Astrolog Dinçer Güner Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Haritasını Yorumladı

'Mars’ın Satürn’le sekstili ise mücadeleyi disipline etme şansı verir. İyi planlanmış hukuk ve kampanya stratejileri, dağınık öfkeyi örgütlü siyasi güce dönüştürebilir.
Güneş ve Jüpiter’in 10. evde bulunması, bu partinin yalnızca muhalefet yapmak amacıyla kurulmadığını gösterir. Haritanın açık hedefi görünürlük, yönetim, iktidar ve devlet sorumluluğudur.
Güneş’in kendi burcunda olması, liderliğin geniş kitleler tarafından tanınmasını ve partinin kısa sürede siyasi sahnenin merkezine yerleşebilmesini sağlar. Güneş aynı zamanda 11. evi yönettiği için milletvekilleri, kadrolar, destekçiler ve ittifaklar doğrudan liderin çevresinde toplanır.
Ancak burada bir uyarı var; 11. evin yöneticisinin 10. evde olması destekçileri iktidar hedefine taşır; fakat aynı zamanda parti meclisini ve kadroları genel başkanın uzantısına dönüştürebilir. Kurumsal denge kurulmazsa parti içinde genel başkanın etrafında dönen, bağımsız olmayan bir sisteme döner.
Güneş–Jüpiter kavuşumu yüksek beklenti yaratır. Büyük konuşmalar, büyük hedefler, büyük mitingler ve hızlı büyüme iddiası verebilir. Fakat Jüpiter’in yanık olması beklenti ile kurumun gerçek kapasitesi arasındaki farkın zaman zaman açılabileceğini gösterir.
MC Yengeç’te ve yöneticisi Ay 2. evde Yay burcunda. Partinin siyasi başarısı doğrudan doğruya ekonomik meseleler, halkın geçim koşulları, ücretler, üretim, toplumsal refah, kaynak dağılımı ve değerler sistemi üzerinden ölçülecektir.
Bu parti yalnızca anayasa, demokrasi veya soyut ideoloji üzerinden yürüdüğünde başarılı olmaz. Seçmenin cebine, yaşam standardına ve gelecek umuduna dokunduğunda daha güçlü çalışır.
Ay büyüyen fazdadır Jüpiter’e üçgendir. Bu, kuruluşun ardından hızlı bir ilgi, büyüme, destek veya iyimserlik dalgası doğurabilir. Ay’ın Jüpiter’in burcunda olması da kamuoyunun büyüme ve umut beklentisini destekler.
Fakat Ay Yay burcundan çıkmadan önce Satürn’e üçgen, Venüs’e kare ve en sonunda Mars’a karşıtlık yapacaktır. Önce büyüme ve umut, ardından kurumsal sınav, sonra parti içi uyum problemi ve en sonunda açık mücadele.
Ev Akrep ve yöneticisi Mars 9. evdedir. Mali kaynaklar; kampanyalar, hukuk mücadeleleri, medya faaliyetleri, eğitimler, yurt dışı çevreleri, bağış organizasyonları ve siyasi hareketlilik üzerinden gelebilir.
ev Boğa ve yöneticisi Venüs 11. evdedir. Dışarıdan gelen destekler, bağışlar ve ortak kaynaklar milletvekilleri, üyeler, siyasi çevreler ve ittifak ağıyla bağlantılıdır.
Ancak 2. evdeki Ay’ın 8. ev Uranüs’e kesin karşıtlığı finansal istikrarı zorlar. Ani bağış dalgaları, beklenmedik giderler, hukuki masraflar, parti değiştiren kadroların yarattığı mali yükler veya dış kaynaklarla ilgili tartışmalar görülebilir.
Ay hem kamuoyunu hem 10. evi yönettiği için mali gelişmeler hızla siyasi itibara dönüşür. Kaynakların nereden geldiği, nasıl harcandığı ve kimin kontrol ettiği bu parti için sıradan bir muhasebe meselesi olmayacaktır.
Venüs’ün ve Güney Ay Düğümü’nün 11. evde olması, partinin kuruluş anında güçlü bir siyasi kadro, tanınmış isimler ve hazır bir destek ağıyla yola çıkabileceğini gösterir.
Ancak Güney Ay Düğümü bulunduğu alanı tüketir, azaltır veya geçmişe bağlar. Parti başlangıçta kalabalık görünse bile zaman içinde kadro kayıpları, ayrılıklar, eski ilişkilerden kopuşlar veya gruplar arasında eleme yaşanabilir.
Venüs Başak’taki haliyle üyelik ve kadro konusunda seçici davranır. Kim liyakatli, kim çalışıyor, kim yalnızca unvan istiyor gibi tartışmalar sık yaşanabilir. İyi yönetildiğinde sağlam kadro kurar; kötü yönetildiğinde sürekli kusur arayan, birbirini eleştiren bir parti kültürü üretir.
