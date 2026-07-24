Tarım Bakanlığı Doğruladı: Marketlerde Satılan Ünlü Peynir Markası İçin Toplatma ve İmha Kararı Verildi

Test sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, içinde bakteri bulunan parti numarasına ait tüm peynirlerin raflardan indirilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda toplanan tehlikeli ürünlerin tamamı yetkililerin gözetimi altında imha edildi. Ne var ki, kusurlu ürünlerle aynı fabrikada, aynı gün üretilen fakat farklı parti numarası taşıyan diğer süt ürünleri için firmaya herhangi bir satış kısıtlaması getirilmedi.

Özellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri, az pişmiş etler ve dondurulmuş gıdalarda üreyebilen listeria bakterisi, sağlıklı yetişkinlerde ufak bir mide bulantısı veya hafif gribal belirtilerle atlatılabiliyor. Ancak bu sinsi bakteri; bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bebeklerde, hamilelerde, ilerleyen yaş grubundaki bireylerde ve olayı ortaya çıkaran vatandaş gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele eden hastalarda geri dönüşü olmayan, tehlikeli tablolara yol açabiliyor.