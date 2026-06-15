Türkiye Haritası Değişebilir! 25 Yeni Şehir Geliyor, Türkiye’de İl Sayısı 106 Olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) de destek verdiği proje kapsamında, gerekli şartları taşıyan 25 büyük ilçenin il yapılması planlanıyor. Henüz resmi bir kanun teklifi Meclis'e sunulmamış olsa da seçim takvimine uygun olarak hazırlıklarına başlanan bu düzenleme yasalaştığında, ülkedeki toplam il sayısı 81'den 106'ya çıkacak. Bu tarihi adımla birlikte Antalya ve Balıkesir gibi büyükşehirlerden ikişer yeni il doğacak ve dönüşümden etkilenecek ilçelerde yaşayan yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın idari statüsü tamamen değişecek.

Bir ilçenin bu listede yer alabilmesi için sadece nüfus gücü yeterli olmuyor; Ankara'nın belirlediği çok sıkı kriterleri de karşılaması gerekiyor. Yeni düzenlemeye göre il adayı olan ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması, ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olması şart koşuluyor. Şu anki tabloda Antalya'nın Alanya ilçesi 372 bin, Mersin'in Tarsus ilçesi ise 358 bin kişilik nüfusuyla Türkiye'deki birçok mevcut şehri geride bırakarak listenin başında dikkat çekiyor. Türkiye'de ilçelerin il yapılması süreci yabancı olunan bir durum değil; en son 1989 yılında Aksaray ile başlayan idari dönüşüm dalgası 1999 yılına kadar devam etmiş ve o dönemde de il sayısı 67'den 81'e yükselmişti.