Kanserden Hayatını Kaybeden Evre Başak'ı Son Günlerinde Hedef Gösteren Jahrein'in O Videosu Gündem Oldu
Problematik söylemleriyle bilinen Twitch yayıncısı Jahrein, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir kanserle mücadele veren Evre Başak'ı hedef gösteren 'dolandırıcı' iması yapmıştı. Evre Başak'ın 3 haftalık ömrü kaldığını söylemesinin ardından X hesabını kilitlemesi ise Jahrein'in hedef gösterdiği bir diğer konuydu. Evre Başak, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti, Jahrein'in o videosu tepkilerin odağı oldu.
Evre Başak Clarke, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti.
Bu süre zarfında Evre Başak'ın ailesiyle vakit geçirdiği biliniyordu.
Bu isimlerden bir tanesi de problematik söylemleriyle bildiğimiz Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) idi.
Bu Jahrein'in ilk iftira vakası da değil.
Sosyal medya kullanıcıları o videoyu unutmadı. Tepkilerini dile getirdi.
