91 İsimle Kurulan 'Yeni Parti' Meclis'te İkinci Sıraya Yerleşti: Meclis’teki Yeni Sandalye Sayısı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından tırmanan yönetim krizi, beraberinde devasa bir ayrılığı getirdi. Özgür Özel ve kendisiyle hareket eden toplam 91 milletvekili partileriyle yollarını ayırma kararı aldı. Bu hamlenin hemen ardından siyaset sahnesine 'Yeni Parti' adıyla girmeye hazırlanan ekibin kuruluş dilekçesi tamamlandı ve vekillerin istifa metinleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi olarak sunuldu.

Söz konusu istifaların Meclis Başkanlık Divanı tarafından incelenip onaylanması süreci beklenirken, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Meclis aritmetiği adeta baştan yazılacak. Yaşanan bu toplu kopuş, en çok siyasi partilerin Meclis içerisindeki güç dengelerini etkileyecek. Mevcut tabloda 135 sandalye ile ana muhalefet konumunda bulunan CHP'nin vekil sayısı, 91 ismin ayrılmasıyla 44'e kadar düşerek partiyi sıralamada oldukça geriye gidecek. Buna karşılık, kuruluş işlemlerini kısa sürede tamamlaması beklenen 'Yeni Parti', 91 milletvekili ile bir anda Meclis'in en kalabalık ikinci grubu unvanını eline alacak.

Yeni dönemdeki Meclis tablosuna bakıldığında zirve değişmiyor; AK Parti 277 milletvekiliyle birinciliğini koruyor. Ancak hemen arkasından gelen ana muhalefet boşluğunu artık 'Yeni Parti' dolduracak. Sıralamanın devamında 56 sandalye ile DEM Parti üçüncü, 46 sandalye ile MHP dördüncü büyük siyasi grup olarak yerini alacak. Yaşadığı ağır kan kaybıyla büyük bir sarsıntı geçiren CHP ise beşinci sıraya yerleşecek. Meclis'in geri kalan dağılımında İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilirken, 11 isim ise siyasi hayatlarına bağımsız olarak devam edecek.

TBMM'deki sandalye dağılımında son durum:

• AK Parti: 277 milletvekili

• Yeni Parti: 91 milletvekili

• DEM: 56 milletvekili

• MHP: 46 milletvekili

• CHP: 44 milletvekili

• İYİ Parti: 29 milletvekili

• Yeni Yol: 20 milletvekili

• Bağımsız milletvekilleri: 11

• HÜDA PAR: 4

• Yeniden Refah: 4

• TİP: 3

• DBP: 2

• EMEP: 2

• Saadet Partisi: 1

• DSP: 1

• Demokrat Parti: 1