Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım'a Sert Tepki: "Bu İşleri Bırakalım..."
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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansını ve oyuncuların kamp sürecindeki saha dışı faaliyetlerini sert bir dille eleştirdi. Futbolcuların turnuva atmosferinden uzaklaşarak adeta turistik bir gezi havasına girdiğini, reklam ve sosyal medya çalışmalarını ön plana koyduğunu savunan Çelikler, takıma ciddi uyarılarda bulundu. Deneyimli yorumcu, gruptaki kritik mücadeleler öncesi tüm oyuncuları ve teknik ekibi saha içi odaklanmaya ve turnuva ciddiyetine davet etti.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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TV yorumcusu Serdar Ali Çelikler Dünya Kupası maçını yorumlarken kendini tutamadı.
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Bir diğer kesitte de ilkine benzer şekilde A Millî Futbol Takımı oyuncularının odak sorunu ve 'laubaliliği' eleştiriliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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