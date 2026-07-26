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Yaşam
ATM'lerden 7/24 Sertifikalı Gram Altın Satışı Başladı

ATM'lerden 7/24 Sertifikalı Gram Altın Satışı Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 12:20
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Bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Bazı bankalar, pilot olarak belirledikleri ATM’lerde ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışını resmen başlattı. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, artık kuyumcuya gitmeye gerek kalmadan tıpkı nakit para çeker gibi fiziki altın satın alabilecek.

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Müşterilerin fiziki altına erişimini kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen sistemde, merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi.

Müşterilerin fiziki altına erişimini kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen sistemde, merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi.

Yapılan düzenleme sayesinde satın alınan sertifikalı ve ambalajlı gram altınlar, doğrudan ATM’nin para teslimat bölümünden alınabiliyor.

Kuyumcuların kapalı olduğu hafta sonlarında ve mesai dışı saatlerde büyük bir pratiklik sağlayan uygulamanın, özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet eşyası ihtiyaçlarında hayat kurtaracağı belirtiliyor.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot lokasyonlarda başlayan hizmetin, gelecek talepler doğrultusunda kısa süre içinde ülke genelindeki tüm ATM ağında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Adım Adım: ATM'den Gram Altın Nasıl Alınacak?

Adım Adım: ATM'den Gram Altın Nasıl Alınacak?

Sistemde altın alım işlemi oldukça hızlı ve güvenli birkaç adımda tamamlanıyor:

  • Giriş: Banka kartı, kredi kartı veya QR kod kullanılarak ATM menüsüne giriş yapılır.

  • Menü Seçimi: Ana ekranda yer alan 'Altın İşlemleri' sekmesi seçilir.

  • Miktar Belirleme: Satın alınmak istenen gramaj miktarı tercih edilir.

  • Ödeme: Ödeme işlemi vadesiz mevduat hesabından veya kredi kartı üzerinden onaylanır.

  • Teslimat: İşlem tamamlandıktan sonra ambalajlı ve sertifikalı gram altın, ATM'nin para verme bölmesinden teslim alınır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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