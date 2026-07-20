Poşet Poşet Götürenlerin Hepsi Eli Boş Döndü: Meğer Hepsi Geçersizmiş
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Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) genişlemeye devam ederken, evdeki tüm boş şişeleri toplayıp iade noktalarına koşan vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Şişelerin iade edilip nakit paraya dönüştürülebilmesi için sanıldığı gibi sadece boş olmaları yetmiyor; çok sıkı kurallar ve şartlar bulunuyor.
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Evdeki, sokaktaki eski pet ve cam şişeleri çuvallara doldurarak iade noktalarına götürenler, makinelerin şişeleri geri çevirmesiyle şaşkınlık yaşadı.
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Geri dönüşüm noktalarında yoğunluğa ve hayal kırıklığına uğramamak için şu ürünlerin sisteme dahil edilmediğini bilmek gerekiyor:
Bir diğer yanlış bilinen konu ise iade bedellerinin elden nakit olarak alınacağı algısı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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