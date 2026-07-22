Vefatının Yıldönümü Yaklaşırken Evre Başak'a "Dolandırıcı" Yaftası Yapıştıranlar Yeniden Hatırlandı
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İngiltere'de yaşayan ve iki yıl boyunca mücadele ettiği karaciğer kanserine 31 Temmuz 2025'te yenik düşen sanatçı Evre Başak Clarke’ın vefat yıldönümü yaklaşırken, sosyal medyada maruz kaldığı siber zorbalık ve 'dolandırıcı' suçlamaları yeniden gündeme geldi.
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Sanat kariyerine devam etmek üzere İngiltere'ye yerleşen, burada evlenip bir çocuk dünyaya getiren 1985 doğumlu Evre Başak Clarke, 2023 yılında oğlu Oscar'ın doğumundan kısa bir süre sonra karaciğer kanseri teşhisi almıştı.
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31 Temmuz 2025 tarihinde doktorunu kaynak göstererek bilincinin kapanacağını ve hayatını kaybetmek üzere olduğunu duyuran ve kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybeden genç anne, hastalıktan ziyade son günlerinde maruz kaldığı vicdansız suçlamalarla hafızalarda yer edinmişti.
Astrolog Altınay Elçin Ezer de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Clarke’ın doğum haritasını incelediğini belirterek, "Ölümcül bir şey görmedim." sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.
Evre Başak Clarke’ın vefatının birinci yıldönümüne kısa bir süre kala, sosyal medya kullanıcıları kaybettiğimiz genç anneyi saygıyla anarken, o dönemde kendisini hedef gösteren isimlere karşı tepkilerini tekrar dile getirdi.
Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, o dönemde yaşanan duyarsızlığı şu ifadelerle eleştirdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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