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Sosyal Çürüme Çıkışıyla Tanınan Akademisyen Zeliha Bürtek'e Kampüs Yasağı

Sosyal Çürüme Çıkışıyla Tanınan Akademisyen Zeliha Bürtek'e Kampüs Yasağı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.07.2026 - 11:29
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Bir sokak röportajında sorulan ekonomi sorusunu sosyal çürüme kavramıyla anlatarak dikkat çeken ve bu kavramı Türkiye'ye anlatan Doç. Dr. Zeliha Bürtek Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsüne girişinin engellendiğini öne sürdü. Nefes Gazetesi'ne konuşan Bürtek bu yasağın gerekçesinin kampüste hayvanları beslemesi olduğunu belirtti.

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Yönetim kampüse kedi getirdiğini öne sürdü.

Yönetim kampüse kedi getirdiğini öne sürdü.

Kampüsteki köpeklerin toplatılmasının ardından kedi sayısının arttığını anlatan Bürtek, üniversite yönetiminin kendisi hakkında “kampüse dışarıdan kedi getirdiği” yönünde iddialarda bulunduğunu öne sürdü. Bu iddiaları reddeden Bürtek, “Kampüsün her yerinde güvenlik kameraları var. Böyle bir durum söz konusuysa kayıtlar incelensin ve ortaya konsun” ifadelerini kullandı. Bir haftadır Beşiktaş Kampüsü’ne girişinin engellendiğini söyleyen Bürtek, “Yönetimin keyfi tutumuyla kampüse alınmıyorum. Güvenlik görevlileri de yapılan çalışmaları biliyor ve takdir ediyor. Ancak kendilerine yukarıdan talimat geldiğini söyleyerek beni içeri almıyorlar” dedi. Kampüse giremediği için sokak hayvanlarının mamalarını kampüs girişinde öğrencilere teslim ettiğini belirten Bürtek, “Duyarlı öğrencilerimiz mamaları alıp kampüsteki hayvanlara ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye onu bir sokak röportajıyla tanımıştı.

Türkiye onu bir sokak röportajıyla tanımıştı.

Bürtek, muhabirin “Geçinebiliyor musunuz?” sorusunu herkesten farklı bir şekilde yanıtlamış ve viral olmuştu. Türkiye’deki asıl sorununun ekonomiden ziyade etik ve kültürel bir çöküş olduğunu söyleyen Bürtek, 'Şu anda Türkiye’de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor” tespitiyle pek çok farklı kitlenin dikkatini çekmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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