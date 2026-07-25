article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Astrolog Dinçer Güner Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Haritasını Yorumladı

Astrolog Dinçer Güner Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Haritasını Yorumladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 11:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özgür Özel, Yeni Parti'yi kurdu. 90 milletvekili ile Türkiye'nin en büyük ikinci partisi konumuna gelen Yeni Parti'ye bir yorum da astrolog Dinçer Güner'den geldi. Yeni Parti'nin kuruluş saatiyle doğum haritasını analiz eden Güner, söz konusu yorumlarını X hesabından paylaştı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Parti'nin astrolojik yorumu astrolog Dinçer Güner'den geldi.

Yeni Parti'nin astrolojik yorumu astrolog Dinçer Güner'den geldi.

Astrolog Dinçer Güner, Özgür Özel'in Yeni Parti'yi duyurduğu X paylaşımının saatini baz alarak doğum haritası yorumladı. Sosyal medya hesabından Yeni Parti'nin astrolojik yorumunu paylaşan Dinçer Güner, '24 Temmuz günü sayın Özgür Özel yeni oluşumu olan 'Yeni Parti'yi kurduğunu resmi olarak ilan etti. İlan ettiği zaman referans alınarak -ki Mundane açıdan doğru bir yaklaşımdır- YENİ PARTİ’nin doğum haritasındaki en güçlü ve zayıf yönleri, alabileceği destekler ve karşılaşabileceği kösteklerin ne olduğuna dair detaylı bir harita analizi yaptım. Aşağıda ki yazı kişisel bir görüş ve niyet içermeden salt astroloji sembolizm bilgisini yansıtmaktadır' notunu düştü.

Dinçer Güner'in paylaşımı şöyle:

Dinçer Güner'in paylaşımı şöyle:

'Bu haritada ilk bakılması gereken şey yükselen yöneticisi Venüs gibi görünse de, bütün geleneksel gezegenlerin dispozitör zinciri sonunda Aslan burcundaki Güneş’e ulaşmaktadır:

Yani yedi geleneksel gezegenin tamamının ulaştığı tek final dispozitör 10. evde, kendi burcundaki Güneş’tir.  Bu haritanın en büyük gücü de en büyük zayıflığı da aynı yerde.

Son derece merkeziyetçi bir harita demektir. Partinin ideolojisi, örgütü, mali kaynakları, kadroları, müttefikleri, rakipleri ve kamuoyu görünürlüğü en sonunda tek bir liderlik merkezine bağlanmaktadır. Harita âdeta önce lider, sonra parti diyor.

Bunun olumlu tarafı çok güçlü bir yön, mesaj birliği ve kısa sürede tanınma potansiyelidir. Olumsuz tarafı ise partinin kurumsal kimliğinin liderden bağımsızlaşmasının zor olmasıdır. Lider güçlüyken bütün sistem çalışır; liderin otoritesi sarsıldığında ise parti sarsılır.

Bu bir gündüz haritasıdır. Güneş ufkun üzerinde, 10. evde, Aslan burcunda ve kendi yönettiği burçtadır. Hem burç asaleti hem köşeselliği hem de haritanın ışığı olması nedeniyle açık ara en kudretli gezegendir. Bir siyasi parti için bu; iktidar arzusu, görünürlük, liderlik iddiası, yönetime talip olma ve sahnenin merkezine yerleşme isteği verir.

Jüpiter de gündüz haritasının iyicilidir; 10. evde bulunması büyüme, toplumsal destek ve siyasal statü açısından güçlüdür. Fakat yaklaşık dört derecelik Güneş kavuşumu nedeniyle yanıktır.

Bu nedenle Güneş–Jüpiter kavuşumunu yalnızca büyük şans diye okuyamayız.  Jüpiter’in büyütme, kapsama, hukuk, etik, uzlaşma ve geniş taban kurma özellikleri vardır; fakat bunlar bağımsız biçimde çalışmaktan çok Güneş’in, yani liderliğin hizmetine girer. Partinin büyümesi liderin görünürlüğü sayesinde olabilir; aynı zamanda büyüme potansiyeli lider kültünün içinde eriyebilir.'

"Bu yerleşim, partinin kusursuz şartlarda değil, bir krizden, ayrışmadan, tamir edilmesi gereken bir durumdan doğduğunu gösterir."

"Bu yerleşim, partinin kusursuz şartlarda değil, bir krizden, ayrışmadan, tamir edilmesi gereken bir durumdan doğduğunu gösterir."

