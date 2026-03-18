İstanbul’da Bu Akşam Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak: Emniyet Müdürlüğü Alternatif Yolları Açıkladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 13:20

İstanbul Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı ve çevresindeki bazı yollar bugün saat 16.00 itibarıyla kapanacak.

Reklam

İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri kullanılabilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
