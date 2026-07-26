ATM'lerden 7/24 Sertifikalı Gram Altın Satışı Başladı
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Bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Bazı bankalar, pilot olarak belirledikleri ATM’lerde ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışını resmen başlattı. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, artık kuyumcuya gitmeye gerek kalmadan tıpkı nakit para çeker gibi fiziki altın satın alabilecek.
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Müşterilerin fiziki altına erişimini kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen sistemde, merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi.
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Adım Adım: ATM'den Gram Altın Nasıl Alınacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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