5 Dağın Zirvesini Dilim Dilim Kesip Havalimanı İnşa Ettiler

Wuhan gibi büyük metropollerden bölgeye gitmek isteyen gezginler, tehlikeli ve dolambaçlı dağ yollarında 9 saati bulan yorucu seyahatler yapmak zorundaydı. Bölge turizmini ve yerel ekonomiyi canlandırmak isteyen yetkililer, ezber bozan bir kararla devasa bir altyapı projesine start verdi.

Yaklaşık 5 yıl süren ve Çin sivil havacılık tarihinin en zorlu projelerinden biri olarak gösterilen inşaat süreci, adeta doğayla bir mücadeleye dönüştü. Tibet Platosu dışındaki en yüksek havalimanı unvanını alan proje için mühendisler, kelimenin tam anlamıyla 5 dağın tepesini dilim dilim kesti.

Ortaya çıkan devasa kazı malzemeleri, pistin oturtulacağı vadileri doldurmak için kullanıldı. 2 bin 800 metrelik pistin ve hizmet binalarının düz bir zemine oturtulabilmesi için dik yamaçlar işlendi.