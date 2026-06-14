Gazeteci Cüneyt Polat'tan TRT Tepkisi: "Kamu Yayıncısının Hizmeti Lüks Olamaz"

'Az önce milli maçı izlemek için TRT web sitesinden 'canlı izle'ye tıkladım. Beni TRT tabii'ye yönlendirdi. TRT tabii'de de ilk golden sonra bir geri alayım da izleyeyim istedim golün tekrarını. Ve bana bir uyarı çıkarttı. Diyor ki; 'paketleri incele, premium üye ol.'

Ben bir şeyi merak ediyorum bir vatandaş olarak. Bandrol payı ödeyen, aldıkları birçok üründen; işte televizyonlar, radyolar, video müzik setleri, sinema setleri, akıllı saatler, cep telefonları, set üstü kutular, işte bilgisayarlar, tabletler, birçok ürün daha... İçinde görüntü multimedya sistemi bulunan kara taşıtlarının içerisindeki cihazlar vesaire, hatta bazı kablolar bile... Üzerinden TRT'ye bandrol payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, TRT'nin sunduğu hizmetlere... Kamu yayıncısı olmakla mükellef, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kaliteli içeriği sunmakla mükellef, bunun için kurulmuş, bunu amaç edinmiş bir kuruma bu kadar bandrol payı ödeyen vatandaşlar tekrar girip neden TRT'nin sunduğu bir hizmete para ödüyorlar?

Ben neden TRT'ye para ödüyorum? TRT tabii'de premium içerikler, yani kaliteli içerikler sunması, vatandaşa bu hizmeti getirmesi bir lüks mü, yoksa TRT'nin zaten benden aldığı vergilerle yerine getirmesi gereken bir yükümlülük mü?

Mesela TRT'nin 2024 faaliyet raporunda 30 milyar TL, 30,8 milyar TL satış geliri yansıtılmış. Aslında bu satış geliri dediği şeyin yaklaşık 24 küsür milyar TL'si TRT'nin bu bandrollerden aldığı ücret.

TRT tabii ücretliyse eğer, TRT'nin sitesine yönlendirmeyin. TRT'nin sitesinden izlettir canlı yayını ve ben istediğim gibi geri sarıp bir maçın en azından tekrarını izleyebilme lüksüne sahip olayım. Buna dahi ücret alacaksa TRT, ben niye bu bandrol paylarını ödüyorum? Vatandaş neden bu bandrol payını ödüyor? Bandrol payını ödüyorsak eğer, TRT'yi finanse ediyorsak vatandaşlar olarak, toplum olarak, biz niye TRT'nin sunduğu hizmetlere para ödüyoruz?

Bence burada herkesin sorgulaması gereken büyük bir dengesizlik var. Maçı geri alıp izleme lüksün dahi yok TRT'ye para ödemiyorsan...'