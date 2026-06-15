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Türkiye Haritası Değişebilir! 25 Yeni Şehir Geliyor, Türkiye’de İl Sayısı 106 Olacak

Türkiye Haritası Değişebilir! 25 Yeni Şehir Geliyor, Türkiye’de İl Sayısı 106 Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 08:44
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Türkiye'de 81 olan il sayısı, seçim öncesi yapılması planlanan yeni bir yasal düzenlemeyle 106'ya yükseleceği iddia edildi. Kriterleri karşılayan 25 büyük ilçe il statüsüne kavuşurken, aynı adı taşıyan iki ilçenin isim hakkı yarışı ve hiçbir ilçenin istemediği '100' numaralı plaka kodu Ankara kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Deniz Ayhan / Sözcü

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Türkiye genelinde uzun süredir konuşulan idari harita değişikliği için iktidar kanadı seçim öncesinde düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Türkiye genelinde uzun süredir konuşulan idari harita değişikliği için iktidar kanadı seçim öncesinde düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) de destek verdiği proje kapsamında, gerekli şartları taşıyan 25 büyük ilçenin il yapılması planlanıyor. Henüz resmi bir kanun teklifi Meclis'e sunulmamış olsa da seçim takvimine uygun olarak hazırlıklarına başlanan bu düzenleme yasalaştığında, ülkedeki toplam il sayısı 81'den 106'ya çıkacak. Bu tarihi adımla birlikte Antalya ve Balıkesir gibi büyükşehirlerden ikişer yeni il doğacak ve dönüşümden etkilenecek ilçelerde yaşayan yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın idari statüsü tamamen değişecek.

Bir ilçenin bu listede yer alabilmesi için sadece nüfus gücü yeterli olmuyor; Ankara'nın belirlediği çok sıkı kriterleri de karşılaması gerekiyor. Yeni düzenlemeye göre il adayı olan ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması, ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olması şart koşuluyor. Şu anki tabloda Antalya'nın Alanya ilçesi 372 bin, Mersin'in Tarsus ilçesi ise 358 bin kişilik nüfusuyla Türkiye'deki birçok mevcut şehri geride bırakarak listenin başında dikkat çekiyor. Türkiye'de ilçelerin il yapılması süreci yabancı olunan bir durum değil; en son 1989 yılında Aksaray ile başlayan idari dönüşüm dalgası 1999 yılına kadar devam etmiş ve o dönemde de il sayısı 67'den 81'e yükselmişti.

Bu dev projede yasal hazırlıklar sürerken, bürokrasiyi ve yerel yönetimleri zorlayan çok ilginç iki kriz baş gösterdi.

Bu dev projede yasal hazırlıklar sürerken, bürokrasiyi ve yerel yönetimleri zorlayan çok ilginç iki kriz baş gösterdi.

Bunlardan ilki, listede aynı adı taşıyan iki farklı ilçenin bulunması oldu. Hem Zonguldak'a bağlı Ereğli ilçesi hem de Konya'nın Ereğli ilçesi il yapılacak yerler arasında bulunuyor. İki bölgenin de şehirleşmesi durumunda isim karışıklığı yaşanmaması için birinin adının değiştirilmesi gerekiyor ancak her iki ilçe de kendi tarihi isimlerinden vazgeçmek istemiyor. Kanun teklifini hazırlayan ekibin bu isim kördüğümünü nasıl çözeceği henüz netleşmedi.

Ankara'daki bir diğer büyük karmaşa ise tamamen plaka numaralarıyla ilgili. İl sayısının 106'ya çıkmasıyla birlikte plaka kodları da artacak ancak il olma hayali kuran hiçbir ilçe, Cumhuriyetin yüzüncü yılına denk gelen '100' numaralı plakayı almak istemiyor. Yerel yönetimlerin ve siyasetçilerin bu sembolik numara yerine diğer plaka kodlarını tercih etmesi, yasa taslağını hazırlayan yetkililerin önündeki en büyük teknik ve psikolojik engellerden biri haline geldi. Hem isim krizi çıkaran 'Ereğli' bilmecesinin hem de '100' numaralı plaka geriliminin nasıl bir formülle aşılacağı, hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla birlikte netlik kazanacak.

İl yapılması planlanan 25 ilçe şöyle:

İl yapılması planlanan 25 ilçe şöyle:

Alanya (Antalya),

Tarsus (Mersin),

Çorlu (Tekirdağ),

İnegöl (Bursa),

Siverek (Şanlıurfa),

Manavgat (Antalya),

İskenderun (Hatay), 

Fethiye (Muğla), 

Akhisar (Manisa), 

Edremit (Balıkesir), 

Ereğli (Zonguldak), 

Erciş (Van), 

Bandırma (Balıkesir), 

Cizre (Şırnak), 

Nazilli (Aydın), 

Ereğli (Konya), 

Lüleburgaz (Kırklareli), 

Ergani (Diyarbakır), 

Kahta (Adıyaman), 

Ünye (Ordu), 

Kozan (Adana), 

Elbistan (Kahramanmaraş), 

Polatlı (Ankara), 

Midyat (Mardin),

Yüksekova (Hakkari)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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