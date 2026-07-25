Meteoroloji'den 35 İl İçin Kritik Alarm: Camiye Yıldırım Düştü, Yol Çöktü, Araçlar Sürüklendi
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Türkiye, yaz mevsiminin ortasında adeta sonbahara teslim oldu. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası, sıcaklıkları bıçak gibi keserken, başkent Ankara’da hayatı durma noktasına getirdi. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Ankara'da bir camiye yıldırım düştü, yollar çöktü, araçlar sürüklendi. İşte o anlar!
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Ankara'dan görüntüler:
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Meteoroloji 35 kentte kuvvetli yağış olacağını açıkladı.
Yıldırım düştü, yol çöktü, araçlar sürüklendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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