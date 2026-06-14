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Gazeteci Cüneyt Polat'tan TRT Tepkisi: "Kamu Yayıncısının Hizmeti Lüks Olamaz"

etiket Gazeteci Cüneyt Polat'tan TRT Tepkisi: "Kamu Yayıncısının Hizmeti Lüks Olamaz"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 11:53
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Gazeteci Cüneyt Polat, milli maç yayını sırasında TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden karşılaştığı izleme kısıtlamalarına sert tepki gösterdi. Vatandaşların satın aldıkları elektronik cihazlar aracılığıyla kuruma halihazırda milyarlarca lira bandrol payı ödediğini hatırlatan Polat, yayını geri sarmak gibi temel bir özellik için dahi ekstra 'premium üyelik' talep edilmesini eleştirdi. Polat, kamu yayıncısı konumundaki TRT'nin bizzat vergisini aldığı vatandaşlarına sunduğu hizmetleri yeniden ücretlendirmesini büyük bir dengesizlik olarak nitelendirdi.

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İşte o anlar:

Gazeteci Cüneyt Polat, maç yayını yapan TRT'ye kısıtlamalardan dolayı tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Polat, maç yayını yapan TRT'ye kısıtlamalardan dolayı tepki gösterdi.

'Az önce milli maçı izlemek için TRT web sitesinden 'canlı izle'ye tıkladım. Beni TRT tabii'ye yönlendirdi. TRT tabii'de de ilk golden sonra bir geri alayım da izleyeyim istedim golün tekrarını. Ve bana bir uyarı çıkarttı. Diyor ki; 'paketleri incele, premium üye ol.'

Ben bir şeyi merak ediyorum bir vatandaş olarak. Bandrol payı ödeyen, aldıkları birçok üründen; işte televizyonlar, radyolar, video müzik setleri, sinema setleri, akıllı saatler, cep telefonları, set üstü kutular, işte bilgisayarlar, tabletler, birçok ürün daha... İçinde görüntü multimedya sistemi bulunan kara taşıtlarının içerisindeki cihazlar vesaire, hatta bazı kablolar bile... Üzerinden TRT'ye bandrol payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, TRT'nin sunduğu hizmetlere... Kamu yayıncısı olmakla mükellef, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kaliteli içeriği sunmakla mükellef, bunun için kurulmuş, bunu amaç edinmiş bir kuruma bu kadar bandrol payı ödeyen vatandaşlar tekrar girip neden TRT'nin sunduğu bir hizmete para ödüyorlar?

Ben neden TRT'ye para ödüyorum? TRT tabii'de premium içerikler, yani kaliteli içerikler sunması, vatandaşa bu hizmeti getirmesi bir lüks mü, yoksa TRT'nin zaten benden aldığı vergilerle yerine getirmesi gereken bir yükümlülük mü?

Mesela TRT'nin 2024 faaliyet raporunda 30 milyar TL, 30,8 milyar TL satış geliri yansıtılmış. Aslında bu satış geliri dediği şeyin yaklaşık 24 küsür milyar TL'si TRT'nin bu bandrollerden aldığı ücret.

TRT tabii ücretliyse eğer, TRT'nin sitesine yönlendirmeyin. TRT'nin sitesinden izlettir canlı yayını ve ben istediğim gibi geri sarıp bir maçın en azından tekrarını izleyebilme lüksüne sahip olayım. Buna dahi ücret alacaksa TRT, ben niye bu bandrol paylarını ödüyorum? Vatandaş neden bu bandrol payını ödüyor? Bandrol payını ödüyorsak eğer, TRT'yi finanse ediyorsak vatandaşlar olarak, toplum olarak, biz niye TRT'nin sunduğu hizmetlere para ödüyoruz?

Bence burada herkesin sorgulaması gereken büyük bir dengesizlik var. Maçı geri alıp izleme lüksün dahi yok TRT'ye para ödemiyorsan...'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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