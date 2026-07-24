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İstanbul'a Tarihi Uyarı: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek, Cumartesi Günü Son 21 Yılın Rekoru Kırılacak

İstanbul'a Tarihi Uyarı: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek, Cumartesi Günü Son 21 Yılın Rekoru Kırılacak

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 08:20 Son Güncelleme: 24.07.2026 - 08:23
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Bugün İstanbul başta olmak üzere yurdun geniş bir kesiminde başlayacak olan yağışlar, hafta sonu etkisini daha da artıracak. Balkanlar üzerinden giriş yapan yeni hava dalgasıyla birlikte termometreler 10 derece birden gerilerken, İstanbul son 21 yılın en serin temmuz gününü yaşamaya hazırlanıyor.

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Balkanlar üzerinden ülkemize doğru hızla ilerleyen serin ve yağışlı hava sistemi, Türkiye genelinde hava durumunu baştan aşağı değiştiriyor.

Balkanlar üzerinden ülkemize doğru hızla ilerleyen serin ve yağışlı hava sistemi, Türkiye genelinde hava durumunu baştan aşağı değiştiriyor.

Bugün itibarıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok ilde kısa süreli yağmur geçişleri kendisini göstermeye başladı. Asıl büyük kırılma ise yarın yaşanacak; yağışların etki alanı genişleyerek yurdun neredeyse tamamını içine alacak ve şiddetini belirgin bir şekilde artıracak.

Bu ani atmosferik değişim, bunaltıcı yaz sıcaklarına da keskin bir virgül koyuyor. Halihazırda 30 derece bandında seyreden hava sıcaklıkları, kuvvetli yağmurun da etkisiyle hafta sonu 20 derecelere kadar çakılacak. Meydana gelecek bu 10 derecelik ani düşüş, İstanbul için tarihi bir meteorolojik kaydı da beraberinde getirecek. Cumartesi günü megakentte yaşayanlar, son 21 yılın en soğuk temmuz gününe tanıklık edecek.

Ayrıca İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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