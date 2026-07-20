Pazartesiden İtibaren Hayatımızı Etkileyecek: 5 Büyük Gezegen Hareketi Aynı Güne Denk Geldi
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Astroloji dünyası 20 Temmuz Pazartesi gününe kilitlendi. Aynı güne denk gelen 3 majör gezegen açısı ve 2 yeni transit, haftanın ilk gününde büyük bir enerjisel kırılma yaratıyor. Peki, gökyüzündeki bu yoğun trafik günlük hayatımızı ve kararlarımızı nasıl etkileyecek?
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Astrologlar uyarıyor: Bugün "kararsız kalma" veya "zamana yayma" günü değil.
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2. Jüpiter - Plüton Karşıtlığı: Güç Savaşları ve Zirve Noktası
3. Jüpiter - Neptün Trinesi (Üçgen Açı): Hayaller ve Gerçekler Hizalanıyor
4. Venüs - Merkür Sekstili: İletişimde Yumuşama ve İtiraf Zamanı
5. Güneş - Jüpiter Kavuşumu & Güneş - Plüton Karşıtlığı: "Ya Tamam Ya Devam"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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