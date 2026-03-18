Sürücüler Dikkat! Ön Cama Telefon Takmak Yasaklandı, 21 Bin TL Para Cezası ve Araç Bağlama!

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre, haberleşme ve görüntü cihazlarının sürücünün tam görüş sahası içinde bulunması kesinlikle yasak. Bu kural, tıpkı multimedya ekranlarında sürüş esnasında video izlenmesinin yasak olmasıyla aynı mantığa dayanıyor. Birçok sürücünün alışkanlık haline getirdiği telefon tutucuları ön cama sabitleme yöntemi, artık ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak bir kural ihlali olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre, telefon tutucuların cam önü yerine araç içindeki havalandırma ızgaralarına veya konsol üzerindeki uygun bölmelere sabitlenmesi gerekiyor. Eğer bir sürücü, görüş açısını kapatacak şekilde cam önüne yerleştirdiği cihazdan video izlerken veya görüntülü konuşma yaparken tespit edilirse, Trafik Kanunu’nun 73/2 maddesi uyarınca 21.000 TL tutarında idari para cezasıyla cezalandırılacak. Üstelik ceza sadece maddi yaptırımla sınırlı kalmayacak; kuralı ihlal eden sürücülerin araçları 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekilecek.

Sosyal medyada fenomen olan trafik polisi Hüseyin Odabaşı’nın paylaştığı videoya göre; telefon tutucuları görüş açısını kapatmaması için cama değil, havalandırmaya takmak gerekiyor.