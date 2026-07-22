article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Betonların Arasına 880 Bin Tane Ekerek Şehrin Sıcaklığını Düşürdüler

Betonların Arasına 880 Bin Tane Ekerek Şehrin Sıcaklığını Düşürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 18:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kolombiya’nın beton ve asfalt arasına sıkışan şehri Medellín, 2016 yılında başlattığı ekolojik dönüşümle mucizevi bir başarıya imza attı. Kent genelinde dikilen 880 bin ağaç ve 2,5 milyon bitki sayesinde sıcaklık bazı bölgelerde 3°C kadar düştü, hava kalitesi arttı ve doğa şehre geri döndü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coğrafi konumu gereği Aburrá Vadisi’nde, yüksek dağların arasında yer alan Medellín, yıllardır yetersiz hava sirkülasyonu ve aşırı betonlaşma nedeniyle ciddi "kentsel ısı adaları" sorunuyla mücadele ediyordu.

Coğrafi konumu gereği Aburrá Vadisi’nde, yüksek dağların arasında yer alan Medellín, yıllardır yetersiz hava sirkülasyonu ve aşırı betonlaşma nedeniyle ciddi "kentsel ısı adaları" sorunuyla mücadele ediyordu.

Yapılan araştırmalara göre 1940 ile 2012 yılları arasında kentsel büyümeye bağlı olarak sıcaklığın her on yılda ortalama 2°C arttığı şehirde, belediye ve yerel halk el ele vererek ezber bozan bir projeyi hayata geçirdi.

2016 yılında başlatılan "Yeşil Koridorlar" (Green Corridors) projesi kapsamında, daha önce birbirinden kopuk olan yeşil alanlar devasa bir ekolojik ağla birbirine bağlandı.

2016 yılında başlatılan "Yeşil Koridorlar" (Green Corridors) projesi kapsamında, daha önce birbirinden kopuk olan yeşil alanlar devasa bir ekolojik ağla birbirine bağlandı.

  • Devasa Ağaçlandırma: Cadde, bulvar ve nehir kenarları başta olmak üzere 30’u aşkın koridora 880 bin ağaç ve 2,5 milyon küçük bitki dikildi.

  • Geçirgen Toprak Yüzeyler: Asfalt ve beton kaplamalar sökülerek yerini yağmur suyunu emen, ısı birikimini önleyen geçirgen toprağa ve çalı, dikey bahçe, çatı müdahaleleri gibi bitki örtülerine bıraktı.

  • Termometreler Düşüşe Geçti: Ağaç gölgeleri ve bitkilerin doğal soğutma etkisiyle şehir genelinde sıcaklık 2°C, en yoğun kentsel alanlarda ise 3°C’ye varan oranlarda azaldı.

Projenin tek kazanımı düşen sıcaklıklar olmadı.

Projenin tek kazanımı düşen sıcaklıklar olmadı.

Beton yığınları arasında adeta yaşayan birer filtre görevi gören ağaçlar; tozu, karbondioksiti ve zararlı partikülleri emerek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınırlarını aşan hava kirliliğini önemli ölçüde azalttı.

Sessizliği ve temiz havayı beraberinde getiren yeşil koridorlar, yerel faunanın (kuş ve hayvan türlerinin) şehre geri dönmesini sağladı. Eskiden sadece araç trafiğinin ve sıcak havanın hakim olduğu sokaklar, bugün kent sakinlerinin sosyalleşip nefes aldığı canlı yaşam alanlarına dönüştü.

Medellín’in bu çevreci hamlesi, küresel iklim diplomasisinin de dikkatinden kaçmadı:

Medellín’in bu çevreci hamlesi, küresel iklim diplomasisinin de dikkatinden kaçmadı:

  • Londra İklim Eylem Haftası’nda verilen 2019 Ashden Ödülleri’nde 'Doğal Soğutma' kategorisinde birinci oldu.

  • C40 Bloomberg Philanthropies ödülünü 'İstediğimiz Dayanıklı Gelecek' kategorisinde kazandı.

  • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) temsilcileri, projeyi ağaç odaklı kentsel planlamanın dünyadaki en başarılı örneklerinden biri olarak gösterdi.

Ashden jüri üyesi Glenn Pearce-Oroz, Medellín yerel yönetiminin sergilediği kararlı liderliği överken; uzmanlar bu projenin küresel ısınmayla mücadele eden tüm dünya şehirleri için uygulanabilir en somut derslerden biri olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın