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Final İhtimali Olan Dizi Zirveyi Kaybetti: 13 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Final İhtimali Olan Dizi Zirveyi Kaybetti: 13 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Show tv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 16:11
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13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, bu hafta reyting düşüşünü durdurmayı başardı. Reyting kaybı yaşadıkça final yapacağı iddia edilen Muhtemel Aşk, 3 kategoride de reytingini yükseltirken TOTAL ve AB kategorilerinde zirvede yer aldı.

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13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

13 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'nin yaz sezonunda ekrana getirdiği Muhtemel Aşk, reytinglerinde yaşadığı artışla günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nu bir araya getiren Muhtemel Aşk, 3,59 reytinge yükselerek TOTAL grubunda zirvedeki yerini korudu. Final ihtimaliyle gündeme gelen dizinin reytinglerindeki yükseliş ise dikkat çekti.

Gecenin zirve yarışında MasterChef Türkiye de önemli bir çıkış yaptı. TV8'in sevilen yarışması yaklaşık 1 puanlık artış yaşayarak 3,35 reytinge ulaştı ve Muhtemel Aşk'ı yakından takip etti.

Kategori bazında bakıldığında Muhtemel Aşk, TOTAL ve ABC1 gruplarında günün lideri olurken, AB grubunda ise birinciliği MasterChef Türkiye'ye kaptırdı.

13 Ağustos Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

13 Ağustos Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

13 Ağustos Perşembe AB Reyting Sonuçları:

13 Ağustos Perşembe AB Reyting Sonuçları:

13 Ağustos Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

13 Ağustos Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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