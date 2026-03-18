article/comments
Sürücüler Dikkat! Ön Cama Telefon Takmak Yasaklandı, 21 Bin TL Para Cezası ve Araç Bağlama!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 10:19

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni trafik düzenlemesiyle, telefon tutucuların ön cama sabitlenmesi de yasaklandı. Fenomen Trafik Polisi Hüseyin Odabaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre; görüş açısını kapatan ve dikkati dağıtan cihaz kullanımı tespit edildiğinde 21.000 TL para cezası kesiliyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

Trafikte seyir halindeyken sürücülerin dikkatini dağıtan ve görüş alanını kısıtlayan cihazlarla ilgili denetimler sıkılaştırıldı.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre, haberleşme ve görüntü cihazlarının sürücünün tam görüş sahası içinde bulunması kesinlikle yasak. Bu kural, tıpkı multimedya ekranlarında sürüş esnasında video izlenmesinin yasak olmasıyla aynı mantığa dayanıyor. Birçok sürücünün alışkanlık haline getirdiği telefon tutucuları ön cama sabitleme yöntemi, artık ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak bir kural ihlali olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre, telefon tutucuların cam önü yerine araç içindeki havalandırma ızgaralarına veya konsol üzerindeki uygun bölmelere sabitlenmesi gerekiyor. Eğer bir sürücü, görüş açısını kapatacak şekilde cam önüne yerleştirdiği cihazdan video izlerken veya görüntülü konuşma yaparken tespit edilirse, Trafik Kanunu’nun 73/2 maddesi uyarınca 21.000 TL tutarında idari para cezasıyla cezalandırılacak. Üstelik ceza sadece maddi yaptırımla sınırlı kalmayacak; kuralı ihlal eden sürücülerin araçları 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekilecek. 

Sosyal medyada fenomen olan trafik polisi Hüseyin Odabaşı’nın paylaştığı videoya göre; telefon tutucuları görüş açısını kapatmaması için cama değil, havalandırmaya takmak gerekiyor.

Fenomen Trafik Polisi Hüseyin Odabaşı’nın sosyal medyadan paylaştığı video:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
