İstanbul'a Tarihi Uyarı: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek, Cumartesi Günü Son 21 Yılın Rekoru Kırılacak
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Bugün İstanbul başta olmak üzere yurdun geniş bir kesiminde başlayacak olan yağışlar, hafta sonu etkisini daha da artıracak. Balkanlar üzerinden giriş yapan yeni hava dalgasıyla birlikte termometreler 10 derece birden gerilerken, İstanbul son 21 yılın en serin temmuz gününü yaşamaya hazırlanıyor.
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Balkanlar üzerinden ülkemize doğru hızla ilerleyen serin ve yağışlı hava sistemi, Türkiye genelinde hava durumunu baştan aşağı değiştiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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