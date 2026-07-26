İki Ülke Dağların Altından Çift Göz Tünelle Birbirine Bağlanacak

2017 yılında Inter-American Development Bank (IDB), tahmini 1,5 milyar dolarlık projenin ilk adımı olarak Arjantin'e 130 milyon, Şili'ye ise 150 milyon dolar olmak üzere toplam 280 milyon dolarlık başlangıç fonunu onaylamıştı.

Ancak öngörülen ilerlemenin yıllar içinde sağlanamaması projeyi çıkmaza soktu. IDB'nin Arjantin'deki program raporlarına göre, gecikmeler sebebiyle Arjantin için ayrılan 130 milyon dolarlık kaynağın tamamı iptal edildi ve fonlar bankanın diğer faaliyetlerine yönlendirildi.

Gün itibarıyla aktif bir ihalesi, güncellenmiş uygulama takvimi veya yeni bir finansman sözleşmesi bulunmayan Agua Negra Tüneli, şimdilik sadece iki bölgeyi entegre etmeyi amaçlayan 'kağıt üstündeki bir vizyon' olarak duruyor. Projenin şantiye sahasına dönüşmesi ve bölge ticaretine somut bir katkı sunması, her iki ülkenin hükümetlerinin atacağı yeni kurumsal adımlara ve finansal tanımlamalara bağlı bulunuyor.