Fatih Altaylı'nın Haluk Levent Hakkında Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, ifade verdi.

Altaylı, ifadesinde şunları dedi:

'Haluk Levent’i 2021 yılında yaptığım bir programda tanıdım. Mesleğim gereği daha önce kendisini biliyordum ancak hakkındaki kumar ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle bende olumsuz bir izlenim vardı. Açıkçası kendisine güvenmiyordum.

2017 yılında AHBAP Derneği’ni kurduğunu biliyordum ancak dernek aracılığıyla para toplandığından haberdar değildim.

Orman yangınları döneminde AHBAP ve Haluk Levent büyük çaba gösterdi.

Helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılmaları, hem benim gözümde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati ve güven oluşturdu.

6 Şubat depremlerinde de AHBAP üzerinden yardımlar yapılmaya başlandı. Buna rağmen Haluk Levent hakkındaki kişisel soru işaretlerim devam ediyordu.

Ancak orman yangınlarında ve depremin ilk anlarından itibaren yürütülen çalışmalar, kamuoyunda bu kişiler hakkında güçlü bir güven ortamı oluşturdu.'