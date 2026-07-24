article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın En Büyük Gıda Devi Ünlü Su Markasının Yarısını Sattı

Dünyanın En Büyük Gıda Devi Ünlü Su Markasının Yarısını Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel gıda pazarının en büyük oyuncularından biri olan Nestle, stratejik bir karara imza atarak su faaliyetlerinde köklü bir yeniden yapılanmaya gitti. Şirket, bünyesinde bulunan dev su grubunun yüzde 50 hissesini, ABD merkezli özel sermaye fonu Platinum Equity’ye devretti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nestle, su markasının yarısını sattı.

Nestle, su markasının yarısını sattı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Nestle ve Platinum Equity bu satışın ardından operasyonları tek bir çatı altında birleştirecek. İki dev, yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip olacak 'Peranel' adında yepyeni bir şirket kuracaklarını ilan etti.

Kurulacak olan yeni şirket Peranel, dünya genelinde milyonlarca tüketicinin yakından tanıdığı Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life gibi ikonik markaların tüm operasyonel sorumluluğunu üstlenecek. 

Devrin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. 

Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin gelecekteki büyüme ve kârlılık hedeflerine ulaşabilmesi için ana odak noktalarına geri döneceğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın