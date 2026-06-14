Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım'a Sert Tepki: "Bu İşleri Bırakalım..."

'Reklamlarda oynadınız. Primleri aldınız. Arizonalarım Arizona, çok sıcak ama işte iyiyiz miyiyiz falan. YouTuber olmayın. Merih, YouTube'u moutube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Sen de YouTube'u bırak. 'YouTube'larda eğlenelim, yok Cristiano Ronaldo'yu şöyle kaydettim' filan falan... Bu işleri bırakalım. Bu işleri bırakalım, ciddiye alalım. Grup üçüncülüğü açısından çok kritik bir maç var.'