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Ahbap Soruşturmasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan Gibi İsimler de İfade Verecek

Ahbap Soruşturmasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan Gibi İsimler de İfade Verecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2026 - 15:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında derneğin başkanı olan Haluk Levent tutuklanmıştı. Savcılık, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile birlikte komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın da tanık sıfatıyla ifade vereceğini ortaya çıkardı.

Kaynak: İsmail Saymaz / X

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Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruluyordu.

Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruluyordu.

Savcılık, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Ece Üner, Öykü Serter gibi isimleri ifadeye çağırmış ve bu isimler tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, savcılığın bazı ünlü isimlerin daha ifadesini alacağını paylaştı.

Soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile birlikte komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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