article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Klima ve Vantilatörü Unutturacak: İçine Giren 5 Dakikada Buz Gibi Çıkıyor

Klima ve Vantilatörü Unutturacak: İçine Giren 5 Dakikada Buz Gibi Çıkıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 17:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya genelinde rekor kıran sıcak hava dalgaları hayatı zorlaştırırken, Japonya’dan aşırı sıcaklara karşı ezber bozan bir buluş geldi. 'İnsan buzdolabı' olarak adlandırılan özel soğutma kabini, kavurucu sıcakta çalışan işçileri sadece 5 dakikada serinletiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Standart klimalar gibi tüm odayı soğutmak yerine doğrudan vücudu hedef alan kabin, şaşırtıcı bir hızla etki gösteriyor:

  • 15°C Kabin İçi Sıcaklık: Kabinin içi sabit 15°C seviyesinde tutuluyor.

  • 5°C Soğuk Hava Jetleri: Vücut ısısını düzenleyen kritik noktalara (baş, boyun ve sırt) doğrudan 5°C’lik güçlü soğuk hava üfleniyor.

  • Maksimum 20 Dakika: Aşırı soğumayı ve sağlık risklerini önlemek amacıyla her seans otomatik olarak 20 dakika ile sınırlandırılıyor.

Cihazın arkasındaki mühendislik fikri oldukça sıra dışı. T

Cihazın arkasındaki mühendislik fikri oldukça sıra dışı. T

asarımcılar, dondurulmuş gıda otomatlarında kullanılan yüksek performanslı soğutma sistemlerini insan anatomisine uyarlayarak bu teknolojiyi geliştirdi.

Tek kişilik olan bu paslanmaz çelik kabin, altındaki tekerlekler sayesinde istenen her yere kolayca taşınabiliyor ve standart bir priz (100V) yardımıyla karmaşık altyapı kurulumlarına gerek duymadan anında çalışmaya başlıyor.

Sıcak hava dalgalarının giderek artması, açık alanda çalışan milyonlarca işçi için "ısı stresi" ve hayati tehlike oluşturan sıcak çarpmalarını beraberinde getiriyor.

Sıcak hava dalgalarının giderek artması, açık alanda çalışan milyonlarca işçi için "ısı stresi" ve hayati tehlike oluşturan sıcak çarpmalarını beraberinde getiriyor.

Açık şantiyelerde veya dev depolarda geleneksel klimaların yetersiz kalması, taşınabilir 'soğutma istasyonlarını' pratik bir çözüm haline getiriyor.

Uzmanlar Ne Diyor?Do Reimon Box, tek başına tıbbi bir tedavi veya bol su tüketiminin yerini tutmasa da, molalarda çalışanların vücut ısısını hızla düşürerek iş kazalarını ve sağlık sorunlarını engellemede devrim niteliğinde bir iş güvenliği adımı olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın