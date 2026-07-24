Tarım Bakanlığı Listeria Tespit Edilen Peynirle İlgili Açıklama Yayınladı
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Türkiye'nin ünlü süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satışa sunulan bir ürününde, insanlarda hayati sonuçlara yol açabilecek 'listeria bakterisi' tespit edilmesinin üzerine Tarım Bakanlığı resmi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Üretici firmaya ceza verilirken aynı partideki ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan bir olay büyük yankı uyandırmıştı.
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Konuyla ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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