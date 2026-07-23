Ahbap Soruşturmasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan Gibi İsimler de İfade Verecek

Savcılık, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Ece Üner, Öykü Serter gibi isimleri ifadeye çağırmış ve bu isimler tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, savcılığın bazı ünlü isimlerin daha ifadesini alacağını paylaştı.

Soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile birlikte komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.