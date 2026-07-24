ABD’den Türkiye Dâhil 60 Ülkeye Ek Vergi Şoku:Yeni Tarifelerin Detayları Belli Oldu
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Washington yönetimi, zorla çalıştırmayla mücadeleyi gerekçe göstererek Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkeye yönelik yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Yüksek Mahkeme engelini baypas eden Beyaz Saray, Türkiye'ye yüzde 12,5 oranında ek mali yük getirirken, karar uluslararası arenada sert tepkilere yol açtı.
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ABD'den Türkiye’den giden ürünlere yüzde 12,5 oranında ilave vergi!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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