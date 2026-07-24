Türkiye’nin İki Büyük Marketi Resmen Birleşti: 14 Yıllık Market Zinciri Tarihe Karıştı

Alınan bu kararla birlikte, 2012 yılında sektöre giriş yapan ve 14 yıllık bir geçmişe sahip olan UCZ Mağazacılık'ın ticari hayatı tamamen noktalanmış oldu. Şok Marketler'in zaten yüzde yüz oranında hissesine sahip olduğu bu bağlı ortaklık, 'kolaylaştırılmış usulde birleşme' adı verilen yöntemle ana şirketin gövdesine entegre edildi. Gerçekleşen bu işlem sonucunda, kapanan pazar zincirinin tüm borçları, alacakları ve varlıkları eksiksiz bir paket halinde Şok Marketler'e devredilirken, markanın kendi adına sahip olduğu tüzel kişilik de sona erdi.

Sürecin arka planında ise tamamen yasal mevzuatlara uygun ve şeffaf yürütülen bir takvim işledi. Şok Marketler yönetimi, bu stratejik hamlenin ilk adımını aylar öncesinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları resmi bildirimle yatırımcılarına duyurmuştu. Şirket, söz konusu birleşme operasyonunun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası kuralları çerçevesinde başlatıldığını ifade etmişti. Gelinen son aşamada SPK'nın hazırlanan duyuru metnini resmi olarak onaylaması, kâğıt üzerindeki tüm prosedürleri tamamladı. Böylece sadece isim hakkı değil, tüm operasyonel yapı tek bir çatı altında toplanarak sektördeki rekabet dengelerini etkileyecek bu tarihi devir işlemi sorunsuz bir şekilde kapatılmış oldu.