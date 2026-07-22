Sıcaklar Artınca Domateslerin Üzerine Kil Püskürtmeye Başladılar
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Küresel iklim değişikliği, şiddetli sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, mahsullerini amansız güneşten korumak için çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu. Biberden domatese, elmadan üzüme kadar pek çok ürünü korumak isteyen üreticiler, bitkilerin üzerine doğal 'beyaz kil' (Kaolin kili) püskürtüyor.
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Yaz aylarında rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, tıpkı insan derisinde olduğu gibi bitkilerde de ağır güneş yanıklarına ve ısı stresine neden oluyor.
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Çin ve Orta Asya’da yüzyıllar öncesine dayanan bu geleneksel yöntem, günümüzde sürdürülebilir tarımın en önemli parçalarından biri haline geldi.
Almanya'daki elma bahçelerinden Kaliforniya'daki üzüm bağlarına ve İspanya'daki sebze tarlalarına kadar dünya çapında yaygınlaşan bu yöntem, hem bütçe dostu hem de tamamen organik bir alternatif sunuyor.
Sürdürülebilir tarımın vazgeçilmezi olan Kaolin çözeltisini hazırlamak ve uygulamak oldukça pratik:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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