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Yıllar Önce Tanıştığı Arkadaşının Kardeşi Olduğunu DNA Testiyle Öğrendi

Yıllar Önce Tanıştığı Arkadaşının Kardeşi Olduğunu DNA Testiyle Öğrendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 14:17
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Yıllar önce Hindistan’dan evlat edinilerek farklı ailelerde büyüyen iki kadın, gençlik döneminde tanışıp yakın arkadaş oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra yaptırdıkları DNA testi ise ikisinin aslında yıllardır birbirini arayan biyolojik kardeşler olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynak: https://www.reuters.com/world/india/a...
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Yıllar önce Hindistan’daki yetimhanelerden evlat edinilen iki kadın, çocukluk döneminde tanışıp yakın arkadaş oldu.

Yıllar önce Hindistan’daki yetimhanelerden evlat edinilen iki kadın, çocukluk döneminde tanışıp yakın arkadaş oldu.

Ancak aradan yaklaşık 40 yıl geçtikten sonra yapılan bir DNA testi, aralarındaki bağın arkadaşlıktan çok daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı: İkisi biyolojik kardeşti.

43 yaşındaki Meena Geltink ve 44 yaşındaki Minal Tijssen, Hindistan’da bebekken farklı ailelere evlatlık verildi. Hollanda’da, birbirlerinden yaklaşık 160 kilometre uzakta büyüyen iki kadın, 1996 yılında evlat edinilen çocukların katıldığı bir buluşmada tanıştı. Kısa sürede yakın arkadaş olan Geltink ve Tijssen’in birbirlerine fiziksel olarak benzemesi de çevrelerindekilerin dikkatini çekti.

İkili o dönemde adreslerini paylaşarak iletişimlerini sürdürdü.

İkili o dönemde adreslerini paylaşarak iletişimlerini sürdürdü.

Hatta birbirlerine mesajlarında şakayla karışık “kardeşim” anlamına gelen “sis” diye hitap ediyorlardı. Ancak bu kelimenin yıllar sonra gerçek anlamını taşıdığı ortaya çıkacaktı.

Zaman içinde iki arkadaşın iletişimi koptu ve yaklaşık 15 yıl boyunca birbirlerinden haber alamadılar. Bu sırada hayatlarına farklı yönlerde devam eden kadınlardan Tijssen Fransa’ya taşındı ve iki çocuk sahibi oldu. Geltink ise Hollanda’da yaşamaya devam etti.

Bir DNA testi hayatlarını değiştirdi

Bir DNA testi hayatlarını değiştirdi

Her şey geçtiğimiz nisan ayında Tijssen’in MyHeritage üzerinden DNA testi yaptırmasıyla değişti. Sonuçlar açıklandığında karşısına çıkan yüzde 100’lük kardeşlik eşleşmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

Tijssen ilk anda eşleşmenin kim olduğunu anlayamadı. Daha sonra sosyal medyada araştırma yaparken yıllar önce tanıştığı arkadaşı Meena Geltink’in fotoğraflarına ulaştı. O anda çocukluk yıllarındaki “sis” hitabının aslında ne kadar gerçek olduğunu fark etti.

“Bütün bu zaman boyunca kardeştik ama bunu bilmiyorduk” diyen Tijssen, yaşadığı şaşkınlığı uzun süre atlatamadığını söyledi.

Geltink içinse sonuçlar, yıllardır açıklayamadığı bir duygunun nedenini ortaya çıkardı. Üç çocuk annesi olan kadın, hayatının bir döneminde içinde tarif edemediği bir boşluk hissettiğini belirtti. Kardeşini bulmasının ise hayatındaki eksik parçayı tamamlamış gibi hissettirdiğini söyledi.

Yıllar sonra yeniden buluştular

Yıllar sonra yeniden buluştular

DNA sonuçlarının ardından iki kadın yeniden iletişim kurmaya başladı. Günün büyük bölümünü mesajlaşarak ve konuşarak geçiren kardeşler, sonunda Hollanda’da yüz yüze buluştu.

's-Hertogenbosch kentindeki buluşmada yıllar sonra yeniden bir araya gelen Geltink ve Tijssen; sarılarak, ağlayarak ve gülerek geçirdikleri anları fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi.

Geltink, kardeşine sarıldığı sırada “Seni gördüğümde eve dönmüş gibi hissediyorum” dedi.

İkilinin hikâyesindeki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise aslında yıllar önce birbirlerini bulmuş olmaları. Kardeş olduklarını bilmeden tanışan iki kadın, hayatlarının önemli bir döneminde birbirlerinin en yakın arkadaşlarından biri olmuştu.

Tijssen bu durumu, “Önce arkadaştık, sonra kardeş olduğumuzu öğrendik” sözleriyle anlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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