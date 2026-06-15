Türkiye Haritası Değişebilir! 25 Yeni Şehir Geliyor, Türkiye’de İl Sayısı 106 Olacak
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Türkiye'de 81 olan il sayısı, seçim öncesi yapılması planlanan yeni bir yasal düzenlemeyle 106'ya yükseleceği iddia edildi. Kriterleri karşılayan 25 büyük ilçe il statüsüne kavuşurken, aynı adı taşıyan iki ilçenin isim hakkı yarışı ve hiçbir ilçenin istemediği '100' numaralı plaka kodu Ankara kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Türkiye genelinde uzun süredir konuşulan idari harita değişikliği için iktidar kanadı seçim öncesinde düğmeye basmaya hazırlanıyor.
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Bu dev projede yasal hazırlıklar sürerken, bürokrasiyi ve yerel yönetimleri zorlayan çok ilginç iki kriz baş gösterdi.
İl yapılması planlanan 25 ilçe şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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