Su Isıtıcısındaki Kireci Söken Doğal Yöntem: İçini İlk Günkü Gibi Pırıl Pırıl Yapıyor
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Mutfakların vazgeçilmezi olan elektrikli su ısıtıcıları (kettle), zamanla kireç, yiyecek artığı ve su lekeleriyle dolabiliyor. Kimyasal temizleyicilerin geride bırakabileceği zararlı kalıntılardan çekinenler için müjde: Sadece birkaç doğal malzemeyle cihazınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.
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Çoğu zaman sadece su kaynatmak için değil; çorba, yahni veya süt ısıtmak için de kullanılan su ısıtıcıları, dipte biriken inatçı kireç ve yağ lekeleri yüzünden temizlenmesi en zor cihazlardan birine dönüşüyor.
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Eğer su ısıtıcınızda yoğun kireç tabakası veya sindirmesi zor kokular varsa, şu pratik yöntemleri uygulayabilirsiniz:
3. Karbonat İle Kötü Kokulara Elveda
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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