Meteoroloji Alarm Seviyesini ‘Turuncu’ya Çıkardı: 35 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkele'nin doğu kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yerel kuvvetli yağış düşeceği tahmin ediliyor. Ancak asıl tehlike Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde baş gösteriyor. Bu bölgelerde yağışların 'çok kuvvetli ve şiddetli' olması bekleniyor. Benzer bir durum Batı Karadeniz için de geçerli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu’nun kuzey şeridinde metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşebileceği belirtildi.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz de cuma gecesinden itibaren teslim oluyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde bu gece başlayacak sağanak yağışlar, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerine kayacak. Orta Karadeniz'de ise Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun genelinde cuma gecesi; Ordu’nun batısında ise cumartesi sabahı itibarıyla şiddetli yağışlar etkili olacak.