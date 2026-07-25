Astrolog Dinçer Güner Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Haritasını Yorumladı

'Üstelik Jüpiter 3. ve 6. evleri yönetmektedir. Yerel örgütler, medya dili, iletişim ağı, çalışanlar, teşkilatın günlük işleyişi ve emekçi tabanı 10. evdeki liderliğe bağlanıyor. Kadroların kendi başlarına yıldızlaşmasından çok, genel merkezin ve liderin gölgesinde çalışması beklenebilir.

Venüs ise Başak’ta düşüştedir. Fakat burada önemli bir klasik incelik var; Venüs aynı zamanda gündüz haritasında toprak üçlülüğünün yöneticisidir; kendi haddinde ve kendi dekanındadır. Dolayısıyla Venüs düşüşte, tamamen güçsüz demek doğru olmaz. Venüs yaralıdır ama eli kolu bağlı değildir.

Bu yerleşim, partinin kusursuz şartlarda değil, bir krizden, ayrışmadan, tamir edilmesi gereken bir durumdan doğduğunu gösterir. Bununla birlikte teknik çalışma, kadro seçimi, organizasyon, hizmet siyaseti, liyakat, raporlama ve detaylı politika üretme konusunda ciddi kabiliyeti vardır.

Mars gündüz haritasının kötücülüdür. İkizler burcunda, 9. ev kapısında ve yükselene neredeyse tm bir üçgen yapmaktadır. Çok güçlü bir hareket, mücadele ve propaganda motorudur; fakat doğru yönetilmezse dili sertleştirir, kadroları birbirine düşürür ve aynı anda birden fazla cephe açar.

Satürn gündüz haritasının kötcülü olduğu için Mars kadar başıboş değildir; fakat Koç burcunda düşüştedir. Dayanıklılık verir ama rahatlık vermez. Parti; ortaklık, teşkilat ve ittifaklar uzun uğraşlar, kısıtlamalar ve mücadelelerle şekillenir.

Terazi yükselen partinin kendisini hukuk, adalet, denge, eşitlik, uzlaşma ve geniş toplumsal ittifak söylemiyle tanıtmak isteyeceğini gösterir. Görünüşte sert uçları törpüleyen, farklı kesimleri aynı masaya oturtmayı hedefleyen bir kimlik vardır.

Fakat bu Terazi yükseleni pek huzurlu değil.

Yükselen yöneticisi Venüs 11. evde olduğu için partinin kimliği doğrudan doğruya milletvekilleri, siyasi kadrolar, destekçiler, parti teşkilatı, ittifaklar ve parlamenter güç üzerinden kuruluyor. Tek başına sıfırdan doğan hareket haritasından çok, mevcut bir siyasi ağın yeni bir çatı altında toplanması görüntüsüdür.

Venüs’ün 8. evi de yönetmesi önemlidir. Partinin kimliği ile bağışlar, ortak mali kaynaklar, dışarıdan gelen destekler, borçlar ve kriz kaynakları birbirinden kolay ayrılamaz. Mali yapı büyük ölçüde parti ağına, milletvekillerine, destekçilere ve kurumsal çevreye dayanabilir.

Venüs’ün Mars’la karesi yaklaşık iki derecelik güçlü bir açıdır. Mars hem 2. hem 7. evi yönetmektedir. Böylece parti kimliği ve teşkilatı ile para, rakipler, ittifaklar ve siyasi mücadele arasında doğrudan gerilim vardır.

Bu açı içeride iki ayrı eğilim oluşturabilir; bir tarafta daha teknik, detaycı, kontrollü, liyakat ve prosedür isteyen Venüs–Başak kadroları; diğer tarafta daha hızlı, tartışmacı, medya odaklı, esnek ve agresif Mars–İkizler kanadı. Biri önce düzenleyelim derken diğeri önce meydanı alalım diyebilir.'