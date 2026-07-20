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Pazartesiden İtibaren Hayatımızı Etkileyecek: 5 Büyük Gezegen Hareketi Aynı Güne Denk Geldi

Pazartesiden İtibaren Hayatımızı Etkileyecek: 5 Büyük Gezegen Hareketi Aynı Güne Denk Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 12:50
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Astroloji dünyası 20 Temmuz Pazartesi gününe kilitlendi. Aynı güne denk gelen 3 majör gezegen açısı ve 2 yeni transit, haftanın ilk gününde büyük bir enerjisel kırılma yaratıyor. Peki, gökyüzündeki bu yoğun trafik günlük hayatımızı ve kararlarımızı nasıl etkileyecek?

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Astrologlar uyarıyor: Bugün "kararsız kalma" veya "zamana yayma" günü değil.

Astrologlar uyarıyor: Bugün "kararsız kalma" veya "zamana yayma" günü değil.

Gökyüzü; disiplin, çatışma, ilham ve iletişim enerjilerini aynı anda devreye sokarak herkesi net bir duruş sergilemeye zorluyor.

İşte bugün gökyüzünde gerçekleşen 5 büyük gezegen hareketi ve hayatımıza yansımaları:

1. Mars - Satürn Sekstili (Uyumlu Açı): Disiplin ve Eylem Bir Arada

Astrolojide genelde birbirine karşı çalışan iki güç -eylem gezegeni Mars ile sınırların gezegeni Satürn- bugün tam bir iş birliği içinde.

  • Etkisi: Hırsınız ile sabrınız aynı hizada çalışıyor. Uzun süredir ertelediğiniz, planlama gerektiren veya disiplin isteyen zorlu işleri bitirmek için yılın en güçlü günlerinden biri.

2. Jüpiter - Plüton Karşıtlığı: Güç Savaşları ve Zirve Noktası

2. Jüpiter - Plüton Karşıtlığı: Güç Savaşları ve Zirve Noktası

Büyüme ve bolluk gezegeni Jüpiter, dönüşümün ve baskının simgesi Plüton ile tam karşı açıya geçiyor.

  • Etkisi: İçinizde tuttuğunuz, gizlice yönetmeye çalıştığınız baskılanmış duygular veya projeler artık saklanamaz hale geliyor. Otorite figürleriyle gerilimler yaşanabilir; ancak bu süreç üzerinizdeki baskıyı kırıp görünür olmanız için bir fırsat sunuyor.

3. Jüpiter - Neptün Trinesi (Üçgen Açı): Hayaller ve Gerçekler Hizalanıyor

3. Jüpiter - Neptün Trinesi (Üçgen Açı): Hayaller ve Gerçekler Hizalanıyor

Günün en uyumlu ve ilham verici açılarından biri. Jüpiter ile Neptün arasındaki bu akışkan ilişki, sezgileri ve yaratıcılığı zirveye taşıyor.

  • Etkisi: Maskeler düşüyor. Kendinizi olduğunuz gibi ifade ettiğinizde, insanların sizi anlaması ve kabullenmesi bugün çok daha kolay. Empati ve vizyon gerektiren işlerde büyük kapılar açılabilir.

4. Venüs - Merkür Sekstili: İletişimde Yumuşama ve İtiraf Zamanı

4. Venüs - Merkür Sekstili: İletişimde Yumuşama ve İtiraf Zamanı

Aşk ve değer gezegeni Venüs ile iletişim gezegeni Merkür’ün kurduğu tatlı diyalog, günün sert açılarını yumuşatan anahtar rolü oynuyor.

  • Etkisi: Sözler her zamankinden daha rahat akıyor. Söylemeye çekindiğiniz, günlerdir kafanızda çevirdiğiniz o 'zor konuşmayı' yapmak için gökyüzü mükemmel bir zemin hazırlıyor.

5. Güneş - Jüpiter Kavuşumu & Güneş - Plüton Karşıtlığı: "Ya Tamam Ya Devam"

5. Güneş - Jüpiter Kavuşumu & Güneş - Plüton Karşıtlığı: "Ya Tamam Ya Devam"

Güneş (kimliğimiz ve benliğimiz), bir yandan Jüpiter’den büyük bir özgüven ve enerji desteği alırken, diğer yandan Plüton’un direnciyle karşılaşıyor.

  • Etkisi: Özgüveniniz tazeleniyor ancak karşınıza sizi sınayacak engeller çıkabilir. Gökyüzünün bugünkü ana mesajı net: Küçülmeyin, kendinizden taviz vermeyin ve masaya net bir yanıt koyun.

Özetle Bugün Ne Yapmalı?

Bugün belirsizliklerin üzerine gitme günü. Analizlerde boğulmayı, kendinizi ikinci plana atmayı veya kararları ertelemeyi bırakın. Gökyüzündeki bu nadir kombinasyon, adım atanları ve net olanları ödüllendirecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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