Dünyanın En Büyük Gıda Devi Ünlü Su Markasının Yarısını Sattı

Yapılan resmi açıklamaya göre, Nestle ve Platinum Equity bu satışın ardından operasyonları tek bir çatı altında birleştirecek. İki dev, yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip olacak 'Peranel' adında yepyeni bir şirket kuracaklarını ilan etti.

Kurulacak olan yeni şirket Peranel, dünya genelinde milyonlarca tüketicinin yakından tanıdığı Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life gibi ikonik markaların tüm operasyonel sorumluluğunu üstlenecek.

Devrin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin gelecekteki büyüme ve kârlılık hedeflerine ulaşabilmesi için ana odak noktalarına geri döneceğini vurguladı.