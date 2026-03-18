onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ve Ekibi Araştırdı: Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Hangisi?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 05:01

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ve ekibi tarafından 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, Türkiye'nin zekâ haritasını gün yüzüne çıkardı. Katılımcıların doğdukları illere ve IQ sorularına verdikleri yanıtlara göre şekillenen listenin zirvesinde Burdur yer alırken, sonuçlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir akademik çalışma, illere göre ortalama zekâ puanlarını belirleyerek dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara liderliğinde yürütülen ve tam 15 bin gönüllünün verileriyle hazırlanan bu özel araştırma, vatandaşların doğdukları bölgeler ile akademik IQ testlerindeki başarı oranlarını kıyasladı. 

Literatürde kabul görmüş standart zekâ sorularının yöneltildiği ankette, verilen her doğru yanıtın ortalaması alınarak şehirlerin genel başarı puanları hesaplandı. Puanlama sisteminde 1 rakamına en yakın olan iller en yüksek başarıyı sergilerken, sonuçlar Türkiye’nin farklı bölgelerinden şaşırtıcı veriler sundu.

Zekâ testinde en yüksek doğru yanıt oranına ulaşarak Türkiye’nin zirvesine yerleşen il Burdur oldu.

Burdur’u ikinci sırada Karabük takip ederken, üçüncülük kürsüsüne ise Giresun yerleşti. Listenin üst sıralarındaki bu şehirler, IQ sorularına verilen doğru cevap ortalamalarıyla araştırmanın en dikkat çeken merkezleri haline geldi. 

Öte yandan, verilerin en alt basamaklarında ise Ağrı ve Niğde yer alırken, son sıranın sahibi Artvin oldu.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı anket videosu:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın