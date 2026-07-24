91 İsimle Kurulan 'Yeni Parti' Meclis'te İkinci Sıraya Yerleşti: Meclis’teki Yeni Sandalye Sayısı Belli Oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yönetim krizi, beklenen büyük kopuşla sonuçlandı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili partiden istifa ederek 'Yeni Parti'nin kuruluş sürecini başlattı. Bu tarihi ayrılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımını kökten değiştirirken, ana muhalefet dengelerinde de tamamen yeni bir dönemin kapısını araladı.
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Türk siyasetinde taşları yerinden oynatacak büyüklükte tarihi bir gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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