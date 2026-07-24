Fatih Altaylı'nın Haluk Levent Hakkında Verdiği İfade Ortaya Çıktı
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Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı ifadesinde 'Hakkındaki kumar ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle bende olumsuz bir izlenim vardı. Açıkçası kendisine güvenmiyordum' dedi.
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Fatih Altaylı'nın Haluk Levent hakkında verdiği ifade ortaya çıktı.
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"Haluk Levent ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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