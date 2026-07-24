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Meteoroloji Alarm Seviyesini ‘Turuncu’ya Çıkardı: 35 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji Alarm Seviyesini ‘Turuncu’ya Çıkardı: 35 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 17:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, 13 kente turuncu 24 kente ise sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve fırtına bekleneceği vurgulanırken 'Su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

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Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çıkardı. 35 kente yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çıkardı. 35 kente yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, ülke genelinde pek çok kenti etkisi altına alacak sağanak yağışa karşı üst üste uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle bu gece yarısından (24 Temmuz Cuma) itibaren başlayacak olan yağış dalgasının, hafta sonu da (25 Temmuz Cumartesi) etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yayınlanan son uyarı haritasında 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.  

25 Temmuz Cumartesi sarı uyarı verilen kentler:

Adana, Ankara, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Niğde, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Osmaniye.

25 Temmuz Cumartesi turuncu uyarı verilen kentler:

Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Sakarya, Sinop.

Yağışlar cumartesi günü etkisini artıracak.

Yağışlar cumartesi günü etkisini artıracak.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkele'nin doğu kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yerel kuvvetli yağış düşeceği tahmin ediliyor. Ancak asıl tehlike Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde baş gösteriyor. Bu bölgelerde yağışların 'çok kuvvetli ve şiddetli' olması bekleniyor. Benzer bir durum Batı Karadeniz için de geçerli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu’nun kuzey şeridinde metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşebileceği belirtildi.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz de cuma gecesinden itibaren teslim oluyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde bu gece başlayacak sağanak yağışlar, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerine kayacak. Orta Karadeniz'de ise Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun genelinde cuma gecesi; Ordu’nun batısında ise cumartesi sabahı itibarıyla şiddetli yağışlar etkili olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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