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Türkiye’nin İki Büyük Marketi Resmen Birleşti: 14 Yıllık Market Zinciri Tarihe Karıştı

Türkiye’nin İki Büyük Marketi Resmen Birleşti: 14 Yıllık Market Zinciri Tarihe Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 09:19
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Perakende sektöründe uzun süredir beklenen devir işlemi resmiyet kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) nihai onayı vermesiyle birlikte Şok Marketler, tamamına sahip olduğu UCZ Mağazacılık'ı tüm varlıklarıyla kendi bünyesine kattı ve 2012'den beri hizmet veren zincirin hukuki varlığı resmen sona erdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, perakende dünyasında dikkat çeken birleşme sürecine son noktayı koyarak Şok Marketler'in talebine yeşil ışık yaktı.

Sermaye Piyasası Kurulu, perakende dünyasında dikkat çeken birleşme sürecine son noktayı koyarak Şok Marketler'in talebine yeşil ışık yaktı.

Alınan bu kararla birlikte, 2012 yılında sektöre giriş yapan ve 14 yıllık bir geçmişe sahip olan UCZ Mağazacılık'ın ticari hayatı tamamen noktalanmış oldu. Şok Marketler'in zaten yüzde yüz oranında hissesine sahip olduğu bu bağlı ortaklık, 'kolaylaştırılmış usulde birleşme' adı verilen yöntemle ana şirketin gövdesine entegre edildi. Gerçekleşen bu işlem sonucunda, kapanan pazar zincirinin tüm borçları, alacakları ve varlıkları eksiksiz bir paket halinde Şok Marketler'e devredilirken, markanın kendi adına sahip olduğu tüzel kişilik de sona erdi.

Sürecin arka planında ise tamamen yasal mevzuatlara uygun ve şeffaf yürütülen bir takvim işledi. Şok Marketler yönetimi, bu stratejik hamlenin ilk adımını aylar öncesinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları resmi bildirimle yatırımcılarına duyurmuştu. Şirket, söz konusu birleşme operasyonunun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası kuralları çerçevesinde başlatıldığını ifade etmişti. Gelinen son aşamada SPK'nın hazırlanan duyuru metnini resmi olarak onaylaması, kâğıt üzerindeki tüm prosedürleri tamamladı. Böylece sadece isim hakkı değil, tüm operasyonel yapı tek bir çatı altında toplanarak sektördeki rekabet dengelerini etkileyecek bu tarihi devir işlemi sorunsuz bir şekilde kapatılmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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