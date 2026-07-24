İstanbul'a Tarihi Uyarı: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek, Cumartesi Günü Son 21 Yılın Rekoru Kırılacak

Bugün itibarıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok ilde kısa süreli yağmur geçişleri kendisini göstermeye başladı. Asıl büyük kırılma ise yarın yaşanacak; yağışların etki alanı genişleyerek yurdun neredeyse tamamını içine alacak ve şiddetini belirgin bir şekilde artıracak.

Bu ani atmosferik değişim, bunaltıcı yaz sıcaklarına da keskin bir virgül koyuyor. Halihazırda 30 derece bandında seyreden hava sıcaklıkları, kuvvetli yağmurun da etkisiyle hafta sonu 20 derecelere kadar çakılacak. Meydana gelecek bu 10 derecelik ani düşüş, İstanbul için tarihi bir meteorolojik kaydı da beraberinde getirecek. Cumartesi günü megakentte yaşayanlar, son 21 yılın en soğuk temmuz gününe tanıklık edecek.

Ayrıca İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.