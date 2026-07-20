5 Dağın Zirvesini Dilim Dilim Kesip Havalimanı İnşa Ettiler
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Çin, Hubei eyaletinin batısındaki erişilmesi imkansız dağları dize getiren devasa bir projeye imza attı. UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'nda yer alan el değmemiş Shennongjia ormanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için tam 5 dağın zirvesi kesildi, vadiler dolduruldu. Deniz seviyesinden 2 bin 580 metre yüksekte inşa edilen Shennongjia Hongping Havalimanı (HPG), 'bulutlardaki liman' olarak kapılarını açtı.
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UNESCO tescilli Shennongjia Doğa Rezervleri’ne ulaşmak eskiden adeta bir çileydi.
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Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan güçlendirilmiş toprak duvarlar sayesinde dışarıdan malzeme ithalatı/ihracatı engellendi, karbon ayak izi düşürüldü ve doğayla uyumlu esnek bir yapı elde edildi.
Büyük şehirlerdeki devasa ve karmaşık havalimanlarının aksine son derece kompakt ve işlevsel tasarlanan terminalde kaybolmak neredeyse imkansız.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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