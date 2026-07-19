TÜİK Emekli Olanların En Çok Kaçtığı Şehri Açıkladı: Her 3 Kişiden Biri Gidiyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin yer değiştirdiği iç göçün haritasını çıkardı. Verilere göre geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve ailevi nedenler başı çekerken, emeklilik sonrası yaşanan göç dalgası dikkat çekici bir boyuta ulaştı.
Geçen yıl tam 11 bin 885 kişi emekli olduktan sonra şehir değiştirdi. Bu göç dalgasından en büyük payı ise Türkiye'nin megakenti aldı.
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Emekli olduktan sonra büyükşehrin stresinden, trafiğinden ve pahalılığından kaçmak isteyenlerin ilk terk ettiği yer İstanbul oldu.
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Emekliler En Çok Nereye Yerleşiyor?
TÜİK verilerinde öne çıkan bir diğer önemli detay ise ev sahibi olduğu için şehir değiştirenler oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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