İstanbul'da Pazar Günü Dışarı Çıkacaklara Uyarı Geldi: Meteoroloji Alarm Verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerde etkisini gösterecek olan sağanak yağışlar, özellikle Karadeniz kıyıları ve çevresinde yer yer kuvvetli olacak. Yağışlı havanın tesirinde kalacak kentlerden İstanbul’da ise hava parçalı ve çok bulutlu, gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.
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Marmara Bölgesi geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Bölgenin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar görülmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hafif artış göstereceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de rüzgarın hızını artırarak fırtınamsı (4 ila 7 kuvvetinde) esmesi bekleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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