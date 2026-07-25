article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji'den 35 İl İçin Kritik Alarm: Camiye Yıldırım Düştü, Yol Çöktü, Araçlar Sürüklendi

Meteoroloji'den 35 İl İçin Kritik Alarm: Camiye Yıldırım Düştü, Yol Çöktü, Araçlar Sürüklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 10:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye, yaz mevsiminin ortasında adeta sonbahara teslim oldu. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası, sıcaklıkları bıçak gibi keserken, başkent Ankara’da hayatı durma noktasına getirdi. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Ankara'da bir camiye yıldırım düştü, yollar çöktü, araçlar sürüklendi. İşte o anlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'dan görüntüler:

👇🏻

Meteoroloji 35 kentte kuvvetli yağış olacağını açıkladı.

Meteoroloji 35 kentte kuvvetli yağış olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle 35 kent için sarı ve turuncu alarm verdi.

Turuncu Kod Verilen Kentler: Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce. Bu illerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği vurgulandı.

Sarı Kod Verilen Kentler: İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

Yıldırım düştü, yol çöktü, araçlar sürüklendi.

Yıldırım düştü, yol çöktü, araçlar sürüklendi.

Sarı kodlu uyarının yapıldığı başkent Ankara’da da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 16 derece seviyelerine kadar gerilediği kentte, adeta kış havası yaşandı. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları ve yol çökmeleri trafiği felç etti. Yenikent Sanayi Sitesi’nde çok sayıda iş yerini su bastı. Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri metrelerce sürüklendi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Haymana Merkez Camii’ne yıldırım düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın