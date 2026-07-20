250 Kamyonu Seferber Ettiler: 12 Saat Boyunca Hiç Durmadan Beton Döktüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago kentinde, Michigan Gölü kıyısında yükselecek 72 katlı dev gökdelenin temeli için rekor bir lojistik operasyona imza atıldı. Şantiyeye 12 saat boyunca her 2 dakikada bir giren 250’den fazla beton mikseri, dev kuleyi taşıyacak temele binlerce metreküp beton döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michigan Gölü ile Şikago Nehri'nin birleştiği 400 Lake Shore Drive adresinde gerçekleştirilen operasyonda zamanla yarışıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beton dökümünden önceki iki haftalık süreçte hummalı bir altyapı hazırlığı yürütüldü.
Proje, Streeterville bölgesinde yükselecek iki kuleli bir kompleksin ilk aşamasını oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın