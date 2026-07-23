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Fatih Portakal, Ahbap Derneği Soruşturmasında Tanık Sıfatıyla İfade Verdi: "Pişmanım"

Fatih Portakal, Ahbap Derneği Soruşturmasında Tanık Sıfatıyla İfade Verdi: "Pişmanım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2026 - 13:18
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Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Fatih Portakal da tanık sıfatıyla ifade verdi. Portakal ifadesinde, Ahbap Derneği ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar nedeniyle pişman olduğunu söyledi ve “Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım.” diye konuştu.

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Ahbap Derneği’ne yönelik düzenlenen soruşturmada ünlü isimler de tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Ahbap Derneği’ne yönelik düzenlenen soruşturmada ünlü isimler de tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in 'bilgi sahibi' olarak ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Bu kapsamda Fatih Portakal, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İfade vermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, 'Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum, kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.' dedi.

“Şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım”

“Şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım”

Fatih Portakal savcılık ifadesinde ise şunları söyledi:

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahısları sanatçı kimliği ve yapmış oldukları programlar sebebiyle tanıyorum. Her iki şahısla da sosyal hayatımda kişisel bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent isimli şahısla yüz yüze hiçbir zaman bir araya gelmedim ancak tam hatırlamamakla birlikte 1-2 defa telefon üzerinden kurmuş olduğu Ahbap isimli derneğin kuruluş aşamasından 1-2 yıl sonra haber programımla ilgili görüştüğümü hatırlıyorum. Oğuzhan Uğur isimli şahısla da aynı şekilde gazetecilik faaliyetiyle ilgili birkaç kez görüşmüşümdür. Bunun dışında Oğuzhan Uğur'la da bir araya gelmişliğim veya iş haricinde bir arkadaşlığım bulunmamaktadır.'

“Özür dilemek gerekirse özür dilemeye hazırım”

“Özür dilemek gerekirse özür dilemeye hazırım”

Portakal, 'Deprem döneminde ihtiyacı olan insanlarla yardım yapmak isteyen insanları bir araya getirebilmek adına o günkü şartlarda belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan Ahbap Derneği'ne bağış yapılabileceklerini söyledim ancak Ahbap Derneği'nin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayımlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım. Benim burada yapmak istediğim, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır.' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal ifadesinin son bölümünde ise şunları söyledi:

'Yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü göz önüne alındığında devam eden süreçte bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği hâliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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