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Tarım Bakanlığı Doğruladı: Marketlerde Satılan Ünlü Peynir Markası İçin Toplatma ve İmha Kararı Verildi

Tarım Bakanlığı Doğruladı: Marketlerde Satılan Ünlü Peynir Markası İçin Toplatma ve İmha Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 08:47
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Türkiye'nin önde gelen süt ürünleri markalarından birine ait klasik kırık beyaz peynirlerde, tehlikeli sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kanser hastası bir tüketicinin zehirlenmesi üzerine harekete geçerek, tehlike saçan ilgili parti numaralı ürünler için acil toplatma ve imha kararı aldı.

Kaynak: Sözcü

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Türkiye'nin en bilindik süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan bir markanın geniş kitlelere ulaşan "Klasik Kırık Beyaz Peynir" ürününde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden listeria bakterisi bulundu.

Türkiye'nin en bilindik süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan bir markanın geniş kitlelere ulaşan "Klasik Kırık Beyaz Peynir" ürününde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden listeria bakterisi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı hızla devreye girerek, söz konusu bakteriyi barındıran üretim serisi için toplatma kararı uyguladı ve kusurlu ürünlerin piyasadan çekilmesini sağladı. 

Olayın gün yüzüne çıkması, 16 Haziran 2026 tarihinde kanser tedavisi gören bir vatandaşın yaşadığı gıda zehirlenmesiyle başladı. Türkiye çapında binlerce mağazası bulunan tanınmış bir zincir marketten aldığı 400 gramlık peyniri tüketen hasta, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin yediği peynirden kaynaklandığından şüphelenen vatandaşın durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. 

Ekipler, hem hastalandıran şüpheli ürünü detaylı laboratuvar incelemesine aldı hem de satışın yapıldığı zincir market şubesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan hassas testler sonucunda, incelenen peynir numunelerinde hayati risk taşıyan listeria bakterisinin varlığı kesin olarak kanıtlandı.

Yapılan hassas testler sonucunda, incelenen peynir numunelerinde hayati risk taşıyan listeria bakterisinin varlığı kesin olarak kanıtlandı.

Test sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, içinde bakteri bulunan parti numarasına ait tüm peynirlerin raflardan indirilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda toplanan tehlikeli ürünlerin tamamı yetkililerin gözetimi altında imha edildi. Ne var ki, kusurlu ürünlerle aynı fabrikada, aynı gün üretilen fakat farklı parti numarası taşıyan diğer süt ürünleri için firmaya herhangi bir satış kısıtlaması getirilmedi. 

Özellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri, az pişmiş etler ve dondurulmuş gıdalarda üreyebilen listeria bakterisi, sağlıklı yetişkinlerde ufak bir mide bulantısı veya hafif gribal belirtilerle atlatılabiliyor. Ancak bu sinsi bakteri; bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bebeklerde, hamilelerde, ilerleyen yaş grubundaki bireylerde ve olayı ortaya çıkaran vatandaş gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele eden hastalarda geri dönüşü olmayan, tehlikeli tablolara yol açabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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