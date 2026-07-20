Kasis Yerine Sürücülerin Gözünü Boyayıp Bu Üçgenlerle Hızlarını Kesiyorlar
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İspanya karayollarında son dönemde sıkça görülmeye başlayan ve sürücüler arasında merak konusu olan beyaz üçgen işaretlerin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Trafik dilinde M-8.1 koduyla bilinen ve 'Ejderha Dişleri' (Dientes de León) olarak adlandırılan bu desenler, sürücüleri optik bir illüzyonla yavaşlatarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Kurala uymayıp hızını düşürmeyen sürücüleri ise ciddi finansal yaptırımlar bekliyor.
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Görsel bir uyarı niteliği taşıyan bu sistem, yerleşim alanlarına girmeden önceki 30 metrelik hat boyunca, yol kenarlarına yaklaşık 1,5 metre aralıklarla çizilen keskin üçgenlerden oluşuyor.
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İspanya Trafik Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan bu işaretler; hızlı akan trafiğin yayalarla ve yoğun kentsel alanlarla kesiştiği kritik noktalara yerleştiriliyor:
İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, bu optik uyarıyı görmezden gelen veya bölgeye yüksek hızla girmeye devam eden sürücülere karşı net bir tutum sergiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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