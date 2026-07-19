TÜİK Emekli Olanların En Çok Kaçtığı Şehri Açıkladı: Her 3 Kişiden Biri Gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin yer değiştirdiği iç göçün haritasını çıkardı. Verilere göre geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve ailevi nedenler başı çekerken, emeklilik sonrası yaşanan göç dalgası dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Geçen yıl tam 11 bin 885 kişi emekli olduktan sonra şehir değiştirdi. Bu göç dalgasından en büyük payı ise Türkiye'nin megakenti aldı.