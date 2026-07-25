Mansur Yavaş Yeni Parti'ye Geçecek mi?
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CHP’den istifa eden Özgür Özel, Yeni Parti’yi kurdu. 90 milletvekili Yeni Parti’ye katılırken yeni ana muhalefet oldu. Gözler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi. “Mansur Yavaş Yeni Partiye katılacak mı?” sorusu merak edilirken Özgür Özel’den açıklama geldi.
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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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