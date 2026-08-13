Yıllar Önce Tanıştığı Arkadaşının Kardeşi Olduğunu DNA Testiyle Öğrendi
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Kaynak: https://www.reuters.com/world/india/a...
Yıllar önce Hindistan’dan evlat edinilerek farklı ailelerde büyüyen iki kadın, gençlik döneminde tanışıp yakın arkadaş oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra yaptırdıkları DNA testi ise ikisinin aslında yıllardır birbirini arayan biyolojik kardeşler olduğunu ortaya çıkardı.
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Yıllar önce Hindistan’daki yetimhanelerden evlat edinilen iki kadın, çocukluk döneminde tanışıp yakın arkadaş oldu.
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İkili o dönemde adreslerini paylaşarak iletişimlerini sürdürdü.
Bir DNA testi hayatlarını değiştirdi
Yıllar sonra yeniden buluştular
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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