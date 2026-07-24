article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı'nın Haluk Levent Hakkında Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Fatih Altaylı'nın Haluk Levent Hakkında Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 16:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı ifadesinde 'Hakkındaki kumar ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle bende olumsuz bir izlenim vardı. Açıkçası kendisine güvenmiyordum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Altaylı'nın Haluk Levent hakkında verdiği ifade ortaya çıktı.

Fatih Altaylı'nın Haluk Levent hakkında verdiği ifade ortaya çıktı.

Ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, ifade verdi. 

Altaylı, ifadesinde şunları dedi:

'Haluk Levent’i 2021 yılında yaptığım bir programda tanıdım. Mesleğim gereği daha önce kendisini biliyordum ancak hakkındaki kumar ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle bende olumsuz bir izlenim vardı. Açıkçası kendisine güvenmiyordum.

2017 yılında AHBAP Derneği’ni kurduğunu biliyordum ancak dernek aracılığıyla para toplandığından haberdar değildim.

Orman yangınları döneminde AHBAP ve Haluk Levent büyük çaba gösterdi. 

Helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılmaları, hem benim gözümde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati ve güven oluşturdu.

6 Şubat depremlerinde de AHBAP üzerinden yardımlar yapılmaya başlandı. Buna rağmen Haluk Levent hakkındaki kişisel soru işaretlerim devam ediyordu.

Ancak orman yangınlarında ve depremin ilk anlarından itibaren yürütülen çalışmalar, kamuoyunda bu kişiler hakkında güçlü bir güven ortamı oluşturdu.'

"Haluk Levent ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."

"Haluk Levent ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."

Altaylı'nın ifadesi şöyle devam etti:

'Benim Ahbap derneğine veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim.

Ahbap derneğinin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Çünkü Habertürk’ten o dönem ayrılmıştım. Elimde o dönem bu denetlemeyi yapabilecek yetki ve kabiliyet bulunmamaktaydı.

Sadece yazılarımda ve YouTube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Elimden gelen bu kadardı.

Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk. Ben o süreçte her insan ikinci bir şansı hak eder ve insanların yardımına koşan herkesi destekleme düşüncesi ile bu yayınları yaptım ve tweetleri attım.

Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Depremden sonra Türkiye bir genel seçim ve yerel seçim geçirdi. Yoğun gündem içerisinde bu işi yeterince takip edememiş olabiliriz. Zaten denetim yetkisi de bizde değildi.

Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın