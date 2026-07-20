Klima ve Vantilatörü Unutturacak: İçine Giren 5 Dakikada Buz Gibi Çıkıyor
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Cihazın arkasındaki mühendislik fikri oldukça sıra dışı. T
Sıcak hava dalgalarının giderek artması, açık alanda çalışan milyonlarca işçi için "ısı stresi" ve hayati tehlike oluşturan sıcak çarpmalarını beraberinde getiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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