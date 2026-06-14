Gazeteci Cüneyt Polat'tan TRT Tepkisi: "Kamu Yayıncısının Hizmeti Lüks Olamaz"
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Gazeteci Cüneyt Polat, milli maç yayını sırasında TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden karşılaştığı izleme kısıtlamalarına sert tepki gösterdi. Vatandaşların satın aldıkları elektronik cihazlar aracılığıyla kuruma halihazırda milyarlarca lira bandrol payı ödediğini hatırlatan Polat, yayını geri sarmak gibi temel bir özellik için dahi ekstra 'premium üyelik' talep edilmesini eleştirdi. Polat, kamu yayıncısı konumundaki TRT'nin bizzat vergisini aldığı vatandaşlarına sunduğu hizmetleri yeniden ücretlendirmesini büyük bir dengesizlik olarak nitelendirdi.
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Gazeteci Cüneyt Polat, maç yayını yapan TRT'ye kısıtlamalardan dolayı tepki gösterdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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