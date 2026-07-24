Tarım Bakanlığı Doğruladı: Marketlerde Satılan Ünlü Peynir Markası İçin Toplatma ve İmha Kararı Verildi
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Türkiye'nin önde gelen süt ürünleri markalarından birine ait klasik kırık beyaz peynirlerde, tehlikeli sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kanser hastası bir tüketicinin zehirlenmesi üzerine harekete geçerek, tehlike saçan ilgili parti numaralı ürünler için acil toplatma ve imha kararı aldı.
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Türkiye'nin en bilindik süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan bir markanın geniş kitlelere ulaşan "Klasik Kırık Beyaz Peynir" ürününde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden listeria bakterisi bulundu.
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Yapılan hassas testler sonucunda, incelenen peynir numunelerinde hayati risk taşıyan listeria bakterisinin varlığı kesin olarak kanıtlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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