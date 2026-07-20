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Poşet Poşet Götürenlerin Hepsi Eli Boş Döndü: Meğer Hepsi Geçersizmiş

Poşet Poşet Götürenlerin Hepsi Eli Boş Döndü: Meğer Hepsi Geçersizmiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 16:28
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Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) genişlemeye devam ederken, evdeki tüm boş şişeleri toplayıp iade noktalarına koşan vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Şişelerin iade edilip nakit paraya dönüştürülebilmesi için sanıldığı gibi sadece boş olmaları yetmiyor; çok sıkı kurallar ve şartlar bulunuyor.

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Evdeki, sokaktaki eski pet ve cam şişeleri çuvallara doldurarak iade noktalarına götürenler, makinelerin şişeleri geri çevirmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Evdeki, sokaktaki eski pet ve cam şişeleri çuvallara doldurarak iade noktalarına götürenler, makinelerin şişeleri geri çevirmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Sistemin bir ambalajı kabul etmesi için en temel kural üzerinde resmi 'DOA' ambleminin/kodunun yer alması. Üzerinde bu amblem bulunmayan standart veya eski ambalajlar kesinlikle sisteme dahil edilmiyor.

Makinelerin ve görevlilerin iade alırken dikkat ettiği tek husus logo değil. Ambalajların fiziki durumları da büyük önem taşıyor:

  • Deforme Olmama Şartı: Pet, cam veya alüminyum ambalajların ezilmemiş, kırılmamış ve fiziksel bütünlüğünün bozulmamış olması gerekiyor. Makineler deforme olmuş ambalajları okuyamıyor.

  • Hacim Sınırı: İade edilecek ambalajların boyutu 0,10 litrenin altında veya 3,01 litrenin üzerinde olamaz. Yani 5 litrelik büyük pet damacanalar/su şişeleri sistem kapsamı dışında tutuluyor.

Geri dönüşüm noktalarında yoğunluğa ve hayal kırıklığına uğramamak için şu ürünlerin sisteme dahil edilmediğini bilmek gerekiyor:

Geri dönüşüm noktalarında yoğunluğa ve hayal kırıklığına uğramamak için şu ürünlerin sisteme dahil edilmediğini bilmek gerekiyor:

  • Üzerinde DOA logosu bulunmayan tüm ambalajlar,

  • Süt ve içilebilir özellikteki süt ürünleri ambalajları,

  • Karton ve kağıt hammaddeli içecek ambalajları (Meyve suyu kutuları vb.),

  • Fiziksel olarak ezilmiş, bükülmüş veya kırılmış ambalajlar.

Bir diğer yanlış bilinen konu ise iade bedellerinin elden nakit olarak alınacağı algısı.

Bir diğer yanlış bilinen konu ise iade bedellerinin elden nakit olarak alınacağı algısı.

Sistemde elden nakit ödeme yapılmıyor. Makinelerde oluşan karekod cep telefonu kamerasıyla okutulduktan sonra, kazanılan depozito bedeli anında kullanıcının dijital DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

İade noktalarında uzun kuyrukların oluşmasını ve ticari suistimalleri engellemek amacıyla bireysel kullanıcılara günlük en fazla 200 adet ambalaj iade etme sınırı uygulandığı açıklandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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