Tarifelerin Detayları Belli Oldu

ABD’den Türkiye Dâhil 60 Ülkeye Ek Vergi Şoku:Yeni Tarifelerin Detayları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 11:41
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Washington yönetimi, zorla çalıştırmayla mücadeleyi gerekçe göstererek Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkeye yönelik yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Yüksek Mahkeme engelini baypas eden Beyaz Saray, Türkiye'ye yüzde 12,5 oranında ek mali yük getirirken, karar uluslararası arenada sert tepkilere yol açtı.

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ABD'den Türkiye’den giden ürünlere yüzde 12,5 oranında ilave vergi!

ABD'den Türkiye’den giden ürünlere yüzde 12,5 oranında ilave vergi!

Amerika Birleşik Devletleri, küresel tedarik zincirlerinde zorunlu iş gücüyle mücadelede yetersiz kalındığı iddiasıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ticaret ortağına dönük yeni gümrük tarifelerini uygulamaya geçirdi. Ülkenin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 99,4’lük dev bir bölümünü doğrudan etkileyen düzenleme çerçevesinde, Türkiye’den giden ürünlere yüzde 12,5 oranında ilave vergi yansıtılacak.

Süreç, ABD Yüksek Mahkemesi’nin daha önce olağanüstü hal yetkileriyle koyulan küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasıyla hız kazandı. Yargı engelinin ardından Beyaz Saray, 1974 Ticaret Yasası’nın 301. Maddesi’ni devreye alarak düzenlemeyi yeni bir yasal zemine oturttu. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, zorla işçi çalıştırma yöntemleriyle üretilen malların ülkeye girişini engelleme sözü vermeyen ya da bu denetimleri etkin yürütmeyen ülkelere yaptırım uygulanacak.

Sene başında hayata geçirilen geçici yüzde 10'luk ek vergi süresinin dolmasıyla devreye giren yeni paket; Çin, Avrupa Birliği üyeleri, İngiltere, Japonya, Kanada ve Hindistan gibi dev ekonomileri kapsıyor. Kendi iç mevzuatında gerekli taahhütleri veren 17 ülkeye yüzde 10’luk alt oran uygulanırken, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 38 ülke doğrudan yüzde 12,5’lik en yüksek vergi grubuna dahil edildi. ABD iç pazarında tedarik krizine yol açabilecek kritik ham maddeler ile ülkede yerli üretimi bulunmayan bazı temel tüketim malları ise bu vergilerden muaf tutuldu.

Washington’ın kararı uluslararası diplomasi ve ticaret çevrelerinde büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Alınan karara sert eleştiriler yönelten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin çalışma standartlarının ABD’den çok daha ileri seviyede olduğuna dikkat çekerek, öne sürülen gerekçelerin mantıklı ve sağlam bir zemine dayanmadığını vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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