Poşet Poşet Götürenlerin Hepsi Eli Boş Döndü: Meğer Hepsi Geçersizmiş

Sistemin bir ambalajı kabul etmesi için en temel kural üzerinde resmi 'DOA' ambleminin/kodunun yer alması. Üzerinde bu amblem bulunmayan standart veya eski ambalajlar kesinlikle sisteme dahil edilmiyor.

Makinelerin ve görevlilerin iade alırken dikkat ettiği tek husus logo değil. Ambalajların fiziki durumları da büyük önem taşıyor: