İki Ülke Dağların Altından Çift Göz Tünelle Birbirine Bağlanacak
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Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Coquimbo bölgesini yeraltından birleştirmesi öngörülen proje, her biri yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda iki paralel galeriden (çift göz) oluşuyor.
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Dev projenin kağıt üzerinde kalan serüveni ise finansman sorunlarıyla tıkandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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