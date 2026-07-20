Aylarca Gizlediler: Belediye Başkanının Kardeşine Büyük İkramiye Çıktı
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ABD tarihinin en büyük ikinci piyango ikramiyesini kazanan isim, Arkansas'ta yürürlükte olan özel gizlilik süresinin sona ermesiyle belli oldu. 1,817 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin arkasındaki ana hak sahibinin, North Little Rock Belediye Başkanı Terry Hartwick'in kardeşi Tracy L. Hartwick olduğu açıklandı.
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24 Aralık 2025 Noel Arifesi çekilişinde 4, 25, 31, 52, 59 ve Powerball 19 (Power Play: 2) numaralarını doğru tahmin eden tek bilet, Arkansas'ın Cabot şehrindeki South Rockwood üzerinde bulunan Murphy USA 7879 benzin istasyonu şubesinden satın alındı.
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Devlet piyango kayıtlarına göre nakit ödül üç kişi arasında bölüştürüldü:
Arkansas yasalarına göre 500.000 doların üzerindeki ikramiyeleri kazananlar kimliklerini geçici olarak gizli tutma hakkına sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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