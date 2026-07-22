Psikologlar Açıkladı: Başkaları İçin Asansör Kapısını Tutanların Kişiliğini Ele Veren 2 Ortak Özellik

Psikoloji literatüründe bu durum 'prososyal davranış' olarak adlandırılıyor. Yani kişinin, karşılığında hiçbir çıkar veya ödül beklemeden, sırf bir başkasına fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği eylemler kategorisine giriyor.Nasıl Fark Yaratıyor?

Birkaç saniye beklemeyi seçen kişi, sadece yaklaşan birini fark etmekle kalmıyor; sırf ona yardımcı olabilmek adına o andaki eylemini ve davranışını değiştiriyor. Bu da bireyin çevresindeki insanlara karşı yüksek bir farkındalık taşıdığını gösteriyor.