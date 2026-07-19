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Bodrum Tatilinde Çifte Mutluluk: Gökçe Bahadır’ın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Bodrum Tatilinde Çifte Mutluluk: Gökçe Bahadır’ın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 12:36
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'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Ömer' gibi unutulmaz dizilerle milyonların sevgilisi haline gelen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, şu sıralar hayatının en özel heyecanını yaşıyor. 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz Mayıs ayında hamilelik haberiyle gündeme bomba gibi düşen güzel oyuncunun, 3 aylık hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Sezen Aksu'nun proje albümündeki çalışmaları esnasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile 2022 yılında Alaçatı'da rüya gibi bir düğünle evlenen Gökçe Bahadır, anne olmaya hazırlanıyor.

Sezen Aksu'nun proje albümündeki çalışmaları esnasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile 2022 yılında Alaçatı'da rüya gibi bir düğünle evlenen Gökçe Bahadır, anne olmaya hazırlanıyor.

Bir süredir yeni projelerine ve setlere ara vererek dinlenmeyi tercih eden başarılı oyuncunun hayranlarını sevindiren yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık hamile olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık hamile olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Ünlü çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, ikilinin bir kız bebekleri dünyaya gelecek. İlk kez anne ve baba olma duygusunu tadacak olan ünlü çiftin bu haberle adeta havalara uçtuğu öğrenildi.

Annelik heyecanı her geçen gün artan Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, şu günlerde popüler tatil merkezi Bodrum'da gözlerden uzak, sakin bir tatil yapıyor.

Annelik heyecanı her geçen gün artan Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, şu günlerde popüler tatil merkezi Bodrum'da gözlerden uzak, sakin bir tatil yapıyor.

Bahadır'ın, hamilelik sürecini huzurlu bir şekilde geçirmek için eşiyle birlikte Bodrum'da enerji depoladığı belirtildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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