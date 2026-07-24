Türkiye’nin İki Büyük Marketi Resmen Birleşti: 14 Yıllık Market Zinciri Tarihe Karıştı
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Perakende sektöründe uzun süredir beklenen devir işlemi resmiyet kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) nihai onayı vermesiyle birlikte Şok Marketler, tamamına sahip olduğu UCZ Mağazacılık'ı tüm varlıklarıyla kendi bünyesine kattı ve 2012'den beri hizmet veren zincirin hukuki varlığı resmen sona erdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu, perakende dünyasında dikkat çeken birleşme sürecine son noktayı koyarak Şok Marketler'in talebine yeşil ışık yaktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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