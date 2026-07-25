Meteoroloji'den 35 İl İçin Kritik Alarm: Camiye Yıldırım Düştü, Yol Çöktü, Araçlar Sürüklendi

Sarı kodlu uyarının yapıldığı başkent Ankara’da da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 16 derece seviyelerine kadar gerilediği kentte, adeta kış havası yaşandı. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları ve yol çökmeleri trafiği felç etti. Yenikent Sanayi Sitesi’nde çok sayıda iş yerini su bastı. Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri metrelerce sürüklendi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Haymana Merkez Camii’ne yıldırım düştü.