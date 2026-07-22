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Su Isıtıcısındaki Kireci Söken Doğal Yöntem: İçini İlk Günkü Gibi Pırıl Pırıl Yapıyor

Su Isıtıcısındaki Kireci Söken Doğal Yöntem: İçini İlk Günkü Gibi Pırıl Pırıl Yapıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 20:16
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Mutfakların vazgeçilmezi olan elektrikli su ısıtıcıları (kettle), zamanla kireç, yiyecek artığı ve su lekeleriyle dolabiliyor. Kimyasal temizleyicilerin geride bırakabileceği zararlı kalıntılardan çekinenler için müjde: Sadece birkaç doğal malzemeyle cihazınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

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Çoğu zaman sadece su kaynatmak için değil; çorba, yahni veya süt ısıtmak için de kullanılan su ısıtıcıları, dipte biriken inatçı kireç ve yağ lekeleri yüzünden temizlenmesi en zor cihazlardan birine dönüşüyor.

Çoğu zaman sadece su kaynatmak için değil; çorba, yahni veya süt ısıtmak için de kullanılan su ısıtıcıları, dipte biriken inatçı kireç ve yağ lekeleri yüzünden temizlenmesi en zor cihazlardan birine dönüşüyor.

Ancak kimyasallara sarılmadan, mutfağınızdaki doğal artıkları ve malzemeleri değerlendirerek su ısıtıcınızı kolayca kireçten arındırmanız mümkün.

Çevre dostu bir temizlik yöntemi arıyorsanız, meyve ve sebze kabukları kireçle mücadelede tam bir mucize yaratıyor.

  • Elma Kabuğu İle Kireç Çözme: Çöpe atacağınız elma kabuklarını su ısıtıcısına yerleştirin ve üzerini suyla doldurun. Suyu kaynattıktan sonra yaklaşık bir saat bekletin. Kabukları boşaltıp cihazı duruladıktan sonra içinin kireçten ve kirlerden tamamen arındığını göreceksiniz.

  • Salatalık Kabuğu İle Lekelere Son: Salatalık kabuklarının hafif asidik yapısı, su lekelerini ve yüzeysel kirleri yok etmek için birebirdir. Kabukları suyla birlikte kaynattığınızda çıkan buhar, cihazın iç duvarlarındaki gözenekleri ve pisliği hızlıca temizler.

Eğer su ısıtıcınızda yoğun kireç tabakası veya sindirmesi zor kokular varsa, şu pratik yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Eğer su ısıtıcınızda yoğun kireç tabakası veya sindirmesi zor kokular varsa, şu pratik yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1. Limon Suyu (Sitrik Asit Mucizesi)

Limon suyunda bulunan sitrik asit, kireç birikintilerini saniyeler içinde çözer.

Uygulama: 2 bardak/bir bardak suya 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip kaynatın. 10 dakika beklettikten sonra bir süngerle tek bir silme işleminde tüm lekelerin yok olduğuna şahit olacaksınız. Üstelik mutfağınıza ferah bir koku yayılacaktır.

2. Elma ve Beyaz Sirke İkilisi

Asit oranı yüksek olan elma sirkesi ve beyaz sirke karışımı, kazıma yapmanıza gerek kalmadan birikintileri gevşetir.

Uygulama: Karışımı suyla birlikte kaynatın. Soğuma sürecinde oluşan buhar, ulaşılması zor noktalardaki yemek artıklarını ve kireci tamamen sökecektir.

3. Karbonat İle Kötü Kokulara Elveda

3. Karbonat İle Kötü Kokulara Elveda

Aşındırıcı özelliği sayesinde yapışmış yağları ve kirleri söken karbonat, kötü kokuları gidermede de en etkili yöntemdir.

Uygulama: Bir çay kaşığı karbonatı su dolu ısıtıcıya ekleyip 10 dakika kaynatın. 15-20 dakika soğumaya bıraktıktan sonra süngerle hafifçe silin.

4. Tuz ve Sirke Ovma Macunu

Sertleşmiş lekeler için tuz ve sirkeyi karıştırarak koyu bir kıvam elde edin.

Uyarı: Cihazın içini çizmemek için asla çelik tel kullanmayın. Sünger yardımıyla bu macunu yüzeye hafifçe sürerek birikintileri temizleyin ve durulayın.

5. Yağlı Isıtıcılar İçin Pirinç Suyu

İçinde nişasta ve özel enzimler barındıran pirinç suyu, nazik bir temizleyicidir. Özellikle çorba veya süt sonrası oluşan yağlı tabakaları temizlemek için pirinç suyunu cihazın içinde bir süre bekletip çalkalamanız yeterlidir.

Önemli Hatırlatma: Doğal temizlik işlemlerinin ardından cihazınızda hiçbir koku ve kalıntı kalmadığından emin olmak için su ısıtıcısını bir kez temiz suyla doldurup kaynatın ve bu suyu dökün. Cihazınız artık güvenle kullanıma hazır!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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