Onlardan Hiçbir Şey Kaçmıyor: Sessiz Görünüp Her Şeyi Fark Eden 3 Burç
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Bir ortamda en sessiz duran kişinin hiçbir şeyden haberi olmadığını düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Bazı insanlar konuşmak yerine izlemeyi, dahil olmak yerine analiz etmeyi tercih eder. Söylenmeyen sözleri, aniden değişen tavırları ve gözden kaçan en küçük detayları ilk fark edenler hep onlardır.
İşte astroloji dünyasının adeta birer 'gizli dedektif' gibi çalışan, sessiz ama her şeyin farkında olan o 3 burcu...
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1. Akrep
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2. Başak:
3. Oğlak:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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