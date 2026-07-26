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İki Ülke Dağların Altından Çift Göz Tünelle Birbirine Bağlanacak

İki Ülke Dağların Altından Çift Göz Tünelle Birbirine Bağlanacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 11:11
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Güney Amerika’nın iki önemli ülkesi Arjantin ve Şili’yi yılın 365 günü kesintisiz bir şekilde birbirine bağlaması planlanan devasa Agua Negra Tüneli projesi, lojistik potansiyeline rağmen finansal ve bürokratik engeller nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.

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Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Coquimbo bölgesini yeraltından birleştirmesi öngörülen proje, her biri yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda iki paralel galeriden (çift göz) oluşuyor.

Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Coquimbo bölgesini yeraltından birleştirmesi öngörülen proje, her biri yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda iki paralel galeriden (çift göz) oluşuyor.

Deniz seviyesinden 4.780 metre yükseklikteki zorlu Agua Negra Geçidi'ne alternatif olarak tasarlanan yeraltı güzergahının; kar ve şiddetli hava koşullarından kaynaklanan geçici kapanmaları tarihe karıştırması, seyahat mesafesini 40 kilometre kısaltması ve iki ülke arasındaki ticareti dönüştürmesi hedefleniyordu.

Planlanan biyo-okyanus koridoru; Atlantik ile Pasifik Okyanusu arasında daha istikrarlı bir rota oluşturarak Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Şili’yi lojistik olarak entegre etmeyi amaçlıyordu. Proje sayesinde Güney Amerika’nın iç kesimlerindeki üretim bölgelerinin Şili'nin deniz terminallerine ve dolayısıyla Asya pazarlarına erişiminin hızlanması bekleniyordu.

Aynı zamanda iki ülke arasındaki ana güzergah olan Cristo Redentor sistemine alternatif bir nefes borusu olması planlanan yeraltı geçidi, taşımacılıkta maliyetleri ve belirsizlikleri azaltma vaadindeydi.

Dev projenin kağıt üzerinde kalan serüveni ise finansman sorunlarıyla tıkandı.

Dev projenin kağıt üzerinde kalan serüveni ise finansman sorunlarıyla tıkandı.

2017 yılında Inter-American Development Bank (IDB), tahmini 1,5 milyar dolarlık projenin ilk adımı olarak Arjantin'e 130 milyon, Şili'ye ise 150 milyon dolar olmak üzere toplam 280 milyon dolarlık başlangıç fonunu onaylamıştı.

Ancak öngörülen ilerlemenin yıllar içinde sağlanamaması projeyi çıkmaza soktu. IDB'nin Arjantin'deki program raporlarına göre, gecikmeler sebebiyle Arjantin için ayrılan 130 milyon dolarlık kaynağın tamamı iptal edildi ve fonlar bankanın diğer faaliyetlerine yönlendirildi.

Gün itibarıyla aktif bir ihalesi, güncellenmiş uygulama takvimi veya yeni bir finansman sözleşmesi bulunmayan Agua Negra Tüneli, şimdilik sadece iki bölgeyi entegre etmeyi amaçlayan 'kağıt üstündeki bir vizyon' olarak duruyor. Projenin şantiye sahasına dönüşmesi ve bölge ticaretine somut bir katkı sunması, her iki ülkenin hükümetlerinin atacağı yeni kurumsal adımlara ve finansal tanımlamalara bağlı bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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