Kuzey Ay Düğümünün 5. ev Balık’ta olması ise büyümenin gençlerden, yeni yüzlerden, sanatçılardan, yaratıcı kampanyalardan, umut veren hikâyelerden ve daha duygusal bir bağ kurmaktan geleceğini anlatır.
ev Koç ve yöneticisi Mars 9. evdedir. Açık rakipler hukuk, ideoloji, basın ve propaganda alanında mücadele edecektir. Partinin önüne yalnızca seçim sandığında değil, mahkemelerde, mevzuatta, söylem savaşlarında ve medya alanında engeller çıkabilir.
Satürn’ün alçalan yakınlığı uzun ömürlü, kurumsal, sert ve sabırlı rakiplere işaret eder. Fakat Satürn Koç’ta düşüştedir. Karşı taraflar güçlü görünse de kendi stratejik hataları, aceleciliği veya aşırı baskıcı davranması nedeniyle partiye alan açabilir.
Satürn aynı zamanda 4. ve 5. evleri yönetiyor. Partinin kök salması, genel merkez yapılanması, gençlik örgütü, aday belirleme süreçleri ve geleceğe yönelik projeleri ittifaklara ve siyasi mücadelelere bağımlı hâle gelebilir.
Güneş–Jüpiter Aslan, Ay Yay ve Neptün Koç arasında çok kuvvetli bir büyük ateş üçgeni oluşuyor. İlham, cesaret, umut, büyük hedefler, kitleleri heyecanlandırma ve yeni bir başlangıç duygusu oldukça yüksek.
Fakat büyük üçgenin karşısında 4. evdeki Pluto bulunuyor. Pluto hem Güneş’e hem Jüpiter’e karşıt; Ay ve Neptün’e sekstil yaparak yapıyı bir uçurtma kalıbına dönüştürüyor.
Bu nedenle ateş enerjisi havada kalmıyor; 4–10 aksındaki güç mücadelesine yöneliyor. Partinin tarihsel kökleri, eski kurumsal kimliği, asıl miras kime ait? tartışması ve devlet iktidarıyla ilişkisi hayatı boyunca önemli olacaktır.
Pluto 4. evde geçmişin basitçe geride bırakılamayacağını anlatır. Eski siyasi yapı ölmez; dönüşür, gölge gibi takip eder veya yeni yapının içinde başka biçimde yeniden üretilir.
Güneş–Pluto karşıtlığının ; parti merkezi güce karşı mücadele ederken kendi içinde aşırı merkezileşme eğilimine düşebilir. Başka bir ifadeyle, savaştığı güç modeline benzememesi gerekir.
evdeki Ay ile 8. evdeki Uranüs arasındaki kesin karşıtlık, kamuoyu desteğinin ve mali kaynakların aniden yön değiştirebileceğini gösterir. Bir gelişme partiyi birkaç gün içinde büyütebilir; başka bir gelişme aynı hızla soru işareti yaratabilir.
Bu karşıtlığın 5–11 aksındaki düğümlerle kare oluşturması dört alanı birbirine bağlar;
Halkın ekonomik beklentileri, ortak kaynaklar ve bağışlar, gençler ve yeni adaylar, milletvekilleri ve parti teşkilatı.
Bu alanlardan birinde meydana gelen kriz diğer üçünü de tetikleyebilir. Örneğin aday tartışması kadro ayrılığına, kadro ayrılığı finansman problemine, finansman problemi kamuoyu desteğinde dalgalanmaya dönüşebilir.
Buna karşılık aynı kalıp olağanüstü hızlı yenilenme yeteneği de verir. Parti katılaşmaz, değişen şartlara uyum sağlar ve dijital iletişimde sürpriz hamleler yapabilir. Fakat değişim hızının kurumsal kapasiteyi aşmaması gerekir.
Şans Noktası ise yaklaşık 21 derece Kova’da, 4. evin sonunda ve 5. ev kapısına çok yakın yerleşmiştir. Yöneticisi Satürn alçalan üzerindedir ve düşüştedir. Maddi ve kitlesel şans; gençlerden, adaylardan, yaratıcı kampanyalardan ve toplumsal hareketlerden gelebilir. Fakat bu şans ortaklıklar, rakipler ve kurumsal yapı tarafından sınanacaktır.
Haritada ateş elementi çok güçlüdür. Güneş ve Jüpiter Aslan’da, Ay Yay’da, Satürn Koç’tadır. Bu; cesaret, hız, liderlik, sahne enerjisi ve büyük hedefler verir.
Toprak elementi geleneksel gezegenler arasında yalnızca Venüs tarafından temsil edilmektedir. Üstelik Venüs haritanın yöneticisidir ve düşüştedir. Dolayısıyla haritanın doğal olarak eksik bıraktığı şey para, sabır, somut kurumsallaşma, istikrarlı teşkilat ve uzun vadeli prosedürdür.'
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