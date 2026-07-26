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İstanbul'da Pazar Günü Dışarı Çıkacaklara Uyarı Geldi: Meteoroloji Alarm Verdi

İstanbul'da Pazar Günü Dışarı Çıkacaklara Uyarı Geldi: Meteoroloji Alarm Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 09:03 Son Güncelleme: 26.07.2026 - 09:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerde etkisini gösterecek olan sağanak yağışlar, özellikle Karadeniz kıyıları ve çevresinde yer yer kuvvetli olacak. Yağışlı havanın tesirinde kalacak kentlerden İstanbul’da ise hava parçalı ve çok bulutlu, gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölgesi genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Bölgenin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar görülmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Bölgenin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar görülmesi öngörülüyor.

  • İstanbul: Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkisi altında kalacak. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sıcaklığın en yüksek 26°C olması bekleniyor.

  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı (27°C).

  • Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu (31°C).

  • Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu (29°C).

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hafif artış göstereceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hafif artış göstereceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin altında değerler kaydetmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğuda ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de rüzgarın hızını artırarak fırtınamsı (4 ila 7 kuvvetinde) esmesi bekleniyor.

Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de rüzgarın hızını artırarak fırtınamsı (4 ila 7 kuvvetinde) esmesi bekleniyor.

Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşabileceği açık denizlerde, özellikle Karadeniz ve Akdeniz hattındaki denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması istendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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