'Üstelik Jüpiter 3. ve 6. evleri yönetmektedir. Yerel örgütler, medya dili, iletişim ağı, çalışanlar, teşkilatın günlük işleyişi ve emekçi tabanı 10. evdeki liderliğe bağlanıyor. Kadroların kendi başlarına yıldızlaşmasından çok, genel merkezin ve liderin gölgesinde çalışması beklenebilir.

Venüs ise Başak’ta düşüştedir. Fakat burada önemli bir klasik incelik var;  Venüs aynı zamanda gündüz haritasında toprak üçlülüğünün yöneticisidir; kendi haddinde ve kendi dekanındadır. Dolayısıyla Venüs düşüşte, tamamen güçsüz demek doğru olmaz. Venüs yaralıdır ama eli kolu bağlı değildir.

Bu yerleşim, partinin kusursuz şartlarda değil, bir krizden, ayrışmadan, tamir edilmesi gereken bir durumdan doğduğunu gösterir. Bununla birlikte teknik çalışma, kadro seçimi, organizasyon, hizmet siyaseti, liyakat, raporlama ve detaylı politika üretme konusunda ciddi kabiliyeti vardır.

Mars gündüz haritasının kötücülüdür. İkizler burcunda, 9. ev kapısında ve yükselene neredeyse tm bir üçgen yapmaktadır. Çok güçlü bir hareket, mücadele ve propaganda motorudur; fakat doğru yönetilmezse dili sertleştirir, kadroları birbirine düşürür ve aynı anda birden fazla cephe açar.

Satürn gündüz haritasının kötcülü olduğu için Mars kadar başıboş değildir; fakat Koç burcunda düşüştedir. Dayanıklılık verir ama rahatlık vermez. Parti; ortaklık, teşkilat ve ittifaklar uzun uğraşlar, kısıtlamalar ve mücadelelerle şekillenir.

Terazi yükselen partinin kendisini hukuk, adalet, denge, eşitlik, uzlaşma ve geniş toplumsal ittifak söylemiyle tanıtmak isteyeceğini gösterir. Görünüşte sert uçları törpüleyen, farklı kesimleri aynı masaya oturtmayı hedefleyen bir kimlik vardır.

Fakat bu Terazi yükseleni pek huzurlu değil.

Yükselen yöneticisi Venüs 11. evde olduğu için partinin kimliği doğrudan doğruya milletvekilleri, siyasi kadrolar, destekçiler, parti teşkilatı, ittifaklar ve parlamenter güç üzerinden kuruluyor. Tek başına sıfırdan doğan hareket haritasından çok, mevcut bir siyasi ağın yeni bir çatı altında toplanması görüntüsüdür.

Venüs’ün 8. evi de yönetmesi önemlidir. Partinin kimliği ile bağışlar, ortak mali kaynaklar, dışarıdan gelen destekler, borçlar ve kriz kaynakları birbirinden kolay ayrılamaz. Mali yapı büyük ölçüde parti ağına, milletvekillerine, destekçilere ve kurumsal çevreye dayanabilir.

Venüs’ün Mars’la karesi yaklaşık iki derecelik güçlü bir açıdır. Mars hem 2. hem 7. evi yönetmektedir. Böylece parti kimliği ve teşkilatı ile para, rakipler, ittifaklar ve siyasi mücadele arasında doğrudan gerilim vardır.

Bu açı içeride iki ayrı eğilim oluşturabilir; bir tarafta daha teknik, detaycı, kontrollü, liyakat ve prosedür isteyen Venüs–Başak kadroları; diğer tarafta daha hızlı, tartışmacı, medya odaklı, esnek ve agresif Mars–İkizler kanadı. Biri önce düzenleyelim derken diğeri önce meydanı alalım diyebilir.'

"İsimlerin, görev dağılımının veya hukuki yapılanmasının birkaç kez gözden geçirilmesine neden olabilir."

"İsimlerin, görev dağılımının veya hukuki yapılanmasının birkaç kez gözden geçirilmesine neden olabilir."

'Bu anlaşmazlık bastırılırsa parti içinde hizipleşme üretir. Doğru yönetilirse son derece güçlü bir kampanya makinesi doğurur.

Klasik antiscia tekniğini kullandığımızda 16 derece Başak’taki Venüs’ün antisciası yaklaşık 14 derece Koç’a düşmektedir. Yani yükselen yöneticisi Venüs, görünürde majör açı yapmamasına rağmen Satürn’le neredeyse kesin bir gizli kavuşum içindedir.

Partinin kimliği ve örgütü, karşısında duran eski yapıdan, rakiplerden, hukuki kısıtlamalardan ve siyasi baskılardan bağımsız değildir.

