article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sıcaklar Artınca Domateslerin Üzerine Kil Püskürtmeye Başladılar

Sıcaklar Artınca Domateslerin Üzerine Kil Püskürtmeye Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 22:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel iklim değişikliği, şiddetli sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, mahsullerini amansız güneşten korumak için çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu. Biberden domatese, elmadan üzüme kadar pek çok ürünü korumak isteyen üreticiler, bitkilerin üzerine doğal 'beyaz kil' (Kaolin kili) püskürtüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz aylarında rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, tıpkı insan derisinde olduğu gibi bitkilerde de ağır güneş yanıklarına ve ısı stresine neden oluyor.

Yaz aylarında rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, tıpkı insan derisinde olduğu gibi bitkilerde de ağır güneş yanıklarına ve ısı stresine neden oluyor.

Sulama sistemleri bitkilerin su ihtiyacını karşılasa da tepeden kavuran UV ışınlarına karşı tek başına yeterli olamıyor. Güneş yanığı oluşan meyveler süs ve pazar değerini kaybederken, aşırı sıcak nedeniyle stomalarını (gözeneklerini) kapatan bitkilerde fotosentez yavaşlıyor ve verim ciddi oranda düşüyor.

İşte tam bu noktada devreye, çiftçilerin bitkiler için adeta bir 'yüksek faktörlü güneş kremi' olarak kullandığı Kaolin kili (Kaolin clay) giriyor.

Çin ve Orta Asya’da yüzyıllar öncesine dayanan bu geleneksel yöntem, günümüzde sürdürülebilir tarımın en önemli parçalarından biri haline geldi.

Çin ve Orta Asya’da yüzyıllar öncesine dayanan bu geleneksel yöntem, günümüzde sürdürülebilir tarımın en önemli parçalarından biri haline geldi.

Doğal bir mineral olan beyaz kaolin kili suyla karıştırılıp bitkilere püskürtüldüğünde, yaprak ve meyve yüzeyinde ince beyaz bir tabaka oluşturuyor.

Tıpkı beyaz kıyafetlerin insanları sıcaktan koruması gibi, bu koruyucu tabaka da adeta doğal bir ayna görevi görerek:

  • Sıcaklığı Düşürüyor: UV ışınlarını geri yansıtarak bitki yüzeyindeki sıcaklığı düşürür ve ısı stresini engeller.

  • Su Kaybını Önler: Kuraklık dönemlerinde bitkinin nemini korumasını sağlayarak su tasarrufu sunar.

  • Zararlıları ve Hastalıkları Uzak Tutuyor: Oluşan fiziksel bariyer, böceklerin bitki üzerinde yön bulmasını zorlaştırır ve mantar enfeksiyonlarının (patojenlerin) yayılmasını engeller.

  • Fotosentezi ve Kaliteyi Artırıyor: Güneş ışığını yaprakların derinlerine kırarak dağıtan kil tabakası, klorofil oluşumunu destekler. Böylece sıcak günlerde bile daha renkli, büyük ve sağlıklı meyveler elde edilir.

Almanya'daki elma bahçelerinden Kaliforniya'daki üzüm bağlarına ve İspanya'daki sebze tarlalarına kadar dünya çapında yaygınlaşan bu yöntem, hem bütçe dostu hem de tamamen organik bir alternatif sunuyor.

Almanya'daki elma bahçelerinden Kaliforniya'daki üzüm bağlarına ve İspanya'daki sebze tarlalarına kadar dünya çapında yaygınlaşan bu yöntem, hem bütçe dostu hem de tamamen organik bir alternatif sunuyor.

Ton fiyatı kalitesine göre 100 ila 300 dolar arasında değişen kaolin kili, tarımsal ilaçlara olan ihtiyacı azaltarak çevre dostu üretimi destekliyor.

Yaklaşık 200 milyon tonluk devasa kaolin rezervine sahip olan Bulgaristan gibi ülkelerde ise bu yöntemin henüz yeterince bilinmediği ancak artan sıcaklıklarla birlikte üreticiler için stratejik bir avantaja dönüşeceği belirtiliyor.

Sürdürülebilir tarımın vazgeçilmezi olan Kaolin çözeltisini hazırlamak ve uygulamak oldukça pratik:

Sürdürülebilir tarımın vazgeçilmezi olan Kaolin çözeltisini hazırlamak ve uygulamak oldukça pratik:

  • Hazırlanışı: Topaklanmayı önlemek için 3 su bardağı toz kaolin kili, 4,5 litre suya yavaşça eklenerek karıştırılır. Karışımın yapraklara daha iyi tutunması için birkaç damla doğal sıvı sabun eklenebilir.

  • Uygulama Zamanı: Rüzgarsız, yağmursuz ve güneşin dik gelmediği sabah erken veya akşam saatlerinde uygulanmalıdır.

  • Sıklık: Ayda iki kez, pülverizatör (püskürtücü) yardımıyla tüm yaprak ve gövdeler ince beyaz bir tabaka kaplanacak şekilde püskürtülür. (Toz yapay olarak zararsız olsa da uygulama esrasında maske ve gözlük takılması önerilir.)

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı günümüzde kaolin kili, sadece bugünün hasadını kurtarmakla kalmıyor; küresel iklim krizine karşı tarımın geleceğini de güvence altına alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın