Ahbap Soruşturmasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan Gibi İsimler de İfade Verecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında derneğin başkanı olan Haluk Levent tutuklanmıştı. Savcılık, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile birlikte komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın da tanık sıfatıyla ifade vereceğini ortaya çıkardı.
Kaynak: İsmail Saymaz / X
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Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruluyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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