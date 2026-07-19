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Kalp Kasını Güçlendiriyor, Kalp Yetmezliği Semptomlarını Azaltıyor: Kalbi Güçlendiren 9 Şifalı Bitki

Kalp Kasını Güçlendiriyor, Kalp Yetmezliği Semptomlarını Azaltıyor: Kalbi Güçlendiren 9 Şifalı Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 10:46
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Kalp sağlığını korumak sadece ilaçlarla sınırlı değil; her gün yaptığımız basit ve sağlıklı seçimler de bu süreçte hayati rol oynuyor. Yüzyıllardır geleneksel tıbbın vazgeçilmezi olan şifalı bitkiler, modern tıpla birleştiğinde kalbinizi korumak için güçlü birer kalkan oluşturabiliyor.

Peki, hangi bitkiler kalbe iyi geliyor ve bu doğal çözümleri tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Kronik iltihaplanma ve oksidatif stres, damarlarda plak birikimine (ateroskleroz) yol açarak kalp krizini tetikleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.

Kronik iltihaplanma ve oksidatif stres, damarlarda plak birikimine (ateroskleroz) yol açarak kalp krizini tetikleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.

Bazı şifalı bitkilerin içindeki biyoaktif bileşikler ise iltihap önleyici ve antioksidan etkileriyle tam bu noktada devreye giriyor; kan akışını hızlandırıyor, damarları genişletiyor ve pıhtılaşma riskini azaltıyor.

Yapılan araştırmalar, mutfağımızda sıkça bulunan bazı bitki ve baharatların kardiyovasküler sistemi doğrudan desteklediğini gösteriyor:

  • Sarımsak: Ezildiğinde ortaya çıkan allisin bileşiği sayesinde kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, damar esnekliğini artırır.

  • Zerdeçal: İçindeki kurkumin bileşiği güçlü bir iltihap düşmandır. Özellikle karabiberle birlikte tüketildiğinde vücuttaki emilimi ve etkisi katlanarak artar.

  • Alıç: Geleneksel tıbbın en eski kalp ilaçlarından biridir. Kalp kasını güçlendirir, kan akışını iyileştirir ve kalp yetmezliği semptomlarını hafifletir.

  • Tarçın: Kan şekerini dengeleme ve kötü kolesterol seviyelerini aşağı çekme potansiyeline sahiptir.

Yeşil Çay: Damar sağlığını koruyan ve kolesterolü düzenleyen kateşin isimli antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

Yeşil Çay: Damar sağlığını koruyan ve kolesterolü düzenleyen kateşin isimli antioksidanlar açısından oldukça zengindir.
www.guven.com.tr

  • Zencefil: Antioksidan özellikleri ile kan basıncını düşürerek daha sağlıklı bir dolaşım sistemi sunar.

  • Keten Tohumu: Trigliseriti düşüren ve damar sağlığını destekleyen zengin bir omega-3 ve lignan kaynağıdır.

  • Biberiye: Yemeklere lezzet katmanın ötesinde, oksidatif stresi azaltarak kan dolaşımını rahatlatır.

  • Acı Biber: Aktif maddesi kapsaisin sayesinde kan dolaşımını hızlandırır ve tansiyonu düşürmede yardımcı rol oynar.

Şifalı bitkiler her ne kadar mucizevi faydalar sunsa da uzmanlar çok önemli bir konuda uyarıda bulunuyor: Nezaket gibi, kontrolsüz doğallığın da tehlikeleri olabilir. Bitkisel takviyeleri hayatınıza dahil etmeden önce şu kurallara mutlaka dikkat etmelisiniz:

İlaç Etkileşimlerine Dikkat Edin: Bitkiler, özellikle kalp ve tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girerek bu ilaçların etkisini azaltabilir veya ölümcül yan etkilere yol açabilir.

Dozaj Standardı Yoktur: Reçeteli ilaçların aksine, bitkisel ürünlerin net bir dozu yoktur. Fazla tüketim vücutta toksik (zehirli) etki yaratabilir, az tüketim ise fayda sağlamaz.

Yan Etkileri Küçümsemeyin: Doğal olan her şey zararsız değildir. Örneğin anksiyete için kullanılan kava bitkisinin ciddi karaciğer hasarına yol açabildiği bilinmektedir. Bitkisel bir üründen sonra mide bulantısı veya baş dönmesi yaşarsanız kullanımı derhal bırakın.

Uzmanlar, kalbin en iyi bakımı hak ettiğini belirterek, 'Gelişmiş kardiyoloji hizmetlerinin yanı sıra, bitkiler gibi doğal çözümleri yaşam tarzınıza entegre ederken mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Kullandığınız tüm takviyeleri doktorunuzla paylaşmanız, sağlığınıza bütüncül ve güvenli bir yaklaşım getirecektir' diyerek şeffaflığın önemini vurguluyor.

Diyetinizde radikal bir değişiklik yapmadan veya bitkisel kürlere başlamadan önce mutlaka hekiminizden onay almayı unutmayın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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