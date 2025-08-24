onedio
Kanserden Hayatını Kaybeden Evre Başak'ı Son Günlerinde Hedef Gösteren Jahrein'in O Videosu Gündem Oldu

Jahrein
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 15:58

Problematik söylemleriyle bilinen Twitch yayıncısı Jahrein, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir kanserle mücadele veren Evre Başak'ı hedef gösteren 'dolandırıcı' iması yapmıştı. Evre Başak'ın 3 haftalık ömrü kaldığını söylemesinin ardından X hesabını kilitlemesi ise Jahrein'in hedef gösterdiği bir diğer konuydu. Evre Başak, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti, Jahrein'in o videosu tepkilerin odağı oldu.

Evre Başak Clarke, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti.

Kendisine kanser teşhisi konulduğu, akabinde de 3 haftalık bir ömrü kaldığını dile getirmişti. Doktorlar, Evre Başak Clarke'nin hesabından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu süre zarfında Evre Başak'ın ailesiyle vakit geçirdiği biliniyordu.

Birçok kişi Evre Başak'ın X hesabını kilitlemesiyle birlikte onu hedef göstermeye başladı. Evre Başak'ın bunu 'para için yaptığını' dile getirerek hastalığını görmezden geldi.

Bu isimlerden bir tanesi de problematik söylemleriyle bildiğimiz Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) idi.

Bu Jahrein'in ilk iftira vakası da değil.

Jahrein, FETÖ'cü olduğunu söylediği Turkuaz Kitchen kanalının sahibi Betül Tunç'un FETÖ'cü olmadığını, Betül Tunç'un avukatı Feyza Altun'un kendisine ulaşarak kanıtladığını söylemişti.

Sosyal medya kullanıcıları o videoyu unutmadı. Tepkilerini dile getirdi.

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
