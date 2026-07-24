Sosyal Çürüme Çıkışıyla Tanınan Akademisyen Zeliha Bürtek'e Kampüs Yasağı

Kampüsteki köpeklerin toplatılmasının ardından kedi sayısının arttığını anlatan Bürtek, üniversite yönetiminin kendisi hakkında “kampüse dışarıdan kedi getirdiği” yönünde iddialarda bulunduğunu öne sürdü. Bu iddiaları reddeden Bürtek, “Kampüsün her yerinde güvenlik kameraları var. Böyle bir durum söz konusuysa kayıtlar incelensin ve ortaya konsun” ifadelerini kullandı. Bir haftadır Beşiktaş Kampüsü’ne girişinin engellendiğini söyleyen Bürtek, “Yönetimin keyfi tutumuyla kampüse alınmıyorum. Güvenlik görevlileri de yapılan çalışmaları biliyor ve takdir ediyor. Ancak kendilerine yukarıdan talimat geldiğini söyleyerek beni içeri almıyorlar” dedi. Kampüse giremediği için sokak hayvanlarının mamalarını kampüs girişinde öğrencilere teslim ettiğini belirten Bürtek, “Duyarlı öğrencilerimiz mamaları alıp kampüsteki hayvanlara ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.