Meteoroloji Alarm Seviyesini ‘Turuncu’ya Çıkardı: 35 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, 13 kente turuncu 24 kente ise sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve fırtına bekleneceği vurgulanırken 'Su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
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Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çıkardı. 35 kente yağış uyarısı yapıldı.
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Yağışlar cumartesi günü etkisini artıracak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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