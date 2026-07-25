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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye Geçecek mi?

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye Geçecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 09:52
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CHP’den istifa eden Özgür Özel, Yeni Parti’yi kurdu. 90 milletvekili Yeni Parti’ye katılırken yeni ana muhalefet oldu. Gözler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi. “Mansur Yavaş Yeni Partiye katılacak mı?” sorusu merak edilirken Özgür Özel’den açıklama geldi.

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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi?

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi?

Yeni Parti’nin ilk Kurucular Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Mansur Yavaş ile ilgili konuştu. Mansur Yavaş’ın Yeni Parti’ye katılıp katılmayacağı merak edilirken Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilk günden bu yana net tutum sergilediğini ifade etti. 

“Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?” sorusuna Özgür Özel’den şu yanıt geldi:

“Mansur Bey'in de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte, Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Net bir durum var, 'Ben Yeni Parti'de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum.' demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.”

Özel, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, kimsenin 'Neden Yeni Parti'ye katılmadın?' diye eleştirilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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