Aynı gösterge ittifakların da kolay olmayacağını anlatır. Ortaklıklar destek olduğu kadar yük, sorumluluk ve kısıtlama getirebilir. Parti uzlaşma arayacak fakat yaptığı bazı ittifakların hareket alanını daralttığını görebilir.

Satürn Alçalan karşıt, Merkür hem Satürn’e hem yükselene kare yaptığı için öncü T-karenin baskıyı boşalttığı yer Merkür’dür.

Merkür Yengeç’te, 9. evde ve durağandır. Üstelik hem 9. hem 12. evi yönetmektedir.

Bu nedenle partinin kaderindeki en kritik başlıklardan biri hukuk, tüzük, mahkemeler, ideoloji, anayasal meseleler, eğitim, basın, yayıncılık, siyasi söylem ve belgeler olacaktır. Aynı Merkür’ün 12. evi de yönetmesi; perde arkasındaki görüşmeleri, sızdırılan belgeleri, gizli muhalefeti, iletişim kazalarını ve hukuki tuzakları da aynı alana taşır.

Merkür’ün durağan olması bir gezegeni güçsüzleştirmekten çok olağanüstü vurgulu ve dönüm noktası hâline getirir. Ancak kuruluş anında Merkür’ün daha yeni doğruluyor olması, parti tüzüğünün, söyleminin, isimlerin, görev dağılımının veya hukuki yapılanmasının birkaç kez gözden geçirilmesine neden olabilir.

Merkür Yengeç’te olduğu için söylem yalnızca rasyonel ve teknik olmayacaktır. Tarih, vatan, millet, geçmiş, kurucu değerler, aidiyet, toplumsal hafıza, korunma ve güvenlik kavramları iletişimin önemli parçaları olabilir. Fakat Merkür–Satürn karesi, söylenen her sözün hukuki ve siyasi ağırlık taşıyacağını anlatır. Yanlış bir cümle uzun süre karşılarına çıkabilir.

Öte yandan Merkür’ün Venüs’e neredeyse kesin sekstili önemli bir kurtarıcıdır. İyi hazırlanmış metinler, güçlü hukukçular, doğru sözcüler, ölçülü dil ve profesyonel iletişim, parti üzerindeki baskının önemli bölümünü yönetebilir.

Mars’ın İkizlerden yükselene yaptığı üçgen bir derecenin altındadır. Haritanın en güçlü hareket göstergelerinden biridir.

Mars 9. ev kapısında olduğu için miting, medya, hukuk mücadelesi, siyasi polemik, parlamento konuşmaları, eğitim faaliyetleri, seyahatler ve ideolojik tartışmalar partiye enerji verir. Hızlı reaksiyon verebilir, gündemi yakalayabilir ve kısa sürede geniş iletişim ağı kurabilir.

Mars’ın 2. ve 7. evleri yönetmesi nedeniyle parti hem parasını hem siyasi kimliğini mücadele üzerinden üretme eğilimindedir. Rakiplerin saldırıları bu partiyi her zaman zayıflatmayabilir; tam tersine, belirginleştirip tabanını birleştirebilir.

Fakat Mars İkizlerdedir. Aynı anda çok fazla konuya saldırmak, sürekli polemik üretmek, söylemi sık değiştirmek ve birbiriyle çelişen sözcülerin konuşması ciddi sorun çıkarabilir. Mars yükseleni destekliyor ama Venüs’ü yaralıyor. Dolayısıyla dışarıya karşı mücadele partiyi büyütürken, içerideki sertlik partiyi yıpratabilir.'

"İyi yönetildiğinde sağlam kadro kurar; kötü yönetildiğinde sürekli kusur arayan, birbirini eleştiren bir parti kültürü üretir."

"İyi yönetildiğinde sağlam kadro kurar; kötü yönetildiğinde sürekli kusur arayan, birbirini eleştiren bir parti kültürü üretir."

'Mars’ın Satürn’le sekstili ise mücadeleyi disipline etme şansı verir. İyi planlanmış hukuk ve kampanya stratejileri, dağınık öfkeyi örgütlü siyasi güce dönüştürebilir.

Güneş ve Jüpiter’in 10. evde bulunması, bu partinin yalnızca muhalefet yapmak amacıyla kurulmadığını gösterir. Haritanın açık hedefi görünürlük, yönetim, iktidar ve devlet sorumluluğudur.

