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Tarım Bakanlığı Listeria Tespit Edilen Peynirle İlgili Açıklama Yayınladı

Tarım Bakanlığı Listeria Tespit Edilen Peynirle İlgili Açıklama Yayınladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.07.2026 - 15:48
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Türkiye'nin ünlü süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satışa sunulan bir ürününde, insanlarda hayati sonuçlara yol açabilecek 'listeria bakterisi' tespit edilmesinin üzerine Tarım Bakanlığı resmi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. 

Üretici firmaya ceza verilirken aynı partideki ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan bir olay büyük yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan bir olay büyük yankı uyandırmıştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emekli bir vatandaş aldığı beyaz peyniri evinde tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan incelemelerde şahsın gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilirdi. Bakanlık tarafından yapılan analizlerde ise peynirde zararlı bakteri tespit edildiği belgelerle ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Konuyla ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

16.06.2026 tarihinde saat 21.15’te Alo 174 Gıda Hattımıza yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

Denetim kapsamında, şikayete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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