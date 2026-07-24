Dünyanın En Büyük Gıda Devi Ünlü Su Markasının Yarısını Sattı
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Küresel gıda pazarının en büyük oyuncularından biri olan Nestle, stratejik bir karara imza atarak su faaliyetlerinde köklü bir yeniden yapılanmaya gitti. Şirket, bünyesinde bulunan dev su grubunun yüzde 50 hissesini, ABD merkezli özel sermaye fonu Platinum Equity’ye devretti.
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Nestle, su markasının yarısını sattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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