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5 Dağın Zirvesini Dilim Dilim Kesip Havalimanı İnşa Ettiler

5 Dağın Zirvesini Dilim Dilim Kesip Havalimanı İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 13:42
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Çin, Hubei eyaletinin batısındaki erişilmesi imkansız dağları dize getiren devasa bir projeye imza attı. UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'nda yer alan el değmemiş Shennongjia ormanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için tam 5 dağın zirvesi kesildi, vadiler dolduruldu. Deniz seviyesinden 2 bin 580 metre yüksekte inşa edilen Shennongjia Hongping Havalimanı (HPG), 'bulutlardaki liman' olarak kapılarını açtı.

Kaynak Kaynak2

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UNESCO tescilli Shennongjia Doğa Rezervleri’ne ulaşmak eskiden adeta bir çileydi.

UNESCO tescilli Shennongjia Doğa Rezervleri’ne ulaşmak eskiden adeta bir çileydi.

Wuhan gibi büyük metropollerden bölgeye gitmek isteyen gezginler, tehlikeli ve dolambaçlı dağ yollarında 9 saati bulan yorucu seyahatler yapmak zorundaydı. Bölge turizmini ve yerel ekonomiyi canlandırmak isteyen yetkililer, ezber bozan bir kararla devasa bir altyapı projesine start verdi.

Yaklaşık 5 yıl süren ve Çin sivil havacılık tarihinin en zorlu projelerinden biri olarak gösterilen inşaat süreci, adeta doğayla bir mücadeleye dönüştü. Tibet Platosu dışındaki en yüksek havalimanı unvanını alan proje için mühendisler, kelimenin tam anlamıyla 5 dağın tepesini dilim dilim kesti.

Ortaya çıkan devasa kazı malzemeleri, pistin oturtulacağı vadileri doldurmak için kullanıldı. 2 bin 800 metrelik pistin ve hizmet binalarının düz bir zemine oturtulabilmesi için dik yamaçlar işlendi.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan güçlendirilmiş toprak duvarlar sayesinde dışarıdan malzeme ithalatı/ihracatı engellendi, karbon ayak izi düşürüldü ve doğayla uyumlu esnek bir yapı elde edildi.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan güçlendirilmiş toprak duvarlar sayesinde dışarıdan malzeme ithalatı/ihracatı engellendi, karbon ayak izi düşürüldü ve doğayla uyumlu esnek bir yapı elde edildi.

17 Mayıs 2014’te resmi açılışı yapılan Shennongjia Hongping Havalimanı (HPG), bölgenin kaderini değiştirdi. Wuhan, Şanghay ve Chongqing gibi büyük şehirlerden yapılan uçuşlarla, 9 saatlik yorucu karayolu seyahati 1 saatin altına indi.

Yolcular, uçak henüz piste teker koymadan önce pencereden nefes kesen dağ sıralarını ve bulut denizini izleme fırsatı yakalıyor. Geleneksel Çin mimarisinin kavisli çatı hatlarını modern çizgilerle buluşturan terminal binası, çevredeki bakir doğayla görsel bir bütünlük oluşturuyor.

Büyük şehirlerdeki devasa ve karmaşık havalimanlarının aksine son derece kompakt ve işlevsel tasarlanan terminalde kaybolmak neredeyse imkansız.

Büyük şehirlerdeki devasa ve karmaşık havalimanlarının aksine son derece kompakt ve işlevsel tasarlanan terminalde kaybolmak neredeyse imkansız.

  • Kolay ve Hızlı Süreçler: Kalkış ve varış olmak üzere iki ana bölüme ayrılan terminalde check-in, güvenlik ve bagaj alım işlemleri dakikalar içinde tamamlanıyor.

  • Uçuş Öncesi Konfor: İç hat uçuşlarına hizmet veren tek terminalde; yerel lezzetlerin sunulduğu kafeler, hediyelik eşya dükkanları, ücretsiz Wi-Fi, şarj istasyonları ve anne-çocuk odaları yer alıyor.

Sadece insanı doğayla buluşturan bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunan havalimanı için küçük bir uyarı da var: Deniz seviyesinden 2 bin 580 metre yüksekte, tam anlamıyla 'bulutların üzerinde' yer aldığı için zaman zaman yoğun sis ve sert hava koşulları uçuş takviminde aksamalara neden olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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