Sosyal Çürüme Çıkışıyla Tanınan Akademisyen Zeliha Bürtek'e Kampüs Yasağı
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Bir sokak röportajında sorulan ekonomi sorusunu sosyal çürüme kavramıyla anlatarak dikkat çeken ve bu kavramı Türkiye'ye anlatan Doç. Dr. Zeliha Bürtek Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsüne girişinin engellendiğini öne sürdü. Nefes Gazetesi'ne konuşan Bürtek bu yasağın gerekçesinin kampüste hayvanları beslemesi olduğunu belirtti.
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Yönetim kampüse kedi getirdiğini öne sürdü.
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Türkiye onu bir sokak röportajıyla tanımıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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