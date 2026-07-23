Fatih Portakal, Ahbap Derneği Soruşturmasında Tanık Sıfatıyla İfade Verdi: "Pişmanım"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Fatih Portakal da tanık sıfatıyla ifade verdi. Portakal ifadesinde, Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar nedeniyle pişman olduğunu söyledi ve “Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım.” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahbap Derneği’ne yönelik düzenlenen soruşturmada ünlü isimler de tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım”
“Özür dilemek gerekirse özür dilemeye hazırım”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın