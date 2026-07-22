Su Isıtıcısındaki Kireci Söken Doğal Yöntem: İçini İlk Günkü Gibi Pırıl Pırıl Yapıyor

Aşındırıcı özelliği sayesinde yapışmış yağları ve kirleri söken karbonat, kötü kokuları gidermede de en etkili yöntemdir.

Uygulama: Bir çay kaşığı karbonatı su dolu ısıtıcıya ekleyip 10 dakika kaynatın. 15-20 dakika soğumaya bıraktıktan sonra süngerle hafifçe silin.

4. Tuz ve Sirke Ovma Macunu

Sertleşmiş lekeler için tuz ve sirkeyi karıştırarak koyu bir kıvam elde edin.

Uyarı: Cihazın içini çizmemek için asla çelik tel kullanmayın. Sünger yardımıyla bu macunu yüzeye hafifçe sürerek birikintileri temizleyin ve durulayın.

5. Yağlı Isıtıcılar İçin Pirinç Suyu

İçinde nişasta ve özel enzimler barındıran pirinç suyu, nazik bir temizleyicidir. Özellikle çorba veya süt sonrası oluşan yağlı tabakaları temizlemek için pirinç suyunu cihazın içinde bir süre bekletip çalkalamanız yeterlidir.

Önemli Hatırlatma: Doğal temizlik işlemlerinin ardından cihazınızda hiçbir koku ve kalıntı kalmadığından emin olmak için su ısıtıcısını bir kez temiz suyla doldurup kaynatın ve bu suyu dökün. Cihazınız artık güvenle kullanıma hazır!