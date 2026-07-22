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Vefatının Yıldönümü Yaklaşırken Evre Başak'a "Dolandırıcı" Yaftası Yapıştıranlar Yeniden Hatırlandı

Vefatının Yıldönümü Yaklaşırken Evre Başak'a "Dolandırıcı" Yaftası Yapıştıranlar Yeniden Hatırlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 21:53
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İngiltere'de yaşayan ve iki yıl boyunca mücadele ettiği karaciğer kanserine 31 Temmuz 2025'te yenik düşen sanatçı Evre Başak Clarke’ın vefat yıldönümü yaklaşırken, sosyal medyada maruz kaldığı siber zorbalık ve 'dolandırıcı' suçlamaları yeniden gündeme geldi.

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Sanat kariyerine devam etmek üzere İngiltere'ye yerleşen, burada evlenip bir çocuk dünyaya getiren 1985 doğumlu Evre Başak Clarke, 2023 yılında oğlu Oscar'ın doğumundan kısa bir süre sonra karaciğer kanseri teşhisi almıştı.

Sanat kariyerine devam etmek üzere İngiltere'ye yerleşen, burada evlenip bir çocuk dünyaya getiren 1985 doğumlu Evre Başak Clarke, 2023 yılında oğlu Oscar'ın doğumundan kısa bir süre sonra karaciğer kanseri teşhisi almıştı.

İki yıl boyunca tedavi sürecini açık bir dille sosyal medya hesaplarından paylaşan Clarke; hem kendi tedavisi hem de oğlunun geleceği için uluslararası bağış platformu GoFundMe üzerinden bir kampanya başlatmış ve bu kampanyada yaklaşık 230 bin sterlin yardım toplanmıştı.

31 Temmuz 2025 tarihinde doktorunu kaynak göstererek bilincinin kapanacağını ve hayatını kaybetmek üzere olduğunu duyuran ve kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybeden genç anne, hastalıktan ziyade son günlerinde maruz kaldığı vicdansız suçlamalarla hafızalarda yer edinmişti.

31 Temmuz 2025 tarihinde doktorunu kaynak göstererek bilincinin kapanacağını ve hayatını kaybetmek üzere olduğunu duyuran ve kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybeden genç anne, hastalıktan ziyade son günlerinde maruz kaldığı vicdansız suçlamalarla hafızalarda yer edinmişti.

Clarke'ın şeffaflıkla yürüttüğü bu zorlu süreç, maalesef internet zorbalığından kaçamadı. Ağır kanser tedavisi gören ve son günlerini yaşayan genç anneye o dönemde toplumun tanınmış isimlerinden sert suçlamalar ve imalar yöneltilmişti:

Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç), Evre Başak Clarke’ın kanser olduğuna inanmadığını savunmuş ve 'dolandırıcı' imasında bulunarak genç kadını hedef göstermiş, 'ortadan kaybolduğunu' iddia etmişti. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Jahrein'in tepki çeken açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Astrolog Altınay Elçin Ezer de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Clarke’ın doğum haritasını incelediğini belirterek, "Ölümcül bir şey görmedim." sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.

Astrolog Altınay Elçin Ezer de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Clarke’ın doğum haritasını incelediğini belirterek, "Ölümcül bir şey görmedim." sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.

'Meraklısına yazıyorum. Göreli 1 ay oldu. Her Türk gibi önce yardım edelim, ahh çocuğu da varmış gafletine girdim sonra anın haritasına baktım (horary) sonra öğrencim doğum bilgilerini bulmuş ona baktım. Ölümcül bir şey görmedim. Haritasında balık stelyumu var.'

Gelen tepkilere de bu içeriğimizde yer vermiştik:

Evre Başak Clarke’ın vefatının birinci yıldönümüne kısa bir süre kala, sosyal medya kullanıcıları kaybettiğimiz genç anneyi saygıyla anarken, o dönemde kendisini hedef gösteren isimlere karşı tepkilerini tekrar dile getirdi.

Evre Başak Clarke’ın vefatının birinci yıldönümüne kısa bir süre kala, sosyal medya kullanıcıları kaybettiğimiz genç anneyi saygıyla anarken, o dönemde kendisini hedef gösteren isimlere karşı tepkilerini tekrar dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, o dönemde yaşanan duyarsızlığı şu ifadelerle eleştirdi:

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, o dönemde yaşanan duyarsızlığı şu ifadelerle eleştirdi:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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