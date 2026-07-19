Bodrum Tatilinde Çifte Mutluluk: Gökçe Bahadır’ın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Ömer' gibi unutulmaz dizilerle milyonların sevgilisi haline gelen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, şu sıralar hayatının en özel heyecanını yaşıyor. 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz Mayıs ayında hamilelik haberiyle gündeme bomba gibi düşen güzel oyuncunun, 3 aylık hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezen Aksu'nun proje albümündeki çalışmaları esnasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile 2022 yılında Alaçatı'da rüya gibi bir düğünle evlenen Gökçe Bahadır, anne olmaya hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık hamile olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Annelik heyecanı her geçen gün artan Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, şu günlerde popüler tatil merkezi Bodrum'da gözlerden uzak, sakin bir tatil yapıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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