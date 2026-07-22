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Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Asansör Kapısını Tutanların Kişiliğini Ele Veren 2 Ortak Özellik

Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Asansör Kapısını Tutanların Kişiliğini Ele Veren 2 Ortak Özellik

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 16:50
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Günlük hayatın koşuşturmacasında çoğumuzun karşılaştığı o tanıdık an: Asansörün kapıları tam kapanmak üzereyken arkadan birinin koşturduğunu görürsünüz. Butona basıp kapıyı tutar mısınız, yoksa görmezden gelip yolunuza devam mı edersiniz? İlk bakışta sadece basit bir nezaket veya sabır göstergesi gibi duran bu eylem, psikologlara göre düşündüğümüzden çok daha derin bir sosyal anlam taşıyor.

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Uzmanlar, asansör kapısını başkası için açık tutma eğiliminin yalnızca iyi bir eğitim veya sabırla açıklanamayacağını belirtiyor.

Uzmanlar, asansör kapısını başkası için açık tutma eğiliminin yalnızca iyi bir eğitim veya sabırla açıklanamayacağını belirtiyor.

Psikoloji literatüründe bu durum 'prososyal davranış' olarak adlandırılıyor. Yani kişinin, karşılığında hiçbir çıkar veya ödül beklemeden, sırf bir başkasına fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği eylemler kategorisine giriyor.Nasıl Fark Yaratıyor? 

Birkaç saniye beklemeyi seçen kişi, sadece yaklaşan birini fark etmekle kalmıyor; sırf ona yardımcı olabilmek adına o andaki eylemini ve davranışını değiştiriyor. Bu da bireyin çevresindeki insanlara karşı yüksek bir farkındalık taşıdığını gösteriyor.

Psikolojik açıdan bakıldığında, asansör kapısını tutmak iki temel beceriyi öne çıkarıyor:

Psikolojik açıdan bakıldığında, asansör kapısını tutmak iki temel beceriyi öne çıkarıyor:

  • Empati ve İş Birliği: Kişinin çevresinde olup bitenleri fark etme ve diğer insanların durumuna düşünceli bir şekilde yanıt verme yeteneğinin yüksek olduğuna işaret eder.

  • Öz Denetim: Kendi aciliyetini veya konforunu ilk sıraya koymak yerine bir anlığına yavaşlamak; hoşgörülü, daha az dürtüsel ve çevresindekileri gözeten bir tutumu yansıtır.

Bu küçük eylem, büyük bir çaba gerektirmese de başkası için bir şeyi kolaylaştırmak adına verilmiş somut ve kendiliğinden gelişen bir karar. Bu tür küçük jestler, toplumsal etkileşimleri güzelleştirerek sosyal uyumu ve bağları güçlendiriyor.

Peki, asansör kapısını tutmayan ya da o an basıp giden biri empati yoksunu veya bencil midir?

Peki, asansör kapısını tutmayan ya da o an basıp giden biri empati yoksunu veya bencil midir?

Uzmanlar bu konuda oldukça net: Hayır.

Anlık stres, aşırı acele hali, dalgınlık veya zihinsel yoğunluk gibi faktörler günlük hayatta bu tür tepkileri engelleyebilir. Ancak bu davranış biçimi bir alışkanlık haline geldiyse, o kişinin genel olarak yardımsever, çevresine duyarlı ve saygılı bir yapıya sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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