Güneş’in kendi burcunda olması, liderliğin geniş kitleler tarafından tanınmasını ve partinin kısa sürede siyasi sahnenin merkezine yerleşebilmesini sağlar. Güneş aynı zamanda 11. evi yönettiği için milletvekilleri, kadrolar, destekçiler ve ittifaklar doğrudan liderin çevresinde toplanır.

Ancak burada bir uyarı var; 11. evin yöneticisinin 10. evde olması destekçileri iktidar hedefine taşır; fakat aynı zamanda parti meclisini ve kadroları genel başkanın uzantısına dönüştürebilir. Kurumsal denge kurulmazsa parti içinde genel başkanın etrafında dönen, bağımsız olmayan bir sisteme döner.

Güneş–Jüpiter kavuşumu yüksek beklenti yaratır. Büyük konuşmalar, büyük hedefler, büyük mitingler ve hızlı büyüme iddiası verebilir. Fakat Jüpiter’in yanık olması beklenti ile kurumun gerçek kapasitesi arasındaki farkın zaman zaman açılabileceğini gösterir.

MC Yengeç’te ve yöneticisi Ay 2. evde Yay burcunda. Partinin siyasi başarısı doğrudan doğruya ekonomik meseleler, halkın geçim koşulları, ücretler, üretim, toplumsal refah, kaynak dağılımı ve değerler sistemi üzerinden ölçülecektir.

Bu parti yalnızca anayasa, demokrasi veya soyut ideoloji üzerinden yürüdüğünde başarılı olmaz.  Seçmenin cebine, yaşam standardına ve gelecek umuduna dokunduğunda daha güçlü çalışır.

Ay büyüyen fazdadır Jüpiter’e üçgendir. Bu, kuruluşun ardından hızlı bir ilgi, büyüme, destek veya iyimserlik dalgası doğurabilir. Ay’ın Jüpiter’in burcunda olması da kamuoyunun büyüme ve umut beklentisini destekler.

Fakat Ay Yay burcundan çıkmadan önce Satürn’e üçgen, Venüs’e kare ve en sonunda Mars’a karşıtlık yapacaktır.  Önce büyüme ve umut, ardından kurumsal sınav, sonra parti içi uyum problemi ve en sonunda açık mücadele.

Ev  Akrep ve yöneticisi Mars 9. evdedir. Mali kaynaklar; kampanyalar, hukuk mücadeleleri, medya faaliyetleri, eğitimler, yurt dışı çevreleri, bağış  organizasyonları ve siyasi hareketlilik üzerinden gelebilir.

ev Boğa ve yöneticisi Venüs 11. evdedir. Dışarıdan gelen destekler, bağışlar ve ortak kaynaklar milletvekilleri, üyeler, siyasi çevreler ve ittifak  ağıyla bağlantılıdır.

Ancak 2. evdeki Ay’ın 8. ev Uranüs’e kesin karşıtlığı finansal istikrarı zorlar. Ani bağış dalgaları, beklenmedik giderler, hukuki masraflar, parti değiştiren kadroların yarattığı mali yükler veya dış kaynaklarla ilgili tartışmalar görülebilir.

Ay hem kamuoyunu hem 10. evi yönettiği için mali gelişmeler hızla siyasi itibara dönüşür. Kaynakların nereden geldiği, nasıl harcandığı ve kimin kontrol ettiği bu parti için sıradan bir muhasebe meselesi olmayacaktır.

Venüs’ün ve Güney Ay Düğümü’nün 11. evde olması, partinin kuruluş anında güçlü bir siyasi kadro, tanınmış isimler ve hazır bir destek ağıyla yola çıkabileceğini gösterir.

Ancak Güney Ay Düğümü bulunduğu alanı tüketir, azaltır veya geçmişe bağlar. Parti başlangıçta kalabalık görünse bile zaman içinde kadro kayıpları, ayrılıklar, eski ilişkilerden kopuşlar veya gruplar arasında eleme yaşanabilir.

Venüs Başak’taki haliyle üyelik ve kadro konusunda seçici davranır. Kim liyakatli, kim çalışıyor, kim yalnızca unvan istiyor gibi tartışmalar sık yaşanabilir. İyi yönetildiğinde sağlam kadro kurar; kötü yönetildiğinde sürekli kusur arayan, birbirini eleştiren bir parti kültürü üretir.

Kuzey Ay Düğümünün 5. ev Balık’ta olması ise büyümenin gençlerden, yeni yüzlerden, sanatçılardan, yaratıcı kampanyalardan, umut veren hikâyelerden ve daha duygusal bir bağ kurmaktan geleceğini anlatır.

ev Koç ve yöneticisi Mars 9. evdedir. Açık rakipler hukuk, ideoloji, basın ve propaganda alanında mücadele edecektir. Partinin önüne yalnızca seçim sandığında değil, mahkemelerde, mevzuatta, söylem savaşlarında ve medya alanında engeller çıkabilir.

Satürn’ün alçalan yakınlığı uzun ömürlü, kurumsal, sert ve sabırlı rakiplere işaret eder. Fakat Satürn Koç’ta düşüştedir. Karşı taraflar güçlü görünse de kendi stratejik hataları, aceleciliği veya aşırı baskıcı davranması nedeniyle partiye alan açabilir.

Satürn aynı zamanda 4. ve 5. evleri yönetiyor. Partinin kök salması, genel merkez yapılanması, gençlik örgütü, aday belirleme süreçleri ve geleceğe yönelik projeleri ittifaklara ve siyasi mücadelelere bağımlı hâle gelebilir.

Güneş–Jüpiter Aslan, Ay Yay ve Neptün Koç arasında çok kuvvetli bir büyük ateş üçgeni oluşuyor. İlham, cesaret, umut, büyük hedefler, kitleleri heyecanlandırma ve yeni bir başlangıç duygusu oldukça yüksek.

Fakat büyük üçgenin karşısında 4. evdeki Pluto bulunuyor. Pluto hem Güneş’e hem Jüpiter’e karşıt; Ay ve Neptün’e sekstil yaparak yapıyı bir uçurtma kalıbına dönüştürüyor.

Bu nedenle ateş enerjisi havada kalmıyor; 4–10 aksındaki güç mücadelesine yöneliyor. Partinin tarihsel kökleri, eski kurumsal kimliği, asıl miras kime ait? tartışması ve devlet iktidarıyla ilişkisi hayatı boyunca önemli olacaktır.

Pluto 4. evde geçmişin basitçe geride bırakılamayacağını anlatır. Eski siyasi yapı ölmez; dönüşür, gölge gibi takip eder veya yeni yapının içinde başka biçimde yeniden üretilir.

Güneş–Pluto karşıtlığının ; parti merkezi güce karşı mücadele ederken kendi içinde aşırı merkezileşme eğilimine düşebilir. Başka bir ifadeyle, savaştığı güç modeline benzememesi gerekir.

evdeki  Ay ile 8. evdeki Uranüs arasındaki kesin karşıtlık, kamuoyu desteğinin ve mali kaynakların aniden yön değiştirebileceğini gösterir. Bir gelişme partiyi birkaç gün içinde büyütebilir; başka bir gelişme aynı hızla soru işareti yaratabilir.

Bu karşıtlığın 5–11 aksındaki düğümlerle kare oluşturması dört alanı birbirine bağlar;

Halkın ekonomik beklentileri, ortak kaynaklar ve bağışlar, gençler ve yeni adaylar, milletvekilleri ve parti teşkilatı.

Bu alanlardan birinde meydana gelen kriz diğer üçünü de tetikleyebilir. Örneğin aday tartışması kadro ayrılığına, kadro ayrılığı finansman problemine, finansman problemi kamuoyu desteğinde dalgalanmaya dönüşebilir.

Buna karşılık aynı kalıp olağanüstü hızlı yenilenme yeteneği de verir. Parti katılaşmaz, değişen şartlara uyum sağlar ve dijital iletişimde sürpriz hamleler yapabilir. Fakat değişim hızının kurumsal kapasiteyi aşmaması gerekir.

Şans Noktası ise yaklaşık 21 derece Kova’da, 4. evin sonunda ve 5. ev kapısına çok yakın yerleşmiştir. Yöneticisi Satürn alçalan üzerindedir ve düşüştedir. Maddi ve kitlesel şans; gençlerden, adaylardan, yaratıcı kampanyalardan ve toplumsal hareketlerden gelebilir. Fakat bu şans ortaklıklar, rakipler ve kurumsal yapı tarafından sınanacaktır.

Haritada ateş elementi çok güçlüdür. Güneş ve Jüpiter Aslan’da, Ay Yay’da, Satürn Koç’tadır. Bu; cesaret, hız, liderlik, sahne enerjisi ve büyük hedefler verir.

Toprak elementi geleneksel gezegenler arasında yalnızca Venüs tarafından temsil edilmektedir. Üstelik Venüs haritanın yöneticisidir ve düşüştedir. Dolayısıyla haritanın doğal olarak eksik bıraktığı şey para, sabır, somut kurumsallaşma, istikrarlı teşkilat ve uzun vadeli prosedürdür.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın