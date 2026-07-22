Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Asansör Kapısını Tutanların Kişiliğini Ele Veren 2 Ortak Özellik
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Günlük hayatın koşuşturmacasında çoğumuzun karşılaştığı o tanıdık an: Asansörün kapıları tam kapanmak üzereyken arkadan birinin koşturduğunu görürsünüz. Butona basıp kapıyı tutar mısınız, yoksa görmezden gelip yolunuza devam mı edersiniz? İlk bakışta sadece basit bir nezaket veya sabır göstergesi gibi duran bu eylem, psikologlara göre düşündüğümüzden çok daha derin bir sosyal anlam taşıyor.
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Uzmanlar, asansör kapısını başkası için açık tutma eğiliminin yalnızca iyi bir eğitim veya sabırla açıklanamayacağını belirtiyor.
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Psikolojik açıdan bakıldığında, asansör kapısını tutmak iki temel beceriyi öne çıkarıyor:
Peki, asansör kapısını tutmayan ya da o an basıp giden biri empati yoksunu veya bencil midir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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