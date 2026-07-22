Betonların Arasına 880 Bin Tane Ekerek Şehrin Sıcaklığını Düşürdüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kolombiya’nın beton ve asfalt arasına sıkışan şehri Medellín, 2016 yılında başlattığı ekolojik dönüşümle mucizevi bir başarıya imza attı. Kent genelinde dikilen 880 bin ağaç ve 2,5 milyon bitki sayesinde sıcaklık bazı bölgelerde 3°C kadar düştü, hava kalitesi arttı ve doğa şehre geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Coğrafi konumu gereği Aburrá Vadisi’nde, yüksek dağların arasında yer alan Medellín, yıllardır yetersiz hava sirkülasyonu ve aşırı betonlaşma nedeniyle ciddi "kentsel ısı adaları" sorunuyla mücadele ediyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılında başlatılan "Yeşil Koridorlar" (Green Corridors) projesi kapsamında, daha önce birbirinden kopuk olan yeşil alanlar devasa bir ekolojik ağla birbirine bağlandı.
Projenin tek kazanımı düşen sıcaklıklar olmadı.
Medellín’in bu çevreci hamlesi, küresel iklim diplomasisinin de dikkatinden kaçmadı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın