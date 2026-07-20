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Aylarca Gizlediler: Belediye Başkanının Kardeşine Büyük İkramiye Çıktı

Aylarca Gizlediler: Belediye Başkanının Kardeşine Büyük İkramiye Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 14:30
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ABD tarihinin en büyük ikinci piyango ikramiyesini kazanan isim, Arkansas'ta yürürlükte olan özel gizlilik süresinin sona ermesiyle belli oldu. 1,817 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin arkasındaki ana hak sahibinin, North Little Rock Belediye Başkanı Terry Hartwick'in kardeşi Tracy L. Hartwick olduğu açıklandı.

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24 Aralık 2025 Noel Arifesi çekilişinde 4, 25, 31, 52, 59 ve Powerball 19 (Power Play: 2) numaralarını doğru tahmin eden tek bilet, Arkansas'ın Cabot şehrindeki South Rockwood üzerinde bulunan Murphy USA 7879 benzin istasyonu şubesinden satın alındı.

24 Aralık 2025 Noel Arifesi çekilişinde 4, 25, 31, 52, 59 ve Powerball 19 (Power Play: 2) numaralarını doğru tahmin eden tek bilet, Arkansas'ın Cabot şehrindeki South Rockwood üzerinde bulunan Murphy USA 7879 benzin istasyonu şubesinden satın alındı.

Tam 47 çekiliştir devreden ve 2025 yılının en büyüğü olan bu ikramiye, ABD tarihinde 2022'deki 2,04 milyar dolarlık rekorun ardından kaydedilen en büyük ikinci piyango ödülü oldu. Aynı zamanda Arkansas tarihinde kazanılan ikinci Powerball büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

İlan edilen 1,817 milyar dolarlık tutar, ödemenin 30 yıla yayılan yıllık taksitler halinde alınması durumunu kapsıyordu. Kazanan taraf ise tercihlerini vergi öncesi toplam 834,9 milyon dolar tutan toplu nakit ödemeden yana kullandı.

Devlet piyango kayıtlarına göre nakit ödül üç kişi arasında bölüştürüldü:

Devlet piyango kayıtlarına göre nakit ödül üç kişi arasında bölüştürüldü:

  • Tracy L. Hartwick (%94 Pay): Asıl bilet sahibi olan Tracy Hartwick, toplam kullanılabilir tutarın %94'ünü aldı. Bu tutardan yaklaşık 188 milyon dolar federal vergi ve Arkansas Maliye Bakanlığı tarafından 31 milyon dolar eyalet vergisi kesildi. Tüm kesintilerin ardından Tracy Hartwick net yaklaşık 565 milyon dolar elde etti.

  • Timothy A. Hartwick (%3 Pay): Tracy'nin bir diğer kardeşi olan Timothy Hartwick %3'lük pay alarak vergiler sonrası net yaklaşık 18,1 milyon dolar kazandı.

  • Üçüncü Hak Sahibi (%3 Pay): Kalan %3'lük pay ise kimliği açıklanmayan üçüncü bir kişiye gitti. Bu hak sahibi de benzer şekilde net yaklaşık 18,1 milyon dolar gelir sağladı.

Arkansas yasalarına göre 500.000 doların üzerindeki ikramiyeleri kazananlar kimliklerini geçici olarak gizli tutma hakkına sahip.

Arkansas yasalarına göre 500.000 doların üzerindeki ikramiyeleri kazananlar kimliklerini geçici olarak gizli tutma hakkına sahip.

Ancak kazanan kişinin seçilmiş bir yetkili veya bir yetkilinin yakın akrabası olması durumunda yasal gizlilik süresi kısalıyor.

Tracy Hartwick, North Little Rock Belediye Başkanı Terry Hartwick'in kardeşi olduğu için yasal gizlilik hakkı 6 ay ile sınırlandırıldı. Sürenin dolmasıyla birlikte Arkansas Burs Piyangosu (Arkansas Scholarship Lottery) belgeleri kamuoyuna açıklandı.

North Little Rock Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Terry Hartwick'in konuyla ilgili detaylı bir kamuoyu açıklaması yapmayacağı, ancak kardeşlerinin adına son derece mutlu olduğu ifade edildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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