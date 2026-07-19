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TÜİK Emekli Olanların En Çok Kaçtığı Şehri Açıkladı: Her 3 Kişiden Biri Gidiyor

TÜİK Emekli Olanların En Çok Kaçtığı Şehri Açıkladı: Her 3 Kişiden Biri Gidiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 15:28
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin yer değiştirdiği iç göçün haritasını çıkardı. Verilere göre geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve ailevi nedenler başı çekerken, emeklilik sonrası yaşanan göç dalgası dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Geçen yıl tam 11 bin 885 kişi emekli olduktan sonra şehir değiştirdi. Bu göç dalgasından en büyük payı ise Türkiye'nin megakenti aldı.

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Emekli olduktan sonra büyükşehrin stresinden, trafiğinden ve pahalılığından kaçmak isteyenlerin ilk terk ettiği yer İstanbul oldu.

Emekli olduktan sonra büyükşehrin stresinden, trafiğinden ve pahalılığından kaçmak isteyenlerin ilk terk ettiği yer İstanbul oldu.

  • Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il 3 bin 344 kişi ile İstanbul oldu. Bu veri, Türkiye'de emekli olup şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden birinin İstanbul'dan taşındığı anlamına geliyor.

  • İstanbul’u, 1080 göç ile Ankara ve 694 göç ile İzmir takip etti.

  • Emekli olduktan sonra düzenini en az bozan il ise sadece 10 kişi ile Ardahan oldu. Ardahan'ı 18 kişiyle Bayburt ve 26 kişiyle Muş izledi.

Emekliler En Çok Nereye Yerleşiyor?

Emekliler En Çok Nereye Yerleşiyor?

Emeklilik nedeniyle taşınanların hedefindeki şehirler incelendiğinde, listenin ilk sırasında yine bazı aile bağları veya kişisel nedenlerle 1103 kişinin tercih ettiği İstanbul yer alıyor. Ancak emeklilerin sakin bir yaşam için en çok yöneldiği ve listeye ikinci sıradan giren şehir 921 kişiyle Balıkesir oldu. Balıkesir'i ise 828 kişinin taşındığı Ankara takip etti.

Buna karşın emeklilerin taşınmak için en az tercih ettiği şehirler ise adeta parmakla sayılacak kadar az oldu. Emeklilik göçünde en az tercih edilen yer 3 kişiyle Gümüşhane olurken, Iğdır ve Siirt ise 9'ar kişiyle listenin en sonlarında yer aldı.

TÜİK verilerinde öne çıkan bir diğer önemli detay ise ev sahibi olduğu için şehir değiştirenler oldu.

TÜİK verilerinde öne çıkan bir diğer önemli detay ise ev sahibi olduğu için şehir değiştirenler oldu.

Geçen yıl 60 bin 22 kişi yeni bir ev aldığı gerekçesiyle başka bir ile taşındı.

  • Ev Alıp Gelenler: Ev aldığı için İstanbul’a göç edenlerin sayısı 8 bin 189, Ankara’ya göç edenlerin sayısı ise 6 bin 779 oldu.

  • Kocaeli Sürprizi: Nüfusu İzmir'den daha düşük olmasına rağmen Kocaeli, 2 bin 548 kişi ile ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir olarak İzmir'i geride bıraktı.

  • Evini Alıp Gidenler: Ev alarak İstanbul'u terk edenlerin sayısı ise 15 bin 135 gibi devasa bir rakama ulaştı. Ankara 3 bin 172, İzmir ise 2 bin 746 kişiyle ev alıp başka şehre gidenleri uğurladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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