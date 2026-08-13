Yıllar Önce Tanıştığı Arkadaşının Kardeşi Olduğunu DNA Testiyle Öğrendi

Ancak aradan yaklaşık 40 yıl geçtikten sonra yapılan bir DNA testi, aralarındaki bağın arkadaşlıktan çok daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı: İkisi biyolojik kardeşti.

43 yaşındaki Meena Geltink ve 44 yaşındaki Minal Tijssen, Hindistan’da bebekken farklı ailelere evlatlık verildi. Hollanda’da, birbirlerinden yaklaşık 160 kilometre uzakta büyüyen iki kadın, 1996 yılında evlat edinilen çocukların katıldığı bir buluşmada tanıştı. Kısa sürede yakın arkadaş olan Geltink ve Tijssen’in birbirlerine fiziksel olarak benzemesi de çevrelerindekilerin dikkatini çekti.