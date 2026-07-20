Kasis Yerine Sürücülerin Gözünü Boyayıp Bu Üçgenlerle Hızlarını Kesiyorlar

Kurallara uymayarak hız sınırını ihlal eden sürücüler, ihlalin boyutuna bağlı olarak 200 Euro'ya varan idari para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İspanya'da araç kullananların veya bölgeye seyahat edeceklerin ceza yememesi ve yol güvenliğini sağlaması için uzmanlar şu hususlara dikkat çekiyor:

Çizgileri Erken Fark Edin: Üçgenler genellikle ilk evlerden veya yaya geçitlerinden oldukça önce başlar. Çizgileri gördüğünüz an ayağınızı gazdan çekin.

Aniden Fren Yapmayın: Amaç sert fren yapmak değil, hızı kademeli olarak 30 km/sa seviyesine çekmektir.

Sınır Levhalarını Taramayı Sürdürün: Yola çizilmiş '30' ibaresini veya yol kenarındaki levhaları takip ederek hız limitini doğrulayın.

Çevreye Odaklanın: Bu bölgeler çocukların, yayaların ve bisikletlilerin yoğun olduğu alanlardır; her an durmaya hazır olun.

Avrupa'nın genelinde başarıyla uygulanan ve İspanya'da da yaygınlaşan bu yöntem, trafik işaretlerinin modernizasyon sürecinin en etkili adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.