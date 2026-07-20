Aylarca Gizlediler: Belediye Başkanının Kardeşine Büyük İkramiye Çıktı

Tam 47 çekiliştir devreden ve 2025 yılının en büyüğü olan bu ikramiye, ABD tarihinde 2022'deki 2,04 milyar dolarlık rekorun ardından kaydedilen en büyük ikinci piyango ödülü oldu. Aynı zamanda Arkansas tarihinde kazanılan ikinci Powerball büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

İlan edilen 1,817 milyar dolarlık tutar, ödemenin 30 yıla yayılan yıllık taksitler halinde alınması durumunu kapsıyordu. Kazanan taraf ise tercihlerini vergi öncesi toplam 834,9 milyon dolar tutan toplu nakit ödemeden yana kullandı.