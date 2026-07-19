Psikologlar Açıkladı: Markette Önüne Birinin Geçmesine İzin Veren İnsanların 7 Karakteristik Özelliği
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Bir market kuyruğunda aceleyle bekleyen, kucağında ağlayan bebeği olan veya elinde sadece tek bir ürün tutan birini gördüğümüzde çoğumuzun ilk refleksi sıramızı ona vermek olur. İlk bakışta tamamen saf bir nezaket göstergesi gibi duran bu günlük davranış, aslında kişiliğimizin derinliklerine açılan gizli bir pencere olabilir. Psikologlar, sırada başkalarının önüne geçmesine izin veren kişilerin 7 benzersiz ortak özelliği paylaştığını ortaya koyarken, bu aşırı kibar tutumun gizli tehlikelerine de dikkat çekiyor.
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Günlük davranışların, kendimizle ve toplumla nasıl ilişki kurduğumuza dair ipuçları barındırdığını belirten Psikolog Dr. Ernesto Lira de la Rosa, "Çoğumuz sırada beklerken bilinçli olarak değerlerimizi düşünmeyiz ancak seçimlerimiz kalıpları yansıtır" diyerek bu durumun bir ahlak testi olmadığının altını çiziyor.
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Ancak Dr. Smith, şu durumlarda ise yerinizi korumanız gerektiği konusunda uyarıyor:
Psikologlara göre, kuyrukta önceliği başkasına tanıyan insanların paylaştığı 7 karakteristik özellik şunlar:
4. İnsanları Memnun Etme Eğilimi (Gizli Tehlike)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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