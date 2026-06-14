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Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım'a Sert Tepki: "Bu İşleri Bırakalım..."

etiket Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım'a Sert Tepki: "Bu İşleri Bırakalım..."

Dünya Kupası 2026
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 10:08
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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansını ve oyuncuların kamp sürecindeki saha dışı faaliyetlerini sert bir dille eleştirdi. Futbolcuların turnuva atmosferinden uzaklaşarak adeta turistik bir gezi havasına girdiğini, reklam ve sosyal medya çalışmalarını ön plana koyduğunu savunan Çelikler, takıma ciddi uyarılarda bulundu. Deneyimli yorumcu, gruptaki kritik mücadeleler öncesi tüm oyuncuları ve teknik ekibi saha içi odaklanmaya ve turnuva ciddiyetine davet etti.

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TV yorumcusu Serdar Ali Çelikler Dünya Kupası maçını yorumlarken kendini tutamadı.

Çelikler, A Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki genel performansını, başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere tüm oyuncuları Kenan Yıldız'ı kısmen hariç sert bir dille eleştirdi. Takımın turnuvaya odaklanmak yerine adeta turistik bir geziye gitmiş gibi davrandığını, maç öncesinde verilen iddialı demeçlerin sahaya yansımadığını ve turnuva başlamış olmasına rağmen ekibin mental olarak hala Dünya Kupası ciddiyetine giremediğini vurguladı.

Bir diğer kesitte de ilkine benzer şekilde A Millî Futbol Takımı oyuncularının odak sorunu ve 'laubaliliği' eleştiriliyor.

'Reklamlarda oynadınız. Primleri aldınız. Arizonalarım Arizona, çok sıcak ama işte iyiyiz miyiyiz falan. YouTuber olmayın. Merih, YouTube'u moutube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Sen de YouTube'u bırak. 'YouTube'larda eğlenelim, yok Cristiano Ronaldo'yu şöyle kaydettim' filan falan... Bu işleri bırakalım. Bu işleri bırakalım, ciddiye alalım. Grup üçüncülüğü açısından çok kritik bir maç var.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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