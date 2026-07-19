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Psikologlar Açıkladı: Markette Önüne Birinin Geçmesine İzin Veren İnsanların 7 Karakteristik Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Markette Önüne Birinin Geçmesine İzin Veren İnsanların 7 Karakteristik Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 08:55
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Bir market kuyruğunda aceleyle bekleyen, kucağında ağlayan bebeği olan veya elinde sadece tek bir ürün tutan birini gördüğümüzde çoğumuzun ilk refleksi sıramızı ona vermek olur. İlk bakışta tamamen saf bir nezaket göstergesi gibi duran bu günlük davranış, aslında kişiliğimizin derinliklerine açılan gizli bir pencere olabilir. Psikologlar, sırada başkalarının önüne geçmesine izin veren kişilerin 7 benzersiz ortak özelliği paylaştığını ortaya koyarken, bu aşırı kibar tutumun gizli tehlikelerine de dikkat çekiyor.

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Günlük davranışların, kendimizle ve toplumla nasıl ilişki kurduğumuza dair ipuçları barındırdığını belirten Psikolog Dr. Ernesto Lira de la Rosa, "Çoğumuz sırada beklerken bilinçli olarak değerlerimizi düşünmeyiz ancak seçimlerimiz kalıpları yansıtır" diyerek bu durumun bir ahlak testi olmadığının altını çiziyor.

Günlük davranışların, kendimizle ve toplumla nasıl ilişki kurduğumuza dair ipuçları barındırdığını belirten Psikolog Dr. Ernesto Lira de la Rosa, "Çoğumuz sırada beklerken bilinçli olarak değerlerimizi düşünmeyiz ancak seçimlerimiz kalıpları yansıtır" diyerek bu durumun bir ahlak testi olmadığının altını çiziyor.

Dr. de la Rosa'ya göre bu kalıpların farkında olmak, bizi neyin motive ettiğini veya strese soktuğunu anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sırada önceliği başkasına devretmenin her zaman doğru bir karar olmadığı görüşünde. Uzman Psikolog Dr. Brandy Smith, şu durumlarda sıranızı vermenizin toplumsal bağları güçlendiren güzel bir jest (adeta ücretsiz bir kahve ısmarlama eylemi) olduğunu belirtiyor:

  • Karşınızdaki kişinin gerçekten zorlandığını hissettiğinizde,

  • Sizden çok daha az ürünü olduğunda,

  • Size sevdiğiniz özel birini hatırlattığında,

  • Gerçekten çok acelesi varmış gibi göründüğünde.

Ancak Dr. Smith, şu durumlarda ise yerinizi korumanız gerektiği konusunda uyarıyor:

Ancak Dr. Smith, şu durumlarda ise yerinizi korumanız gerektiği konusunda uyarıyor:

  • Bu durum sizin halihazırdaki stresinizi ve sıkıntınızı artırıyorsa,

  • Kronik bir 'insanları memnun etme' eğiliminiz varsa ve bunun üzerinde çalışıyorsanız,

  • Durum mantık sınırlarını aşıyorsa (Örn: Karşınızdakinin sepeti doluyken sizin sadece iki ürününüz varsa).

Psikologlara göre, kuyrukta önceliği başkasına tanıyan insanların paylaştığı 7 karakteristik özellik şunlar:

Psikologlara göre, kuyrukta önceliği başkasına tanıyan insanların paylaştığı 7 karakteristik özellik şunlar:

1. Yüksek Empati Yeteneği

Bu kişilerin en büyük süper gücü empatidir. Dr. de la Rosa, bu karakterlerin çevrelerindeki insanların stres, yorgunluk veya aciliyet sinyallerini radarlar gibi yakaladığını ve kendilerini kolayca onların yerine koyabildiğini belirtiyor.

2. Yardımseverlik (Kurtarıcı Rolü)

Zor anlarda her zaman yardıma koşan o 'görünmez kahramanlardan' biri olabilirsiniz. Dr. Smith, bu davranışın anlık bir bağ kurma isteğinden veya kişinin genel olarak dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusundan kaynaklandığını ifade ediyor.

3. Geniş Perspektifli Düşünme

Bu özelliğe sahip kişiler sadece başkalarını değil, kendi koşullarını da tartabilirler. 'Benim şu an acelem yok, daha büyük bir iyilik için zamanımı paylaşabilirim' diyerek resmi büyük çerçeveden görebilirler

4. İnsanları Memnun Etme Eğilimi (Gizli Tehlike)

4. İnsanları Memnun Etme Eğilimi (Gizli Tehlike)

Madalyonun diğer yüzünde ise 'hayır' diyememe hastalığı yatıyor. Dr. de la Rosa, 'Bazıları için sırada kenara çekilmenin nedeni, kaba görünme korkusudur. Niyet iyi olsa da bu durum, başkalarının rahatını sürekli kendi ihtiyaçlarının önüne koyma döngüsüne yol açabilir' uyarısında bulunuyor.

5. Çatışmadan Kaçınma

Klinik Psikolog Dr. Holly Schiff, bazı insanların kendi haklarını savunmayı (iddialı olmayı) agresiflikle veya çatışmayla eş değer gördüğünü söylüyor. Bu kişiler, sırf içsel kaygılarını azaltmak ve olası bir gerginlikten kaçınmak için sıradaki yerlerinden vazgeçebiliyorlar.

6. Değersizlik Hissi veya Düşük Öz Saygı

Bazı insanlar gerçekten acele etmezken, bazıları ise kendi zamanını ve ihtiyaçlarını değersiz görmeye alışmıştır. Uzmanlar, haklı bir neden yokken sürekli geri plana çekilmenin, zamanla kişinin kendi değerini küçümsediği kronik bir alışkanlığa dönüşebileceğini vurguluyor.

7. Yüksek Esneklik

Bu kişilerin ani durumlara ve ufak aksiliklere karşı toleransı yüksektir. Dr. Schiff, bu karakterlerin duygularını iyi kontrol edebildiğini ve akışa ayak uydurma konusunda oldukça başarılı olduklarını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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