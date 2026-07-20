article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kasis Yerine Sürücülerin Gözünü Boyayıp Bu Üçgenlerle Hızlarını Kesiyorlar

Kasis Yerine Sürücülerin Gözünü Boyayıp Bu Üçgenlerle Hızlarını Kesiyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 11:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya karayollarında son dönemde sıkça görülmeye başlayan ve sürücüler arasında merak konusu olan beyaz üçgen işaretlerin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Trafik dilinde M-8.1 koduyla bilinen ve 'Ejderha Dişleri' (Dientes de León) olarak adlandırılan bu desenler, sürücüleri optik bir illüzyonla yavaşlatarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Kurala uymayıp hızını düşürmeyen sürücüleri ise ciddi finansal yaptırımlar bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görsel bir uyarı niteliği taşıyan bu sistem, yerleşim alanlarına girmeden önceki 30 metrelik hat boyunca, yol kenarlarına yaklaşık 1,5 metre aralıklarla çizilen keskin üçgenlerden oluşuyor.

Görsel bir uyarı niteliği taşıyan bu sistem, yerleşim alanlarına girmeden önceki 30 metrelik hat boyunca, yol kenarlarına yaklaşık 1,5 metre aralıklarla çizilen keskin üçgenlerden oluşuyor.

Arka arkaya dizilen bu üçgenler, sürücüde yolun gerçekte olduğundan daha daraldığı algısını yaratıyor. Bu 'optik daraltma' etkisi sayesinde sürücüler bilinçaltı düzeyde hızlarını düşürüyor. Böylece kasis veya titreşim şeridi gibi fiziki engellere gerek kalmadan, araç süspansiyonunu zorlamayan ve gürültü yaratmayan doğal bir yavaşlama sağlanıyor.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan bu işaretler; hızlı akan trafiğin yayalarla ve yoğun kentsel alanlarla kesiştiği kritik noktalara yerleştiriliyor:

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan bu işaretler; hızlı akan trafiğin yayalarla ve yoğun kentsel alanlarla kesiştiği kritik noktalara yerleştiriliyor:

  • Kasaba ve köy girişleri

  • Okul ve hastane çevreleri

  • Yerleşim alanı sokakları ve kavşaklar

Kural Açık: Ejderha dişlerini gördüğünüzde -aksi yönde farklı bir hız levhası bulunmuyorsa- hızınızı kademeli ve yumuşak bir şekilde 30 km/saate düşürmeniz gerekiyor. Bu bölge, yüksek hızlı kırsal yollardan düşük hızlı kentsel alanlara geçişi temsil ediyor.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, bu optik uyarıyı görmezden gelen veya bölgeye yüksek hızla girmeye devam eden sürücülere karşı net bir tutum sergiliyor.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, bu optik uyarıyı görmezden gelen veya bölgeye yüksek hızla girmeye devam eden sürücülere karşı net bir tutum sergiliyor.

Kurallara uymayarak hız sınırını ihlal eden sürücüler, ihlalin boyutuna bağlı olarak 200 Euro'ya varan idari para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İspanya'da araç kullananların veya bölgeye seyahat edeceklerin ceza yememesi ve yol güvenliğini sağlaması için uzmanlar şu hususlara dikkat çekiyor:

  • Çizgileri Erken Fark Edin: Üçgenler genellikle ilk evlerden veya yaya geçitlerinden oldukça önce başlar. Çizgileri gördüğünüz an ayağınızı gazdan çekin.

  • Aniden Fren Yapmayın: Amaç sert fren yapmak değil, hızı kademeli olarak 30 km/sa seviyesine çekmektir.

  • Sınır Levhalarını Taramayı Sürdürün: Yola çizilmiş '30' ibaresini veya yol kenarındaki levhaları takip ederek hız limitini doğrulayın.

  • Çevreye Odaklanın: Bu bölgeler çocukların, yayaların ve bisikletlilerin yoğun olduğu alanlardır; her an durmaya hazır olun.

Avrupa'nın genelinde başarıyla uygulanan ve İspanya'da da yaygınlaşan bu yöntem, trafik işaretlerinin modernizasyon sürecinin en etkili adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın