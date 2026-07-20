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250 Kamyonu Seferber Ettiler: 12 Saat Boyunca Hiç Durmadan Beton Döktüler

250 Kamyonu Seferber Ettiler: 12 Saat Boyunca Hiç Durmadan Beton Döktüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 15:59
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago kentinde, Michigan Gölü kıyısında yükselecek 72 katlı dev gökdelenin temeli için rekor bir lojistik operasyona imza atıldı. Şantiyeye 12 saat boyunca her 2 dakikada bir giren 250’den fazla beton mikseri, dev kuleyi taşıyacak temele binlerce metreküp beton döktü.

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Michigan Gölü ile Şikago Nehri'nin birleştiği 400 Lake Shore Drive adresinde gerçekleştirilen operasyonda zamanla yarışıldı.

Michigan Gölü ile Şikago Nehri'nin birleştiği 400 Lake Shore Drive adresinde gerçekleştirilen operasyonda zamanla yarışıldı.

Betonun kuruyup kalitesini kaybetmemesi için kesintisiz bir akış sağlayan ekipler, 12 saatlik maraton boyunca 2.300 metreküp (yaklaşık 470 bin galon / 9 milyon pound) beton teslimatı gerçekleştirdi.

Bu miktar, yaklaşık bir Olimpik yüzme havuzunun hacmine denk geliyor. 30 saha işçisi ve 25 mikser şoförünün vardiyalı koordinasyonuyla yönetilen operasyonda, kamyonların şantiyeye giriş sıklığı iki dakikaya kadar indi.

Beton dökümünden önceki iki haftalık süreçte hummalı bir altyapı hazırlığı yürütüldü.

Beton dökümünden önceki iki haftalık süreçte hummalı bir altyapı hazırlığı yürütüldü.

Gelecekteki kulenin devasa yükünü emniyetle zemine aktaracak temel plakası için alan, toplam 622.000 pound (yaklaşık 282 ton) çelik donatı ile güçlendirildi.

Kullanılan çelik miktarının ağırlığı yaklaşık 155 binek otomobilin toplam ağırlığına eşdeğer. Dökülen betonun içinde gömülü kalan bu devasa çelik kafes, kulenin yeraltında kalan gizli ama en kritik gücünü oluşturuyor.

Proje, Streeterville bölgesinde yükselecek iki kuleli bir kompleksin ilk aşamasını oluşturuyor.

Proje, Streeterville bölgesinde yükselecek iki kuleli bir kompleksin ilk aşamasını oluşturuyor.

  • Yükseklik ve Kat Sayısı: 261 metre yüksekliğinde ve 72 katlı olacak.

  • Konut Kapasitesi: Toplam 635 daire yer alacak. Bu dairelerin %20’si (127 birim) erişilebilir/uygun fiyatlı konut sınıfında sunulacak.

  • Tasarım Detayları: Şikago’nun tarihi dokusuna gönderme yapan geleneksel 'Şikago Penceresi' yapısı, tavandan tabana uzanan modern cam panellerle yeniden yorumlanıyor.

  • Tamamlanma Tarihi: Kuzey Kulesi'nin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Gökdelen yükselmeye başladığında, 12 saatlik bu dev operasyonun ürünü olan temel yapı dışarıdan bakan gözler için tamamen görünmez olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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